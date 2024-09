Biden rend hommage aux champions de basket-ball de la NCAA de Caroline du Sud et célèbre l’intérêt croissant pour le sport féminin

WASHINGTON — WASHINGTON (AP) — Le président Joe Biden Les champions de basket-ball de la NCAA de Caroline du Sud et l’entraîneur Dawn Staley ont été applaudis pour avoir contribué à susciter un regain d’intérêt pour le sport féminin lors d’une célébration à la Maison Blanche mardi pour marquer leur parcours historique au titre.

La Caroline du Sud a eu un bilan de 38-0 en route vers son dernier titre féminin. Il s’agissait du troisième championnat de l’entraîneur-chef Dawn Staley avec les Gamecocks depuis 2017.

Le match pour le titre de la Caroline du Sud contre l’Iowa a attiré plus de téléspectateurs que le championnat masculin de cette année, avec une moyenne de 18,7 millions de téléspectateurs sur ABC et ESPN et un pic à 24 millions de téléspectateurs.

« Je pense qu’il est juste de dire que tout le monde, tout le monde regarde le sport féminin maintenant », a déclaré Biden lors de la célébration. « Lorsque de nouveaux fans regardent pour la première fois, lorsque de jeunes filles voient leurs idoles, elles voient la puissance de votre exemple. »

Biden honorera plus tard mardi l’équipe masculine de basket-ball du Connecticut. L’équipe masculine de l’entraîneur de l’UConn, Dan Hurley, a remporté son match avec un score de 37-3. deuxième titre consécutif.

L’année sans tache de la Caroline du Sud est survenue même après que Staley ait perdu les cinq titulaires de son équipe de 2023, battue lors du Final Four. Les Gamecocks ont dominé tout au long de leur saison historique, menant le pays en défense de score, en marge de victoire et en tirs bloqués.

Pour UConn, il s’agissait du sixième titre national masculin de l’école. Ils ont rejoint les Florida Gators de 2006-07 et les Duke Blue Devils de 1991-92 comme la troisième équipe à rééditer ce titre depuis la dynastie de John Wooden à UCLA dans les années 1960 et 1970.

Il s’agissait de la première visite à la Maison Blanche pour la Caroline du Sud. Staley et les Gamecocks ne se sont pas rendus à la Maison Blanche après les championnats de 2017 et 2022. La vice-présidente Kamala Harris a rendu visite à l’équipe alors qu’elle était à Columbia, en Caroline du Sud, plus tôt cette année.

Staley, triple médaillé d’or olympique et entraîneur de l’équipe féminine américaine de basket-ball à Tokyo il y a trois ans, a récemment été membre de la délégation présidentielle aux Jeux olympiques de Paris.

Plusieurs éminents politiciens actuels et anciens de Caroline du Sud ont assisté aux cérémonies de mardi, notamment le sénateur républicain Lindsey Graham, le représentant démocrate James Clyburn et l’ancien maire de Columbia Steve Benjamin, qui est désormais conseiller principal du président.

Biden a plaisanté en disant que les élus de Caroline du Sud pourraient avoir une concurrence féroce si le populaire Staley se lançait dans la politique.

« Vous tous qui occupez une fonction publique en Caroline du Sud, vous feriez mieux d’espérer qu’elle continue à entraîner et qu’elle ne se présente pas », a déclaré Biden à propos de Staley.