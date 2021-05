Biden rencontrera Poutine au sommet le 16 juin à Genève

Le président Joe Biden (à gauche) et le président Vladimir Poutine.

WASHINGTON – Le président Joe Biden rencontrera le président russe Vladimir Poutine le 16 juin à Genève, a annoncé mardi la Maison Blanche.

« Les dirigeants discuteront de toute la gamme des questions urgentes, alors que nous cherchons à restaurer la prévisibilité et la stabilité des relations américano-russes », a déclaré le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, dans un bref communiqué.

Le Kremlin a confirmé la rencontre.

« Nous avons l’intention de discuter de l’état et des perspectives de développement ultérieur des relations russo-américaines, des problèmes de stabilité stratégique, ainsi que des questions d’actualité à l’ordre du jour international, y compris l’interaction dans la lutte contre la pandémie de coronavirus et le règlement des conflits régionaux », dit-il, selon une traduction Google du texte russe.

Les annonces interviennent moins d’une semaine après que le secrétaire d’État Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov ont eu des entretiens face à face prudents en Islande. Cette réunion était le plus haut niveau de discussions en personne à ce jour entre Washington et Moscou sous l’administration Biden.