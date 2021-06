Biden rencontrera les dirigeants afghans alors que le retrait des troupes américaines touche à sa fin

WASHINGTON – Le président Joe Biden rencontrera les dirigeants afghans à la Maison Blanche vendredi au milieu d’un retrait militaire américain en cours alors que l’avenir de l’Afghanistan reste dans les limbes.

La rencontre du président avec le président afghan Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah, chef du Haut Conseil pour la réconciliation nationale du pays, intervient alors que les pourparlers de paix soutenus par les États-Unis entre le gouvernement afghan et les talibans sont au point mort.

Pendant ce temps, le groupe islamique militant a gagné de nouveaux territoires à un rythme alarmant ces dernières semaines. La reprise des combats a alimenté les craintes que les talibans ne renversent le gouvernement afghan une fois que les forces américaines et de l’OTAN seront parties.

La situation en Afghanistan est désastreuse car les forces talibanes mettent en déroute les forces de sécurité afghanes souvent sans combat, selon un responsable américain qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement. Certaines unités de l’armée afghane se sont rendues ou ont abandonné leurs postes. Certains se battent, a déclaré le responsable, mais les forces talibanes progressent régulièrement.

Le retrait des forces américaines se poursuit, et les forces américaines devraient quitter la base aérienne tentaculaire de Bagram au nord de Kaboul dans quelques jours, a déclaré le responsable. Le retrait de toutes les troupes américaines, à l’exception de celles nécessaires à la protection de l’ambassade, est attendu dans quelques semaines, bien avant la date limite du 11 septembre fixée par le président Biden. Les combattants talibans n’ont pas attaqué les forces américaines pendant le retrait, mais il n’est pas clair si ce cessez-le-feu se poursuivra, a déclaré le responsable.

Les responsables du Pentagone ont déclaré qu’ils prévoyaient de frapper les terroristes opérant en Afghanistan après le retrait. Mais les planificateurs militaires n’ont pas encore trouvé comment surveiller les activités terroristes et mener des attaques, a déclaré le responsable.

L’ancien président afghan Hamid Karzaï a déclaré que la guerre menée par les États-Unis se terminait par un « désastre ».

« La communauté internationale est venue ici il y a 20 ans avec cet objectif clair de lutter contre l’extrémisme et d’apporter la stabilité … mais l’extrémisme est à son plus haut niveau aujourd’hui », a déclaré Karzai à l’Associated Press dimanche.

Ils quittent l’Afghanistan « dans une honte et un désastre total », a déclaré Karzaï.

Dans des remarques vendredi matin avant une réunion à huis clos avec la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, Ghani a déclaré qu’il comprenait la décision de l’administration Biden de se retirer et s’est félicité de la promesse de la Maison Blanche de rester engagée dans l’aide humanitaire et d’autres initiatives.

« La décision du président Biden a été une décision stratégique. Nous respectons cette décision », a déclaré Ghani à Capitol Hill, où il a également rencontré d’autres législateurs des deux parties. Il s’agit d’un « nouveau chapitre de notre amitié » et de nos relations diplomatiques, a-t-il ajouté.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis se retiraient militairement d’Afghanistan mais ne se désengageaient pas de l’avenir du pays.

« Nous avons l’intention de poursuivre notre soutien aux programmes humanitaires, économiques (et) de développement, y compris le soutien aux femmes et aux filles », a déclaré Blinken aux journalistes jeudi lors d’un voyage en Europe.

Blinken a déclaré que la Maison Blanche savait « qu’il y a un réel danger » que les talibans essaieront de reprendre le pays par la force et « que nous assisterons à une reprise de la guerre ou peut-être pire. … C’est une dure réalité », a-t-il déclaré.

Avant la réunion de vendredi, l’administration Biden a confirmé qu’elle relocaliserait des milliers d’Afghans qui ont travaillé avec l’armée américaine en tant qu’interprètes et traducteurs pendant que leurs demandes de visa sont examinées, selon un haut responsable de l’administration.

Cette décision est intervenue sous la pression croissante des législateurs des deux parties qui craignent que les Afghans qui ont servi aux côtés des troupes américaines ne soient tués par les talibans alors que les États-Unis achèvent leur retrait militaire.

20 ans de guerre en Afghanistan

En avril, Biden a annoncé que les États-Unis retireraient toutes leurs troupes d’ici le 11 septembre, jour du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre qui ont déclenché la plus longue guerre des États-Unis. Il a déclaré que les États-Unis avaient atteint leurs objectifs de dérouter al-Qaida.

« Nous avons rendu justice à Ben Laden il y a dix ans et nous sommes restés en Afghanistan dix ans depuis », a déclaré Biden dans un discours du 14 avril, faisant référence au meurtre en 2011 d’Oussama Ben Laden, l’ancien chef d’al-Qaida. réseau terroriste.

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’administration Biden restait déterminée à travailler avec le gouvernement afghan « pour garantir que le pays ne redevienne plus jamais un refuge pour les groupes terroristes qui constituent une menace pour la patrie américaine ».

Psaki a déclaré que les États-Unis continueraient de faire pression sur « toutes les parties afghanes pour qu’elles participent » aux négociations de paix, qui, selon les partisans, pourraient conduire à un accord de partage du pouvoir entre le gouvernement de Ghani et les talibans.

Le retrait américain d’Afghanistan a été déclenché par l’ancien président Donald Trump. En vertu d’un accord négocié par les conseillers de Trump avec les talibans, les États-Unis ont accepté de retirer leurs forces d’Afghanistan et les talibans ont promis de rompre leurs liens avec al-Qaida et de mettre fin à leurs attaques contre les forces américaines.

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell et d’autres législateurs du GOP ont fustigé la décision de Biden d’achever le retrait commencé par Trump.

« La décision du président Biden de retirer les forces américaines laisse nos partenaires afghans seuls face à des menaces que ses propres hauts conseillers reconnaissent être graves et empirer », a déclaré McConnell, R-Ky., dans un communiqué après avoir rencontré Ghani jeudi.

Les talibans ont été « enhardis par notre retraite », a déclaré McConnell, et « reculent des années de progrès … en route pour prendre Kaboul ».

Inquiétude pour les femmes afghanes

Blinken et d’autres affirment que les talibans n’ont pas rempli tous leurs engagements, principalement la promesse de rompre les liens avec al-Qaida, et les républicains au Congrès craignent que le retrait américain ne permette aux talibans de rétablir leurs lois brutalement répressives contre le peuple afghan – en particulier les femmes.

L’ambassadrice de Biden aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a averti qu’un Afghanistan dirigé par les talibans ne bénéficierait pas d’une reconnaissance internationale si ses combattants reprenaient le pays par la force et réimposaient son régime islamique répressif.

« Il n’y a qu’une seule voie à suivre : un règlement politique négocié et inclusif par le biais d’un processus dirigé et contrôlé par les Afghans », a déclaré Thomas-Greenfield à l’ONU mardi.

« Nous devons faire pression pour des négociations significatives et inclusives – avec la pleine participation des femmes – qui conduiront à un cessez-le-feu permanent et global et à un règlement politique juste et durable », a-t-elle déclaré. « Aux talibans, nous réitérons que la voie militaire ne mènera pas à la légitimité.

Contributeur : Tom Vanden Brook, USA TODAY ; Presse associée

