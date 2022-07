Biden rend visite aux Palestiniens et Abbas avant le voyage en Arabie saoudite

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM – Le président Biden, consacrant les dernières heures de sa visite israélienne au rétablissement des liens avec les Palestiniens rompus par son prédécesseur, s’est rendu vendredi dans un hôpital palestinien à Jérusalem-Est avant de se rendre en Cisjordanie pour une rencontre avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. La Maison Blanche a annoncé une nouvelle aide de 316 millions de dollars pour les Palestiniens, dont 100 millions de dollars pour un réseau hospitalier qui dessert des patients de Cisjordanie et de Gaza. 200 millions de dollars supplémentaires iront à l’agence des Nations Unies qui soutient les réfugiés palestiniens, un financement qui a été en grande partie éliminé par Trump. Biden, qui s’est engagé à renouveler son soutien aux Palestiniens, a commencé à rétablir la contribution de Washington peu après son entrée en fonction.

L’administration a également annoncé une aide d’urgence de 15 millions de dollars pour aider les territoires lors des pénuries de céréales causées par l’invasion russe de l’Ukraine, ainsi qu’une initiative visant à accélérer le déploiement de la technologie 4G en Cisjordanie et à Gaza.

Les Palestiniens ont peu d’espoir dans la visite de Biden pour améliorer leur vie

“C’est un honneur de voir de première main la qualité des soins que vous prodiguez au peuple palestinien”, a déclaré Biden après avoir visité l’hôpital Augusta Victoria, le principal établissement de soins avancés accessible aux résidents de Jérusalem-Est, de Cisjordanie et de Gaza, la plupart du temps. qui ont besoin d’une autorisation israélienne pour s’y rendre.

“Les Palestiniens et les Israéliens méritent des mesures égales de liberté, de sécurité, de prospérité et de dignité”, a déclaré le président, annonçant le nouveau financement de l’hôpital. “Et l’accès aux soins de santé quand vous en avez besoin est essentiel pour mener une vie digne.”

Les rencontres du président avec les Palestiniens font suite à deux jours d’étreintes chaleureuses de responsables israéliens, au cours desquels Biden a clairement exprimé son soutien à l’État juif et a revendiqué l’étiquette de « sioniste ».

Son accueil de l’autre côté du mur de sécurité a été moins enthousiaste, reflétant la déception que Biden n’ait pas fait plus pour faire pression sur Israël pour qu’il reprenne les pourparlers de paix et améliore son traitement des Palestiniens sous occupation.

Certains manifestants à Ramallah ont brandi des affiches «Biden Go Home» lors d’une manifestation jeudi. Un groupe de défense israélien, B’Tselem, a monté des panneaux d’affichage près du mur de séparation de 26 pieds de haut à Bethléem indiquant «M. Président, c’est l’apartheid », une caractérisation que Biden a rejetée.

Biden a affirmé son soutien à un accord de paix qui mettrait fin à l’occupation israélienne et créerait une Palestine indépendante, mais a également précisé que les conditions n’étaient pas réunies pour progresser vers ces objectifs. Il a une fois indiqué son intention de rouvrir le consulat américain à Jérusalem-Est, mais il ne l’a pas encore fait face aux objections israéliennes.

Le président a condamné une série d’attentats terroristes qui ont fait 15 morts en Israël au printemps dernier, mais il n’a pas mentionné publiquement deux Américains d’origine palestinienne décédés lors d’affrontements avec l’armée israélienne en Cisjordanie ces derniers mois : Un homme âgé décédé après avoir été laissé en le froid au barrage routier et Shireen Abu Akleh, une journaliste d’Al Jazeera abattue lors d’un raid israélien. Les États-Unis ont accepté les conclusions selon lesquelles le coup de feu a très probablement été tiré par un soldat israélien.

Les Palestiniens ne voient pas Biden comme leur champion, selon les sondeurs.

“Les Palestiniens voient comme une chose positive que ce président ait rétabli une partie du financement et des discussions avec les dirigeants palestiniens, mais dans l’ensemble, le sentiment de ce voyage et de l’année et demie dernière est celui de la déception”, a déclaré Khalil Shikaki, sondeur et directeur. du Centre palestinien de recherche sur les politiques et les sondages. “L’espoir qu’il serait très différent de Trump s’est estompé. Maintenant, ils le voient comme légèrement différent.

Les Palestiniens attendent que Biden fasse pression à la fois sur Israël – pour réduire les implantations, assouplir le blocus de Gaza et d’autres réformes – et sur Abbas lui-même, qui a refusé d’organiser des élections depuis qu’il a pris ses fonctions en 2005. Avec l’aile progressiste du Parti démocrate de plus en plus s’alignant sur les causes palestiniennes, beaucoup ici s’attendaient à ce que Biden s’engage davantage dans le conflit qu’il ne l’a fait.

“Il ne fait même pas autant qu’Obama”, a déclaré Shikaki. “Le fait qu’ils ne puissent même pas faire quelque chose d’aussi petit et symbolique que l’ouverture du consulat est considéré comme un véritable manque de courage, de volonté ou de capacité.”

Certains Palestiniens voient les événements de Biden en Cisjordanie, entre ses jours en Israël et son départ pour l’Arabie saoudite, comme une note de bas de page sur sa véritable priorité : approfondir les liens d’Israël avec les autres nations arabes de la région.