Biden renforce les relations avec l’Afrique et se rendra l’année prochaine

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré jeudi qu’il se rendrait en Afrique subsaharienne l’année prochaine, le premier président américain à s’y rendre en une décennie. Il a annoncé le voyage – toujours imprévu – alors qu’il terminait un sommet des dirigeants États-Unis-Afrique en soulignant qu’il était sérieux au sujet de l’augmentation de l’attention des États-Unis sur le continent en pleine croissance.

Sa promesse d’une visite personnelle est intervenue alors que Biden déclarait aux 49 dirigeants réunis pour le sommet que “l’Afrique appartient à la table” dans chaque conversation d’importance mondiale.

“Je suis impatient de vous voir dans vos pays d’origine”, a déclaré Biden vers la fin du sommet de trois jours que l’administration a présenté principalement comme une séance d’écoute avec les dirigeants du continent.

L’administration Biden a utilisé le sommet – un suivi de celui organisé en 2014 par Barack Obama – comme la dernière partie d’une offensive de charme avec les dirigeants des nations africaines. L’administration cherche à renforcer les relations avec ces nations, car la Chine a dépassé les États-Unis dans le commerce avec l’Afrique et vise à accroître sa présence militaire.

Biden a officiellement annoncé jeudi qu’il soutenait que l’Union africaine devienne membre permanent du Groupe des 20 nations. Il a également annoncé son intention de dépenser 165 millions de dollars pour aider les nations africaines à organiser des élections pacifiques et transparentes l’année prochaine.

Ces annonces sont intervenues après que Biden a détaillé cette semaine l’engagement de son administration à dépenser 55 milliards de dollars pour les programmes gouvernementaux en Afrique au cours des trois prochaines années, en plus des milliards que les entreprises privées américaines investiraient.

“Nos yeux sont fixés sur l’avenir”, a déclaré Biden.

L’annonce du financement des élections est intervenue après que Biden a rencontré mercredi un petit groupe de dirigeants dont les pays ont de grands votes au cours de la nouvelle année.

Ces dirigeants : le président de la République démocratique du Congo Felix Tshisekedi, le président du Gabon Ali Bongo Ondimba, le président du Liberia George Manneh Weah, le président de Madagascar Andry Nirina Rajoelina, le président du Nigeria Muhammadu Buhari et le président de la Sierra Leone Julius Maada Bio.

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que Biden, lors de sa rencontre avec les dirigeants, avait réfléchi à l’état de la démocratie dans son propre pays après l’attaque du 6 janvier dernier contre le Capitole américain. C’est alors que les partisans du président de l’époque, Donald Trump, ont violemment cherché à empêcher le Congrès de certifier les résultats des élections de 2020, que Trump a perdu face à Biden.

“Ensemble, les dirigeants ont discuté des défis liés à la tenue d’élections et à l’exercice du droit de vote, y compris l’ingérence étrangère et la violence politique, et ont partagé les meilleures pratiques sur la façon de gérer ces risques et d’assurer la transparence et la confiance du public dans le processus électoral”, indique le communiqué de la Maison Blanche. a dit. “Les élections en Afrique en 2023 seront conséquentes.”

Biden sur Twitter a ajouté que les dirigeants ont parlé de “l’importance de tenir des élections libres, justes et transparentes, et de travailler ensemble pour renforcer la démocratie à l’échelle mondiale”.

Trump ne s’est jamais rendu en Afrique pendant sa présidence occulte COVID-19 au cours de laquelle il n’a effectué aucune visite à l’étranger au cours de la dernière année. Trump a été le premier président depuis Ronald Reagan à ne pas visiter le continent.

La Maison Blanche a déclaré que Biden avait également parlé des récentes élections américaines de mi-mandat, lorsque les électeurs ont rejeté un certain nombre de candidats refusant les résultats de 2020, le président affirmant que “la force et la résilience de la démocratie américaine ont été réaffirmées dans le processus”.

Des milliers de partisans de Trump sont descendus sur le Capitole américain le 6 janvier 2021, lors d’une violente insurrection, brisant les barricades de la police et brisant les fenêtres du bâtiment, criant de pendre le vice-président.

