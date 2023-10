Biden renforce la sécurité des communautés juives aux États-Unis : NPR

basculer la légende Drew Angerer/Getty Images

Drew Angerer/Getty Images

Le président Biden a rencontré mercredi à la Maison Blanche les dirigeants d’importants groupes juifs américains pour exprimer leur solidarité et leur soutien après l’attaque du Hamas contre Israël, et s’engager à ce que son administration fasse tout ce qu’elle peut pour garantir la libération des otages en toute sécurité.

Biden a déclaré que les États-Unis envoyaient des experts pour conseiller et aider aux efforts de récupération des otages. Il a également déclaré qu’il avait demandé au secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et au procureur général, Merrick Garland, de travailler à renforcer la sécurité et à répondre aux menaces qui pèsent sur la communauté juive d’Amérique.

« Vous craignez que des enfants soient pris pour cible à l’école, qu’ils vaquent à leurs occupations quotidiennes, qu’ils soient blessés par la minimisation des atrocités du Hamas et qu’ils rejettent la faute sur Israël. C’est inadmissible », a déclaré Biden.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré mercredi que la Maison Blanche ne suit aucune violence ciblée spécifique contre les Juifs aux États-Unis depuis l’attaque en Israël par le Hamas, un groupe militaire palestinien, le week-end dernier.

La réunion comprenait des responsables de plus de 20 organisations juives, allant de l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) à J Street, ainsi que de hauts collaborateurs de Biden tels que le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Il était dirigé par Douglas Emhoff, le mari du vice-président Harris. Emhoff est la première épouse juive d’un président ou vice-président américain.

Dans ses remarques, Biden a évoqué la nécessité de dénoncer la violence horrible de l’attaque. « Je dirais que c’est le jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l’Holocauste », a déclaré Biden.

« Je n’aurais jamais vraiment pensé voir des images confirmées de terroristes décapitant des enfants », a-t-il déclaré. Il n’était pas clair si Biden avait vu des photos. Un responsable du Conseil de sécurité nationale a déclaré que Biden faisait référence aux informations des médias israéliens. NPR n’a pas vérifié ces informations de manière indépendante.

Biden a également déclaré que lui et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avaient un

relation « franche » et il a déclaré à Netanyahu qu’il était essentiel pour Israël de « fonctionner selon les règles de la guerre », malgré toute la colère et la frustration suscitées par l’attaque.

Emhoff, qui a présenté Biden, a dirigé les efforts de l’administration pour lutter contre l’antisémitisme.

« Nous avons été témoins d’un massacre de civils innocents », a déclaré Emhoff au groupe de dirigeants juifs, en frappant du poing sur le pupitre. « Il s’agissait d’un attentat terroriste. Il n’y a jamais aucune justification au terrorisme. Il n’y a pas deux côtés à cette question. Les images que nous avons vues resteront gravées à jamais dans nos cerveaux », a déclaré Emhoff.

Plus tôt cette année, l’administration Biden a publié sa stratégie nationale de lutte contre l’antisémitisme, qui comprenait des plans visant à améliorer la sûreté et la sécurité des communautés juives et à accroître la sensibilisation à l’antisémitisme.