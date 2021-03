Pour contrer « la violence horrible et la xénophobie » contre les Américains d’origine asiatique, l’administration Biden a vanté ses références en matière de diversité et la création de divers comités, groupes de travail et études intersectionnelles pour faire progresser « l’équité ».

Mardi, la Maison Blanche a lancé un « fiche descriptive » sur les mesures prises par le président Joe Biden pour «Répondre à l’augmentation des actes de violence anti-asiatique et faire progresser la sécurité, l’inclusion et l’appartenance de toutes les communautés d’origine asiatique, hawaïenne et insulaire du Pacifique.»

Le président Biden annonce de nouvelles actions pour répondre à la violence anti-asiatique et aux communautés AAPI, notamment la création d’un comité du groupe de travail sur l’équité COVID-19 sur la lutte contre la xénophobie contre les Américains d’origine asiatique et la fin de celle-ci et une initiative du DOJ pour lutter contre la violence anti-asiatique. pic.twitter.com/zPHLbjiiDy – Yamiche Alcindor (@Yamiche) 30 mars 2021

Le gouvernement américain a longtemps regroupé toutes les personnes d’ascendance du plus grand continent du monde et du plus grand océan du monde sous ensemble dans le «Communauté AAPI.» Pour établir la bonne foi de Biden envers cette catégorie d’Américains, la Maison Blanche a noté qu’il avait «A créé une administration historiquement diversifiée dans laquelle 15% de toutes les personnes nommées s’identifient» comme AAPI.

Les personnes d’origine asiatique agressées dans les rames et les rues du métro devraient apparemment se réjouir de savoir que Biden rétablit l’initiative de la Maison Blanche sur les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique, « Avec un accent initial sur les préjugés anti-asiatiques et la violence, » et en particulier «La violence anti-asiatique au carrefour de la violence sexiste.»

Il y aura un comité sur le groupe de travail sur l’équité Covid-19 de la Maison Blanche sur «Lutter contre la xénophobie contre les Américains d’origine asiatique et y mettre fin,»Ainsi qu’un sous-comité sur «Facteurs structurels des inégalités en matière de santé et de la xénophobie», pour s’assurer que la réponse du gouvernement américain à la pandémie «Atténue la xénophobie et les préjugés anti-asiatiques.»

Le groupe de travail sur les crimes haineux du NYPD recherche un suspect qui a agressé une femme asiatique le 27 mars à la station de métro 51st St. & Lexington Ave. Il a fait des déclarations racistes et anti-asiatiques au cours de l’attaque. #StopAsianHate pic.twitter.com/vcKAvTj0ca – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 29 mars 2021

Parmi les autres initiatives gouvernementales, on compte 49,5 millions de dollars en subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) à «Services et programmes communautaires et culturellement spécifiques pour les survivantes de violence domestique et d’agression sexuelle.»

La Division des droits civils du ministère de la Justice relance l’Initiative de répression et de prévention des crimes de haine et met à jour son site Web sur les crimes de haine avec des traductions en chinois, coréen, tagalog et vietnamien. Le FBI va publier une nouvelle page interactive sur les crimes de haine pour mettre en lumière les rapports d’attaques anti-asiatiques.

Le National Endowment for the Humanities lance un «Bibliothèque virtuelle» à «Explorez et célébrez les contributions des Américains d’origine asiatique aux États-Unis» et aborder l’histoire de la discrimination et du racisme anti-asiatiques.

Pendant ce temps, au moins certaines des 100 subventions d’une valeur de 33 millions de dollars accordées par la National Science Foundation iront à «Recherche pour comprendre, traiter et mettre fin aux préjugés, à la discrimination et à la xénophobie, y compris contre les communautés AAPI» et ont «Chercheurs diversifiés» développer «Des stratégies plus efficaces pour réduire la fréquence et la gravité de la discrimination subie par les groupes historiquement sous-représentés.»

Biden était un peu basé sur la réalité lorsqu’il s’agissait de répondre aux crimes violents, maintenant il semble être conduit par des militants qui veulent juste de l’argent pour leurs ONG. – Zaid Jilani (@ZaidJilani) 30 mars 2021

La liste des initiatives de Biden semble être fondée sur le récit adopté par les démocrates et les médias grand public au cours de l’année écoulée, selon lequel l’augmentation drastique des attaques verbales et physiques contre les Asiatiques a été motivée par des Américains fanatiques qui les blâment pour le nouveau coronavirus apparu pour la première fois en Chine. . Ce fanatisme, toujours selon les médias, a été promu et alimenté par nul autre que l’ancien président Donald Trump et ses partisans.

Bien que l’administration Biden n’ait supprimé aucun des droits de douane de Trump sur les produits chinois, elle a retiré les poursuites contre les universités de l’Ivy League, alléguant qu’elles faisaient preuve de discrimination à l’égard des candidats asiatiques, et « équité » – l’égalité des résultats, qui nécessite une discrimination à l’égard de certains groupes et en faveur d’autres – pierre angulaire de ses politiques étrangères et nationales.

L’insistance des démocrates à traiter le problème à travers la théorie critique de la race n’a pas bien plu au moins à certains groupes américano-asiatiques. En février, le chapitre new-yorkais de la Chinese American Citizens Alliance (CACA) – le plus ancien groupe de défense des droits civiques américano-asiatique aux États-Unis – a dénoncé la théorie critique de la race comme «Fraude haineuse, source de division et manipulatrice» et un véritable crime de haine contre les Asiatiques en soi.

