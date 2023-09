Biden répète une remarque « impardonnable » à propos de Poutine — RT World News

Joe Biden a une nouvelle fois qualifié Vladimir Poutine de « dictateur », ce que le Kremlin avait déjà dénoncé

Le président américain Joe Biden a qualifié le président russe Vladimir Poutine de «dictateur,» affirmant que son principal adversaire politique, l’ancien président Donald Trump, le ferait «inclinez-vous devant» s’il était élu en 2024. Le démocrate se présentait également comme un défenseur de la démocratie américaine.

S’adressant à ses partisans lors d’une collecte de fonds au Lunt-Fontanne Theatre de New York lundi, Biden a déclaré : «Je ne me rangerai pas du côté des dictateurs comme Poutine. Peut-être que Trump et ses amis du MAGA peuvent s’incliner, mais je ne le ferai pas.»

Le président sortant a affirmé que «Donald Trump et ses républicains MAGA sont déterminés à détruire la démocratie américaine,» alors qu’il le ferait toujours «protéger et combattre» pour ça.

Ce récent commentaire du chef de l’État américain à l’égard du président Poutine n’est pas la première fois qu’il qualifie un autre dirigeant étranger de dictateur.















En mars dernier, Biden a déclaré aux participants du déjeuner annuel des Amis de l’Irlande que les États-Unis et leurs alliés étaient unis contre un «dictateur meurtrier, un pur voyou qui mène une guerre immorale contre le peuple ukrainien.« La veille, le président américain avait déclaré qu’il considérait Poutine comme un «criminel de guerre.»

Commentant les remarques de Biden à l’époque, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à l’agence de presse TASS que Moscou considérait «Une telle rhétorique est inacceptable et impardonnable de la part d’un chef d’État dont les bombes ont tué des centaines de milliers de personnes dans le monde.» Il a noté que le dirigeant américain avait eu recours à «insultes personnelles,« un niveau que le président Poutine, un »leader réfléchi et sage,« Je ne m’abaisserais jamais à cela.

Le mois dernier, plusieurs médias américains ont également cité le président Biden affirmant que la Chine était dirigée par «des méchants.» En juin, il avait qualifié le président chinois Xi Jinping de «dictateur,» que Pékin a qualifié de «provocation politique.»