Biden répond à Kanye — RT Games & Culture

Le président américain Joe Biden a appelé les dirigeants politiques américains à rejeter l’antisémitisme “partout où il se cache” après que le rappeur troublé Kanye West ait déclaré publiquement son admiration pour le dictateur nazi Adolf Hitler.

Dans un tweet vendredi, Biden a déclaré que « L’Holocauste a eu lieu. Hitler était une figure démoniaque. Et au lieu de lui donner une plate-forme, nos dirigeants politiques devraient dénoncer et rejeter l’antisémitisme partout où il se cache.

“Le silence est complicité” Biden a conclu.

Je veux juste clarifier certaines choses : L’Holocauste s’est produit. Hitler était une figure démoniaque. Et au lieu de lui donner une tribune, nos dirigeants politiques devraient dénoncer et rejeter l’antisémitisme partout où il se cache. Le silence est complicité. – Président Biden (@POTUS) 2 décembre 2022

Bien que le tweet de Biden ne fasse pas référence à Kanye West, il est intervenu un jour après que le rappeur a été suspendu de Twitter pour avoir publié une image de l’étoile de David entrelacée avec une croix gammée. Le PDG de Twitter, Elon Musk, qui avait précédemment rétabli le compte de West après avoir été suspendu pour menaces “Peuple juif,” a déclaré que l’image “violé notre règle contre l’incitation à la violence.”

Mercredi, West est apparu dans l’émission Infowars d’Alex Jones, où il a déclaré au tristement célèbre animateur de droite que “Il y a beaucoup de choses que j’aime chez Hitler” et que les gens devraient “Arrêtez de disserter sur les nazis tout le temps.” Jones a tenté de repousser les propos du rappeur à capuche, l’accusant d’héberger un “un peu un fétiche d’Hitler.”















West, dont certains commentateurs ont insisté sur le fait qu’il était malade mental, a récemment annoncé qu’il se présenterait à la présidence américaine en 2024. West a dîné avec le candidat républicain probable Donald Trump à la fin du mois dernier, Trump lui disant que sa campagne échouerait finalement.

West a amené le podcasteur de droite et négationniste de l’Holocauste Nick Fuentes au dîner en question, scandalisant les démocrates et les républicains anti-Trump. Trump lui-même a déclaré qu’il ne connaissait pas Fuentes avant le repas et aurait accusé West d’essayer de “baise-le” en amenant une telle personnalité politiquement toxique à la réunion.

Milo Yiannopoulos, un auteur conservateur et troll sur Internet qui travaille maintenant comme directeur de campagne de West, s’est vanté d’avoir aidé à organiser le dîner “juste pour rendre la vie de Trump misérable.”