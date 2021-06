Biden repéré avec une autre feuille de triche lors de la réunion de Poutine et le président américain est assis les jambes croisées lors des pourparlers

JOE Biden a été repéré avec une autre feuille de triche lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine où le président américain était assis les jambes croisées lors des pourparlers.

Le président américain est connu pour avoir utilisé un aide-mémoire à plusieurs reprises dans le passé.

Biden pourrait être vu en train de regarder un aide-mémoire

Il l’a ensuite glissé dans la poche de son blazer

Biden pouvait être vu tenant une feuille de papier blanc à la main, semblant la cacher au regard de Poutine.

Le couple a pu être vu assis l’un à côté de l’autre à l’intérieur de la villa du Parc ‘La Grange’ à Genève, en Suisse, mercredi lorsque Biden a jeté un coup d’œil à l’aide-mémoire.

Biden était assis les jambes croisées, tandis que Poutine avait une position écartée avec ses mains sur ses genoux.

Alors que le couple continuait de parler avec des responsables autour d’eux, on pouvait voir Biden plaçant le drap dans la poche intérieure de son blazer.

On ne sait pas ce qui était contenu sur la feuille, mais le président est connu pour détenir une liste de noms de journalistes et même des faits pour des sujets de discussion lors de conférences de presse.

En mars, Biden a été photographié tenant une carte intitulée « infrastructure » avec une liste de faits en gros caractères, bien qu’il ait quand même raté l’une de ces statistiques.

Il lisait également une liste de noms d’une « aide-mémoire » la semaine dernière lorsqu’il tenait des conférences de presse après le sommet du G7.

Joe Biden avait auparavant une liste de journalistes qu’il prévoyait d’appeler pendant la conférence Crédit : La Méga Agence

La liste des journalistes comprenait des photos d’identification Crédit : La Méga Agence

Le président américain rencontre Poutine aujourd’hui pour des discussions cruciales pour la première fois depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier.

Les deux hommes devraient parler des inquiétudes des États-Unis concernant les coups de sabre russes à la frontière ukrainienne, l’emprisonnement de l’opposant au Kremlin Alexei Navalny et le soutien de Poutine à l’homme fort biélorusse Alexandre Loukachenko.

Washington a accusé à plusieurs reprises la Russie d’ingérence dans les élections américaines de 2016 et 2020.

Plus tôt cette année, Biden a mis sur liste noire six entreprises technologiques russes pour « avoir mené des tentatives dirigées par le gouvernement russe pour influencer l’élection présidentielle américaine de 2020 et d’autres actes de désinformation et d’ingérence ».

Cependant, Poutine a appelé les États-Unis et la Russie à travailler ensemble pour lutter contre les cyberattaques, déclarant : « C’est notre grand espoir que nous puissions mettre en place ce processus avec nos partenaires américains.