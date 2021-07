Biden rendra visite aux intervenants Surfside, aux familles

Le directeur du département de police de Miami-Dade, Alfredo Ramirez, a déclaré que Biden apporterait «l’unité» à la communauté.

Biden pour aider les familles à pleurer et à réconforter, a déclaré l’experte présidentielle Barbara Perry.

Biden rencontrera les premiers intervenants et les familles « »qui ont été forcés de supporter cette terrible tragédie ».

WASHINGTON – Le président Joe Biden reprendra son rôle de consolateur en chef jeudi alors qu’il se rend dans une communauté du sud de la Floride sous le choc de l’effondrement d’un immeuble en copropriété qui a fait 18 morts et de nombreux disparus.

Biden, qui est en route pour Surfside, en Floride, une semaine après l’effondrement d’un immeuble en copropriété de 12 étages, a tout au long de sa présidence souligné l’empathie et sa propre histoire de perte. Ce sera probablement au premier plan lors de sa visite, car les responsables locaux espèrent mettre la politique de côté.

« Je pense que la venue du président apportera une certaine unité ici pour notre communauté », a déclaré le directeur du département de police de Miami-Dade, Alfredo « Freddy » Ramirez, lors d’une conférence de presse mercredi. Il a ajouté que cela apporterait un soutien aux familles pour avoir « notre gouverneur, notre maire, nous tous ensemble ».

« C’est un grand message pour la famille », a-t-il déclaré.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mercredi que la présidente et la première dame Jill Biden rencontreraient les premiers intervenants et les familles « qui ont été forcées de subir cette terrible tragédie ».

Dans un communiqué mercredi soir, la Maison Blanche a déclaré que le président recevrait jeudi matin un briefing de groupe du commandant de l’incident, le maire Daniella Levine Cava, du gouverneur Ron DeSantis, des dirigeants locaux et des premiers intervenants à Surfside.

On ne sait pas si le président se rendra sur le site de l’effondrement. Psaki a déclaré que la Maison Blanche ne voulait pas retirer des ressources à la mission de recherche et de sauvetage.

Les tragédies personnelles de Biden

Tout au long de la campagne électorale et au cours de sa présidence, Biden a souvent partagé ses tragédies personnelles avec l’Amérique, qui se trouve dans une pandémie qui a fait plus de 600 000 morts. En 1972, Neilia Hunter Biden, l’épouse de Biden, et sa fille de 1 an, Naomi, ont été tuées dans un accident de voiture. Beau, le fils aîné de Biden, est décédé d’un cancer du cerveau en 2015.

Biden a souvent utilisé son histoire pour sympathiser avec ceux qui ont perdu des amis et des membres de leur famille tout au long de la pandémie. En avril, le président s’est rendu à Atlanta quelques jours seulement après qu’une fusillade ait fait huit morts, dont six femmes d’origine asiatique. Alors que Biden à l’époque a profité du moment pour condamner le racisme contre les Américains d’origine asiatique, qui est en augmentation au milieu de la pandémie de Covid-19, il a également donné des conseils aux familles en deuil.

« Le jour viendra où leur mémoire vous fera sourire avant de vous mettre une larme à l’œil, aussi incroyable que cela puisse être maintenant », a-t-il déclaré à Atlanta en avril. « Cela prendra un certain temps, mais je vous promets que cela viendra, et quand cela arrivera, c’est le jour où vous savez que vous allez y arriver. »

Barbara A. Perry, directrice des études présidentielles au Miller Center de l’Université de Virginie, a déclaré que les présidents visitant le site d’une tragédie se sentent souvent comme un « membre de notre famille » qui « vient à nous pour nous aider à pleurer et pour nous donner confort. »

Perry a noté que la propre biographie de Biden a montré aux Américains qu' »il y a de l’empathie en lui à cause de ce qu’il a souffert ».

L’administration Biden a envoyé des ressources à l’État à la suite de l’effondrement meurtrier.

La semaine dernière, Biden a déclaré une urgence fédérale en Floride qui a autorisé l’aide fédérale pour compléter les efforts de redressement des États et locaux.

« Aller au fond des choses »

Psaki a déclaré lundi que le président estimait que les raisons de l’effondrement devaient faire l’objet d’une enquête.

« Nous voulons certainement jouer tout rôle constructif que nous pouvons jouer avec les ressources fédérales pour aller au fond des choses et empêcher que cela ne se produise à l’avenir », a-t-elle déclaré.

L’Institut national des normes et de la technologie a envoyé une équipe de scientifiques et d’ingénieurs pour recueillir des informations qui seront utilisées pour déterminer si une enquête complète sera menée, a déclaré Psaki mardi.

Plus de 50 fonctionnaires fédéraux sont sur le terrain, y compris des experts en sciences du bâtiment, des ingénieurs en structure et des experts en géotechnique, selon Psaki.

Bien que Biden ait fait la promotion d’un ensemble d’infrastructures bipartites de 973 milliards de dollars, il ne sera probablement pas évoqué lors de la visite de Biden à Surfside. Le président évitera probablement de rendre l’événement politique car il se concentre sur le chagrin de la famille.

« Il serait inapproprié d’utiliser cela comme exemple de la raison pour laquelle le projet de loi sur les infrastructures doit être adopté », a déclaré Perry. « Vous n’allez pas au service commémoratif où les gens ont perdu leurs proches et ne faites pas un discours politique qui n’est tout simplement pas approprié. »

Contribution : Maureen Groppe

Contactez Rebecca Morin sur Twitter @RebeccaMorin_