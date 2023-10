Biden renonce à 26 lois fédérales dans le sud du Texas pour autoriser la construction d’un mur frontalier

La Maison Blanche de Joe Biden a annoncé mercredi avoir renoncé à 26 lois fédérales dans le sud du Texas pour autoriser la construction d’un mur frontalier, marquant la première utilisation par l’administration d’un vaste pouvoir exécutif souvent utilisé pendant la présidence de Donald Trump.

Les responsables du département de la sécurité intérieure ont publié l’annonce sur le registre fédéral américain avec peu de détails décrivant la construction dans le comté de Starr, au Texas, qui fait partie d’un secteur très fréquenté de patrouilles frontalières connaissant « un nombre élevé d’entrées illégales ». Selon les données gouvernementales, environ 245 000 entrées illégales ont été enregistrées jusqu’à présent au cours de cet exercice dans le secteur de la vallée du Rio Grande, qui comprend 21 comtés.

« Il existe actuellement un besoin aigu et immédiat de construire des barrières physiques et des routes à proximité de la frontière des États-Unis afin d’empêcher les entrées illégales aux États-Unis dans les zones du projet », a déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. dans l’avis.

La Clean Air Act, la Safe Drinking Water Act et la Endangered Species Act font partie des lois fédérales levées par le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) pour ouvrir la voie à des constructions qui utiliseront les fonds d’un crédit du Congrès en 2019 pour la construction du mur frontalier. Les dérogations évitent des examens fastidieux et des poursuites judiciaires contestant la violation des lois environnementales.

Les ranchs vallonnés du comté de Starr, situés entre Zapata et McAllen, au Texas, abritent environ 65 000 habitants répartis sur environ 1 200 miles carrés (3 108 km2) qui font partie de la réserve faunique nationale de la vallée inférieure du Rio Grande.

Bien qu’aucune carte n’ait été fournie dans l’annonce, les responsables fédéraux des douanes et de la protection des frontières ont annoncé le projet en juin et ont commencé à recueillir les commentaires du public en août lorsqu’ils ont partagé une carte des constructions supplémentaires qui peuvent ajouter jusqu’à 32 km à la frontière existante. système de barrières dans la zone. Le juge du comté de Starr, Eloy Vera, a déclaré que le trajet commencerait au sud du barrage Falcon et dépasserait Salineño, au Texas.

« L’autre préoccupation que nous avons est que cette zone est très érosive. Il y a beaucoup d’arroyos », a déclaré le juge du comté, en soulignant les ruisseaux qui traversent le ranch et se jettent dans la rivière.

L’inquiétude est partagée par les défenseurs de l’environnement qui affirment que les structures traverseront des terres publiques, des habitats de plantes et d’espèces menacées comme l’ocelot, un chat sauvage tacheté.

« Un projet visant à construire un mur à travers le territoire fera passer au bulldozer une barrière imperméable directement au cœur de cet habitat », a déclaré mercredi après-midi Laiken Jordahl, un défenseur de la conservation du sud-ouest pour le Centre pour la diversité biologique. «Cela arrêtera net les migrations de la faune sauvage. Cela détruira une énorme quantité de terres refuges pour la faune sauvage. Et c’est un terrible retour en arrière pour les régions frontalières.»

Sous l’administration Trump, environ 724 km de barrières ont été construites le long de la frontière sud-ouest entre 2017 et janvier 2021. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a renouvelé ces efforts après que l’administration Biden les a interrompus au début de sa présidence. .

La décision de mercredi contraste avec la posture de l’administration Biden lorsqu’une proclamation visant à mettre fin à la construction le 20 janvier 2021 déclarait : « Construire un mur massif qui s’étend sur toute la frontière sud n’est pas une solution politique sérieuse. »

Dans un communiqué publié mercredi, les responsables des frontières ont déclaré que le projet était conforme à cette proclamation de 2021. «Le Congrès a affecté des fonds pour l’exercice 2019 à la construction d’une barrière frontalière dans la vallée du Rio Grande, et [homeland security] est tenu d’utiliser ces fonds aux fins appropriées », indique le communiqué.

Le communiqué indique que les responsables « s’engagent à protéger les ressources culturelles et naturelles du pays et mettront en œuvre des pratiques environnementales saines dans le cadre du projet couvert par cette dérogation ».

Cette annonce a suscité un débat politique au sein de l’administration démocrate, confrontée à une augmentation du nombre de migrants entrant par la frontière sud ces derniers mois, dont des milliers qui sont entrés aux États-Unis par Eagle Pass fin septembre.

« Un mur frontalier est une solution du XIVe siècle à un problème du XXIe siècle », a déclaré le député texan Henry Cuellar dans un communiqué. Le démocrate a ajouté : « Cela ne renforcera pas la sécurité des frontières dans le comté de Starr.

« Je continue de m’opposer au gaspillage de l’argent des contribuables pour un mur frontalier inefficace. »