Biden renverse le cap sur la politique des réfugiés après des critiques, QUADRUPLES CAP à 62500 malgré la crise frontalière – RT USA News

Après avoir été critiqué pour avoir laissé le plafond d’admission de réfugiés aux États-Unis historiquement bas, le président Joe Biden est revenu au plan A, alors même que son administration se débat avec un flot d’étrangers illégaux à la frontière sud.

Biden a annoncé lundi que les États-Unis accueilleraient jusqu’à 62 500 réfugiés au cours de son exercice actuel, qui se termine le 30 septembre, et vise à augmenter la limite à 125 000 pour l’exercice 2022. Les nouveaux objectifs correspondent aux promesses précédentes de Biden à l’aile militante. des démocrates. L’annonce intervient moins de trois semaines après qu’il a été critiqué pour ne pas avoir relevé le plafond historiquement bas de 15000 admissions de réfugiés de son prédécesseur Donald Trump.

«Il est important de prendre cette mesure aujourd’hui pour lever tout doute persistant dans l’esprit des réfugiés du monde entier qui ont tant souffert et qui attendent avec impatience le début de leur nouvelle vie». Dit Biden.

Après la décision du mois dernier de laisser le plafond à 15000 ans a suscité l’indignation de la république d’Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) et des groupes de défense de l’immigration, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le président annoncerait un nouveau plafond d’ici le 15 mai. . Mais à la lumière de l’éviscération par Trump du programme américain pour les réfugiés et de la «Fardeaux» de faire face à une augmentation record du trafic de migrants à la frontière, elle a déclaré que l’objectif initial de Biden de 62500 pour l’exercice 2021 «Semblait improbable.»

L’annonce d’aujourd’hui marque une autre contradiction, mais la signification des nouveaux objectifs n’est pas claire. Biden a concédé que « La triste vérité est que nous n’obtiendrons pas 62 500 admissions cette année. » Et il a ajouté que le plafond prévu pour l’exercice 2022 de 125000 « Difficile à frapper. »

«Nous travaillons rapidement pour réparer les dégâts des quatre dernières années», dit le président.





Les États-Unis avaient auparavant admis environ 80000 réfugiés par an, en moyenne, mais le programme a été réduit pendant le mandat de Trump en tant que président. L’administration Trump a fixé le plafond à 18000 au cours de l’exercice qui s’est terminé le 30 septembre 2020 – moins de 12000 ont été effectivement admis – et l’a abaissé à 15000 pour l’exercice 2021.

La décision de Biden de multiplier par quatre le plafond des réfugiés tout en visant un nouveau doublement des admissions l’année prochaine intervient au milieu d’une crise humanitaire et sécuritaire à la frontière, déclenchée par ses politiques d’immigration. Avec un nombre record d’enfants migrants non accompagnés entassés dans les installations frontalières américaines en mars, il fallait en moyenne 130 heures – 80% de plus que normalement autorisé – pour que les nouveaux arrivants soient traités et transférés au ministère de la Santé et des Services sociaux. Pendant ce temps, de nombreux enfants avaient faim, dormaient sur des sols en béton et privés de voir l’extérieur pendant des jours entiers.





Les douanes et la protection des frontières américaines ont estimé que les arrivées d’enfants migrants non accompagnés continueront d’augmenter, passant de 16 000 en mars à 26 100 en septembre, selon des documents obtenus par Axios. Avant l’entrée en fonction de Biden en janvier, le record précédent était de 11475.

Les républicains ont protesté contre l’annonce de lundi, soulignant la crise frontalière en cours.

«Lors de l’afflux d’immigration illégale le plus élevé que notre pays ait connu en 20 ans, Joe Biden vient de relever le plafond des réfugiés de plus de 400%», dit le Comité d’étude républicain. «Soyons clairs: cette crise auto-infligée est absolument intentionnelle.»

