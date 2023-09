Biden rencontrera Netanyahu à New York, mais nie une visite tant attendue à la Maison Blanche

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM — Le président américain et le Premier ministre israélien ont tous deux beaucoup parlé de la durée de leur connaissance : « de très nombreuses années », « de nombreuses années », « plus de 30 ans », « depuis plus de 40 ans. » Une question embarrassante se pose donc au cours de la première année où ils occupent tous deux le poste le plus élevé de leur pays : quand se retrouveront-ils ?

Près de 11 mois après l’élection qui a ramené Benjamin Netanyahu pour un sixième mandat record en tant que Premier ministre, le président Biden a renoncé à l’honneur habituel d’une invitation à la Maison Blanche ou à toute autre réunion en tête-à-tête.

Cette rupture avec la tradition, très discutée en Israël comme un camouflet, sera partiellement résolue mercredi lorsque les deux dirigeants doivent se rencontrer en marge de l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies.

Mais il n’y a toujours pas d’invitation tant convoitée par la Maison Blanche à l’horizon. S’il n’y en a pas d’ici la fin décembre, Netanyahu deviendra le premier Premier ministre israélien à ne pas recevoir de visite à la Maison Blanche au cours de la première année d’un mandat remontant au dîner d’État de Golda Meir avec Richard M. Nixon en 1969. ( Au début de son deuxième mandat, Yitzhak Rabin a rencontré le président George HW Bush lors de sa retraite d’été à Kennebunkport.)

« C’est humiliant mais mieux que rien », a déclaré Gideon Rahat, directeur du département de sciences politiques de l’Université hébraïque et chercheur principal à l’Institut israélien de la démocratie, à propos de la rencontre prévue entre Netanyahu et Biden dans un hôtel situé à 370 kilomètres du Bureau Ovale. « Netanyahu se considère comme un leader mondial et ne comprend probablement pas comment Biden peut le traiter de la sorte. »

Quoi que le président pense personnellement de Netanyahu, dont les liens remontent à Washington sous l’ère Reagan, il n’a pas caché son malaise à l’égard du gouvernement israélien actuel.

Biden a décrit certains des partenaires de la coalition du Premier ministre – y compris des nationalistes de droite qui poussent à l’annexion massive de la Cisjordanie – comme étant « les membres de cabinets les plus extrémistes que j’ai jamais vu ».

Et Netanyahu a écarté les appels de Biden lui demandant de « s’éloigner » des projets de son gouvernement visant à refondre le système judiciaire du pays, qui ont déclenché des mois de manifestations de masse, de grèves et de discorde au sein de l’armée.

La Cour suprême d’Israël entreprend une refonte judiciaire suite aux manifestations de masse

Interrogé par des journalistes en mars pour savoir si Netanyahu pouvait s’attendre à une invitation de la Maison Blanche, Biden a répondu : « Pas à court terme ».

Au milieu des protestations publiques – et des raids militaires presque nocturnes en Cisjordanie qui ont fait de cette année l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis des décennies – certains démocrates du Congrès ont appelé Washington à exercer davantage de pression sur Israël.

Les Républicains, quant à eux, ont tenu à se présenter comme les partisans les plus inébranlables d’Israël. En mars, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a invité Netanyahu à quitter la Maison Blanche et à se rendre directement au Capitole.

Au milieu se trouve Biden, un fervent partisan d’Israël tout au long de sa vie politique, qui aime dire « il n’est pas nécessaire d’être juif pour être sioniste ».

Et même si Biden n’a pas fait preuve de la chaleur qui le caractérise à l’égard de Netanyahu, il n’a donné aucun signe indiquant qu’il était prêt à se montrer dur avec lui, d’autant plus que Washington tente de négocier un rapprochement stratégique entre Israël et l’Arabie saoudite.

Au lieu de cela, le président a manifesté son mécontentement en refusant à Netanyahu la photo tant attendue du Bureau Ovale. Forcer le Premier ministre à se contenter d’une heure de conversation en face-à-face dans le sud-est de Manhattan est un autre affront, disent beaucoup en Israël.

