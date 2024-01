Biden rencontrera les dirigeants de Capitol Hill concernant une demande de financement « prioritaire »

Le président Joe Biden devrait rencontrer mercredi à la Maison Blanche les dirigeants du Congrès pour discuter de sa demande vieille de plusieurs mois d’environ 106 milliards de dollars à dépenser pour diverses questions de sécurité nationale qui ont n’a pas réussi à avancer sur la colline du Capitole.

La réunion abordera la « priorité absolue » de Biden demande de financement supplémentaire d’octobre, qui cherche à obtenir plus d’argent pour les alliés des États-Unis comme l’Ukraine et Israël ainsi que pour la sécurité des frontières, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. dit journalistes lors d’un briefing mardi.

Jean-Pierre a également fait référence aux négociations bipartites au Sénat où les législateurs tentent de parvenir à un accord liant les réformes de la sécurité des frontières à l’aide à l’Ukraine après les Républicains. bloqué un effort pour avancer un paquet de sécurité nationale en décembre.

“Alors que le président tient cette réunion très importante demain, les négociations sur un accord bipartisan sur la frontière qui inclut le financement et la politique sont toujours en cours”, a déclaré Jean-Pierre, ajoutant que l’équipe de Biden estime que les pourparlers “allent dans la bonne direction”. »

Le président de la Chambre, Mike Johnson (R-LA), assistera à la réunion avec d’autres dirigeants du Congrès, son porte-parole Raj Shah confirmé le X. Punchbowl News a rapporté que le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer (D-NY), le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-KY), le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries (D-NY) et les dirigeants « clés » des comités. ont également été invités.

La réunion devrait avoir lieu alors que le Congrès est également aux prises avec une bataille distincte sur les dépenses de l’exercice 2024 et une éventuelle fermeture du gouvernement à deux niveaux dans les semaines à venir si les législateurs ne parviennent pas à résoudre leurs différends ou au moins à adopter une autre mesure provisoire.

Détails présumés de l’accord frontalier en cours de négociation au Sénat dirigé par les démocrates ont été libérés ces derniers jours par un groupe appelé Immigration Accountability Project et affiché dans un infographie présentée par Fox News.

L’accord présumé prévoyait une augmentation du nombre de cartes vertes, davantage de permis de travail, des avocats financés par les contribuables pour certains mineurs non accompagnés et des immigrants illégaux mentalement incapables, autorisant 5 000 migrants à entrer aux États-Unis chaque jour et une restriction de la libération conditionnelle pour ceux qui entrent sans autorisation entre points d’entrée.

Absolument pas. pic.twitter.com/tkXma24r8M – Président Mike Johnson (@SpeakerJohnson) 13 janvier 2024

Johnson, qui fait face à d’intenses pressions de la part des conservateurs pour qu’il adopte une position ferme sur la sécurité des frontières et freine les dépenses, a rejeté l’accord comme indiqué. “Absolument pas”, a-t-il déclaré dans un message sur X avec l’infographie de Fox News.

Autres membres du Congrès préconisé pour HR 2une législation frontalière adoptée par la Chambre dirigée par le GOP l’année dernière et que Schumer a refusé de permettre au Sénat d’examiner, rejetant ce qu’il a décrit comme «revendications partisanes de droite.»

Le sénateur James Lankford (R-OK), qui a dirigé les discussions au Sénat du côté du GOP avec le sénateur Chris Murphy (D-CT) pour les démocrates, a exhorté les législateurs à ne tirer aucune conclusion hâtive.

« J’encourage les gens à lire le projet de loi sur la sécurité des frontières avant de le juger. Je conseille également aux gens de ne pas croire tout ce que vous lisez sur Internet », a déclaré Lankford. dit dans un post à X la semaine dernière.

Manu Raju de CNN signalé que le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a rencontré Lankford et d’autres négociateurs du Sénat mardi matin pour discuter de l’immigration.

“Notre objectif est de diffuser le texte le plus rapidement possible”, aurait déclaré Lankford. « Et nous espérons pouvoir le faire cette semaine. Mais nous continuons à passer par de petites choses techniques qui vont constamment revenir. Vous devez les résoudre.