Trump et ses alliés ont également lancé une cinquantaine de poursuites visant à annuler le décompte des voix dans les États du champ de bataille. Ils ont perdu presque toutes les batailles juridiques qu’ils ont menées et Biden a été déclaré vainqueur.

Les élections à venir dans les pays africains sont considérées comme des indicateurs importants de la force de la démocratie à travers le continent.

Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 210 millions d’habitants, est déjà confronté à de violentes attaques liées à son élection, qui se tiendra en février.

Le Congo est aux prises avec une recrudescence de la violence rebelle dans son est, ce qui compliquera les efforts pour organiser des élections. Tshisekedi a remporté le pouvoir lors d’élections tumultueuses dans ce pays en 2019, et les prochaines élections, prévues en décembre prochain, seront cruciales pour consolider son pouvoir.

L’Afrique de l’Ouest a connu plusieurs coups d’État ces dernières années, et le Burkina Faso et le Mali sont actuellement dirigés par des juntes militaires. Dans cette optique, les élections au Gabon et en Sierra Leone seront des jalons clés. La Sierra Leone a organisé des manifestations anti-gouvernementales cette année contre une inflation élevée et son mécontentement à l’égard du président Bio, élu en 2018.

A Madagascar, avec une histoire marquée par des coups d’Etat et des élections contestées. Le président Rajoelina a été élu en 2019, remplaçant le pouvoir par une junte soutenue par l’armée. Rajoelina s’efforcera de consolider son pouvoir et la démocratie du pays lors des élections.

Les États-Unis ont déjà fourni près de 50 millions de dollars pour soutenir la société civile et les commissions électorales au Nigeria et au Congo.

Le président sénégalais Macky Sall, président de l’Union africaine, dans ses remarques lors de la session de jeudi, a remercié Biden pour son engagement envers l’Afrique. Mais il a également déclaré que les pays africains sont confrontés à des défis considérables – de l’insécurité alimentaire croissante aux améliorations des infrastructures indispensables pour lutter contre le fléau du changement climatique.

Sall a également fait part de ses inquiétudes concernant les sanctions américaines de plusieurs années contre le Zimbabwe pour corruption et violations des droits de l’homme, affirmant qu’il était temps de lever les sanctions afin que la nation puisse “lutter contre la pauvreté et le sous-développement”.

Plus tôt cette semaine, le département du Trésor américain a annoncé qu’il frappait quatre Zimbabwéens, dont le fils adulte du président Emmerson Mnangagwa, et deux entreprises avec de nouvelles sanctions, les accusant de contribuer à saper la démocratie et à faciliter la corruption de haut niveau.

L’Afrique a été touchée de manière disproportionnée par la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires provoquée par la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Sall a déclaré qu’il était essentiel de tenir compte des «leçons» des crises de la pandémie et de la guerre.

“Le moment est venu de prendre des mesures vigoureuses dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire”, a déclaré Sall.

Il a ajouté que l’Union africaine s’attend à un “engagement et un soutien forts” de la part des Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme.

“Nous souhaitons que la lutte contre le terrorisme fasse partie intégrante de la lutte mondiale contre ce fléau”, a-t-il déclaré.

La visite de Biden en Afrique comprendra des arrêts dans plusieurs pays, selon un responsable américain qui n’était pas autorisé à commenter par son nom et a parlé sous couvert d’anonymat. La Maison Blanche n’a pas encore publié de détails sur où et quand Biden voyagera.

Il a fait une brève escale en novembre en Égypte, qui s’étend à travers le coin nord-est de l’Afrique et le coin sud-ouest de l’Asie, pour un sommet international sur le climat.

Au cours des deux premières années de sa présidence, les voyages internationaux de Biden se sont concentrés sur l’Asie et l’Europe, car il a cherché à recalibrer sa politique étrangère pour se concentrer davantage sur l’Indo-Pacifique. Il a également dû faire face à l’invasion russe de l’Ukraine.

Les journalistes d’Associated Press Cara Anna à Nairobi, au Kenya, et Andrew Meldrum à Johannesburg ont contribué au reportage.

Colleen Long et Aamer Madhani, Associated Press