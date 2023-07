Biden renforce son leadership de campagne

Le président américain Joe Biden donne un coup de pouce alors qu’il marche avec la première dame Jill Biden à Marine One sur la pelouse sud de la Maison Blanche le 14 juillet 2023 à Washington, DC.

La campagne du président Joe Biden a fait appel à trois alliés pour l’aider à mener sa campagne vers la prochaine phase des élections de 2024 après une forte collecte de fonds au deuxième trimestre.

L’ajout par Biden de trois alliés de longue date à ses rangs de leader de la campagne de réélection de 2024 intervient alors que son organisation cherche à accélérer sa collecte de fonds. Biden et le vice-président Kamala Harris ont collecté plus de 72 millions de dollars au deuxième trimestre dans toutes leurs entités de réélection, y compris sa campagne et ses comités conjoints de collecte de fonds. NBC News a rapporté que le comité de campagne seul a levé près de 20 millions de dollars.

L’équipe politique du président a d’abord partagé avec CNBC que Rufus Gifford, qui a travaillé au département d’État de Biden, est de retour avec la campagne en tant que président des finances 2024. Gifford était le directeur de campagne adjoint de Biden pour les élections de 2020, se concentrant sur les finances et d’autres tâches.

L’ancien représentant Cedric Richmond, D-La., jouera également un rôle dans la campagne Biden en tant que coprésident. Il a été coprésident de la campagne de Biden lors des élections de 2020 et a depuis occupé des postes dans l’administration et le Comité national démocrate. Richmond, qui présidait le Congressional Black Caucus, a approuvé Biden au début de sa dernière candidature à la Maison Blanche.

Chris Korge, président des finances du Comité national démocrate, aura le même titre pour l’un des comités conjoints de collecte de fonds de Biden, le Biden Victory Fund.

« Faire venir ces dirigeants de confiance et connus qui ont fait leurs preuves en matière d’aide à la victoire des campagnes présidentielles envoie un signal clair au peuple américain que nous continuons à constituer une équipe de direction de campagne puissante qui sait ce qu’il faudra pour gagner en novembre 2024, » Julie Chavez Rodriguez, directrice de campagne de Biden, a déclaré à CNBC dans un communiqué.

« Avec cette équipe talentueuse à la barre, je suis convaincue que notre campagne aura les ressources nécessaires pour gagner à nouveau en 2024″, a-t-elle ajouté.

La campagne de Biden a donné un aperçu de certains de leurs efforts réussis de sensibilisation des électeurs et de collecte de fonds qui pourraient les aider tout au long de l’année et dans une lutte pour les élections générales contre l’éventuel candidat républicain à la présidence. L’ancien président Donald Trump, qui a levé plus de 35 millions de dollars au deuxième trimestre, a une large avance dans les sondages primaires républicains nationaux.

La marchandise « Dark Brandon » de la campagne Biden a généré plus de la moitié des revenus de sa boutique de campagne en ligne depuis son lancement, selon l’équipe Biden. La campagne Biden a adopté le mème « Dark Brandon » après que les républicains se soient jetés sur « Allons-y, Brandon! » comme une façon d’insulter le président. (Le mème GOP a fait ses débuts après un annonceur TV mal entendu un chant vulgaire à propos de Biden comme « Allons-y, Brandon! »)

L’équipe Biden a également déclaré que les publicités qu’elle avait diffusées lors de l’annonce bâclée de la campagne Twitter Spaces du gouverneur de Floride Ron DeSantis en mai avaient été très performantes. DeSantis est loin derrière Trump dans les moyennes nationales des sondages du GOP.

Ils ont également lancé des publicités, des e-mails et des SMS lors de la mairie de Trump sur CNN à Peut. La campagne Biden a ajouté qu’elle conduisait de nouveaux et d’anciens donateurs à l’effort de réélection de 2024 en partie grâce à ce qu’ils appellent leur programme « Donateur fondateur », qui a levé plus de 1,8 million de dollars au deuxième trimestre.