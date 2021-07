Biden renverse la règle de la pomme de douche que Trump a exigée pour des cheveux «parfaits»

L’administration Biden renverse une règle de l’ère Trump qui augmentait le débit d’eau dans les cabines de douche.

Trump a adopté la règle après s’être plaint qu’il n’avait pas assez d’eau lorsqu’il prenait une douche.

WASHINGTON – Préparez-vous à quelques jours de mauvaise coiffure, Donald Trump.

L’administration Biden renverse une règle sur les pommes de douche mise en place l’année dernière après que Trump se soit plaint de ne pas pouvoir tirer assez d’eau de sa douche pour bien se coiffer.

La règle concerne la quantité d’eau qui doit s’écouler à travers une pomme de douche. Une loi fédérale promulguée en 1992 n’exige pas plus de 2,5 gallons de débit d’eau à travers une pomme de douche par minute.

En 2013, l’administration du président Barack Obama a mis en place des normes de conservation de l’eau dictant que, dans les appareils avec plusieurs pommes de douche, les buses devraient collectivement compter dans cette limite.

L’administration Trump a modifié la règle à la fin de l’année dernière pour permettre à chaque pomme de douche d’utiliser le maximum de 2,5 gallons par minute.

Trump ordonne un examen des toilettes : Les Américains « tirent la chasse d’eau 10 fois, 15 fois »

Le changement est venu de Trump après avoir râlé qu’il n’y avait pas assez d’eau quand il a pris une douche.

« Que fais-tu? » a-t-il demandé lors d’un événement à la Maison Blanche en août dernier. « Est-ce que tu restes là plus longtemps ou tu prends une douche plus longtemps ? Parce que mes cheveux – je ne sais pas pour vous – mais ils doivent être parfaits.

L’administration Biden a déclaré vendredi qu’elle revenait à la règle de l’ère Obama, qui, selon elle, permettrait aux consommateurs d’économiser 38 $ sur leurs factures d’énergie et d’eau chaque année.

Jusqu’en 2020, la norme d’origine a permis aux consommateurs d’économiser 111,1 milliards de dollars en factures d’énergie et d’eau et 4,3 billions de gallons d’eau, ce qui équivaut à 107,5 milliards de bains d’eau et 63 % de l’eau du lac Champlain, a déclaré le ministère de l’Énergie.

Un avis du changement de règle sera publié dans le Federal Register. Le public aura alors 60 jours pour commenter.

