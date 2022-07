Biden rendra visite à la CIA alors que le renseignement joue un rôle clé en Ukraine

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden se rendra à la CIA vendredi à un moment où le soutien de son administration à l’Ukraine a poussé le travail des agences de renseignement normalement secrètes sous les feux de la rampe.

Biden commémorera le 75e anniversaire de l’agence depuis sa fondation après la Seconde Guerre mondiale. Pendant son séjour au siège de l’agence en Virginie, Biden rencontrera des officiers de la CIA qui ont travaillé sur l’Ukraine pour les remercier de leur travail, selon un responsable américain qui a requis l’anonymat pour discuter des plans.

Biden a établi une relation plus traditionnelle avec la CIA et d’autres agences après que l’ancien président Donald Trump a mis en doute à plusieurs reprises les conclusions des services de renseignement et attaqué ce qu’il prétendait être un «état profond» d’opposants.

Pourtant, il y a eu des tensions l’année dernière en provenance d’Afghanistan, avec des accusations à travers le gouvernement lors de la chute du gouvernement soutenu par les États-Unis alors que les talibans envahissaient Kaboul. Les responsables actuels et anciens du renseignement ont travaillé frénétiquement pour évacuer les Afghans qui avaient aidé les États-Unis pendant la guerre de deux décennies.

La publication des prédictions selon lesquelles la Russie envahirait l’Ukraine en février a donné un coup de pouce public aux agences d’espionnage qui sont souvent critiquées et confrontées à de nouvelles pressions pour fournir des informations sur la Chine et la Russie. Biden a autorisé une campagne sans précédent pour déclassifier les conclusions sur les intentions du président russe Vladimir Poutine de lancer une nouvelle guerre. On lui attribue le renforcement du soutien aux sanctions qui ont paralysé l’économie russe et la montée en puissance du soutien militaire à Kyiv.

Douglas London, un ancien officier de la CIA qui a critiqué la direction de l’agence ces dernières années, a déclaré que la guerre avait montré que la CIA était en passe de redevenir “un service d’espionnage d’élite”.

« Son chemin vers la rédemption a vraiment été facilité par l’Ukraine », a déclaré Londres, auteur de « The Recruiter : Spying and the Lost Art of American Intelligence ».

Mais la communauté du renseignement a également sous-estimé la capacité de l’Ukraine à résister à l’invasion russe et a prédit à tort que le gouvernement du président ukrainien Volodymyr Zelensky tomberait dans quelques semaines.

Les agences examinent comment elles évaluent la «volonté de se battre» perçue par un gouvernement étranger – une question que les États-Unis ont également mal évaluée en Afghanistan l’année dernière lorsqu’ils pensaient que le gouvernement du président Ashraf Ghani tiendrait pendant des mois, seulement pour que Ghani fuie et que les talibans prendre Kaboul alors que les États-Unis tentaient d’évacuer.

Le sénateur Angus King, un indépendant du Maine qui siège aux commissions sénatoriales du renseignement et des services armés, a déclaré qu’il avait poussé les responsables du renseignement à examiner pourquoi il y avait “deux pannes importantes en un an”.

“La qualité des renseignements avant l’invasion était excellente et absolument de classe mondiale”, a déclaré King dans une récente interview. “Le problème était l’évaluation de ce qui se passerait après l’invasion.”

La plupart des travaux de la communauté du renseignement depuis le début de la guerre ont été gardés secrets. Des responsables américains ont révélé qu’ils fournissaient à l’Ukraine des informations que les forces ukrainiennes ont à leur tour utilisées pour frapper des cibles russes de grande valeur, y compris le vaisseau amiral Moskva.

La Maison Blanche a tenté d’étouffer les suggestions selon lesquelles les États-Unis aident directement l’Ukraine à attaquer les Russes, craignant que le président russe Vladimir Poutine ne considère ces suggestions comme une escalade. Biden a déclaré qu’il voulait éviter une “troisième guerre mondiale”.

Alors que l’Ukraine a réussi à repousser les forces russes dans les premières semaines de la guerre et sous la pression des législateurs à Washington, l’administration Biden a assoupli ses règles sur le partage des renseignements et fournit désormais plus d’informations aux Ukrainiens. Il a également engagé 7 milliards de dollars en systèmes d’armes, munitions et autres aides militaires depuis le début de la guerre en février.

Mais les responsables et observateurs ukrainiens affirment que l’Ukraine est largement dépassée par la Russie dans ce qui est devenu une guerre d’usure acharnée fortement tributaire des tirs d’artillerie. Les services de renseignement américains pensent que Poutine n’a pas abandonné ses objectifs initiaux de “neutraliser” l’Ukraine à ses yeux.

On peut s’attendre à ce que les services de renseignement américains jouent un rôle important en Ukraine dans les mois à venir. Les États-Unis sont impliqués dans le renforcement des cyberdéfenses de l’Ukraine et d’autres alliés contre les capacités de la Russie à pirater et à voler des systèmes numériques. Les agences surveillent également l’influence électorale ou l’ingérence de la Russie alors que les hauts responsables s’attendent à ce que Poutine utilise le soutien américain à l’Ukraine comme prétexte pour lancer une autre campagne contre une élection américaine.

“En fin de compte, le calcul américain est le suivant : nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour soutenir les Ukrainiens tout en évitant un conflit direct avec les Russes”, a déclaré Dale Buckner, un ancien béret vert de l’armée américaine qui dirige désormais la société de sécurité Global Guardian.