« Je qualifierais les 10 derniers mois de passif-agressif », a déclaré Aaron David-Miller, ancien négociateur de paix au Moyen-Orient sous les administrations républicaine et démocrate. « Biden a conclu qu’on ne peut pas vivre avec Netanyahu et qu’on ne peut pas vivre sans lui. »

Selon Michael Oren, ancien ambassadeur israélien aux États-Unis, les réunions parallèles à l’ONU ont été parmi les séances les plus productives que Netanyahu ait eues avec ses homologues américains, dont une avec le président Barack Obama.

« Vous êtes libre de toute pompe et circonstance », a déclaré Oren. « En fait, vous avez une réunion d’affaires. »

Mais il est peu probable que le Premier ministre, un gestionnaire prudent de l’optique politique, soit satisfait de New York, a-t-il déclaré.

« Netanyahu aime le faste et les circonstances. Il aime rester à la Blair House », a déclaré Oren, faisant référence à la résidence d’hôtes de la Maison Blanche.

Netanyahou n’est pas seul. Chaque Premier ministre israélien souhaite être vu aux côtés du leader du plus important allié d’Israël. « À quoi pense la Maison Blanche ? est ici un élément incontournable du discours politique. « Comment se passe la « relation spéciale » ?

« Je dis à mes étudiants que le président est aussi important pour nous que pour le peuple des États-Unis et que nous devrions peut-être obtenir un vote », a déclaré Rahat.

Certains membres de la coalition se sont montrés irrités par la nécessité d’apaiser Washington. « Le président Biden doit réaliser que nous ne sommes plus une étoile sur le drapeau américain », a déclaré le ministre de la Sécurité intérieure Itamar Ben Gvir, leader du mouvement nationaliste religieux d’extrême droite israélien. dit en juillet sur X, anciennement Twitter.

Mais l’éclat de l’approbation présidentielle pourrait être encore plus important pour Netanyahu, qui se présente comme « une sorte de super leader et se concentre entièrement sur lui-même », a déclaré Rahat.

Netanyahu a vanté ses talents de chuchoteur auprès du président au cours de toutes ses récentes campagnes électorales, et il se targue d’un nombre record de visites à la Maison Blanche que peu de dirigeants étrangers peuvent égaler. Le Premier ministre a rendu visite aux présidents Bill Clinton (trois semaines après le début de son premier mandat), Obama (sept semaines après le début de son second) et Donald Trump (quatre semaines après l’entrée en fonction de Trump), revenant si souvent que Trump lui a finalement donné une clé honorifique. à la Maison Blanche.

Lorsque le démocrate Biden a remporté l’élection présidentielle, Netanyahu a assuré aux Israéliens que leur longue amitié transcenderait son association de plus en plus étroite avec les républicains américains.

Mais la froideur était évidente dès le début. Lorsque Netanyahu a été élu, Biden n’a pas effectué de visite de courtoisie pendant plus de trois semaines, ce qui a constitué un scandale mineur en Israël.

Au cours de ses 18 mois d’absence du pouvoir, Netanyahu a regardé en marge tandis que Biden accueillait Naftali Bennett au bureau ovale (11 semaines après que Bennett soit devenu Premier ministre en 2021). Il s’agissait de Yair Lapid, Premier ministre par intérim, qui attendait au bas des escaliers d’Air Force One Biden lors de sa première visite présidentielle en Israël un an plus tard.

Ensuite, c’est le président israélien Isaac Herzog – une figure essentiellement cérémonielle – qui s’est rendu à la Maison Blanche en juillet pour marquer le 75e anniversaire de la fondation d’Israël, plus de six mois après le retour de Netanyahu au poste de Premier ministre.

« C’est une honte pour l’honneur de Netanyahu de mendier une réunion », s’est plaint un membre anonyme du parti Likoud de Netanyahu aux médias israéliens.

Lors de toutes ces réunions, Biden a beaucoup parlé de son engagement « incassable » envers Israël. Mais rien à propos d’une visite de son vieil ami.