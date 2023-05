Biden rencontrera McCarthy, Schumer, Jeffries et McConnell

WASHINGTON – Le président Joe Biden rencontrera les dirigeants du Congrès mardi alors que Washington se démène pour lever le plafond de la dette avec moins d’un mois avant que le gouvernement fédéral ne soit à court d’argent.

Biden a rencontré pour la dernière fois le président de la Chambre, Kevin McCarthy – le républicain californien dont il aura besoin du soutien pour augmenter le plafond d’emprunt à la Chambre – en février. Les enjeux sont maintenant bien plus élevés qu’ils ne l’étaient lors de leur dernier caucus. Cette fois, les trois autres principaux dirigeants du Congrès seront présents : le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y. ; le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky. ; et le chef de la minorité à la Chambre Hakeem Jeffries, DN.Y.

Le relèvement du plafond de la dette est nécessaire pour que le gouvernement couvre les engagements de dépenses déjà approuvés par le Congrès et le président et évite les défauts de paiement. Cela n’autorise pas de nouvelles dépenses. Mais les républicains de la Chambre ont déclaré qu’ils ne lèveraient pas la limite si Biden et les législateurs n’acceptaient pas les futures réductions de dépenses.

La Maison Blanche a souligné que si elle est ouverte à discuter de réductions de dépenses, elle ne négociera pas avec les républicains sur le plafond de la dette. L’administration Biden a déclaré que le GOP a la responsabilité constitutionnelle d’augmenter la limite d’emprunt.

« Ces deux sont totalement indépendants. Que vous payiez la dette ou non, cela n’a rien à voir avec votre budget », a déclaré Biden vendredi. « Ce sont deux problèmes distincts – deux. Mettons les choses au clair. »

Le département du Trésor a commencé à prendre des mesures extraordinaires pour continuer à payer les factures du gouvernement et s’attend à pouvoir éviter un tout premier défaut de paiement au moins jusqu’au début juin. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a averti lundi que le non-relèvement du plafond de la dette entraînerait une « catastrophe économique ».

Un défaut de remboursement de la dette souveraine ferait des ravages sur l’économie et bouleverserait les marchés du monde entier. Un rapport de Moody’s l’année dernière a déclaré qu’un défaut sur les bons du Trésor pourrait plonger l’économie américaine dans une chute aussi mauvaise que la Grande Récession.

Si les États-Unis devaient faire défaut, le produit intérieur brut chuterait de 4 % et 6 millions de travailleurs perdraient leur emploi, selon les projections de Moody’s. Même un bref défaut entraînerait la perte de 2 millions d’emplois, selon les données.

Dans ce scénario, les notes des obligations américaines seraient classées comme « défaut restreint », selon Fitch Ratings, et les bons du Trésor auraient une note D jusqu’à ce que les États-Unis puissent à nouveau emprunter. La Brookings Institution a noté qu’un défaut pourrait entraîner une augmentation des coûts d’emprunt fédéraux de 750 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie – une tournure étant donné que les préoccupations républicaines concernant les dépenses et la dette ont contribué à alimenter l’impasse de la limite d’emprunt.

De plus, un défaut ébranlerait la position américaine sur la scène mondiale. La directrice américaine du renseignement national, Avril Haines, a déclaré la semaine dernière à la commission sénatoriale du renseignement que la Russie et la Chine profiteraient du fait que les États-Unis pourraient faire défaut sur leur dette. Haines a averti que les deux nations tenteraient de mettre en évidence « le chaos aux États-Unis, que nous ne sommes pas capables de fonctionner en tant que démocratie ».

Avec des marges serrées dans les deux chambres du Congrès, l’impasse n’est pas nouvelle. Mais en ce qui concerne les ultimatums par défaut, le président a supplié les législateurs de s’engager plutôt dans des « arguments normaux ».

« Comme je l’ai dit tout au long, nous pouvons débattre de où couper, combien dépenser, comment enfin remanier le système fiscal pour que chacun paie sa juste part ou continue sa route, mais pas sous la menace de par défaut », a déclaré Biden vendredi. « Enlevons la menace de défaut. Ayons des arguments normaux. C’est pourquoi nous avons un processus budgétaire à débattre ouvertement afin que vous puissiez tous le voir. »

Mais les républicains du Congrès sont unis dans leur refus de voter pour relever la limite sans concessions. Ils considèrent la réunion de mardi comme une négociation en face à face tant attendue avec le président.

Si la réunion est effectivement une négociation, alors le projet de loi que les républicains de la Chambre ont adopté le mois dernier sert effectivement d’offre d’ouverture du GOP à la Maison Blanche.

Baptisé Limit, Save and Grow Act, le projet de loi imposerait des réductions radicales des dépenses discrétionnaires fédérales, imposerait de nouvelles exigences de travail aux bénéficiaires de l’aide sociale et développerait la production minière et de combustibles fossiles, le tout en échange d’une augmentation du plafond de la dette pendant environ un an.

Mais plutôt que de fournir un point de départ pour les pourparlers, le projet de loi du GOP n’a jusqu’à présent servi que de gourdin politique, dynamisant l’opposition des démocrates aux demandes républicaines.

Au Sénat, Schumer a attaqué le projet de loi presque quotidiennement depuis son introduction.

La Maison Blanche a également souligné certaines des propositions et des réductions les plus conservatrices du projet de loi comme preuve que les républicains sont prêts à laisser la nation faire défaut afin de réduire les dépenses des programmes clés.