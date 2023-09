Washington a intensifié ses efforts pour forcer les pays d’Asie centrale à soutenir les sanctions américaines contre la Russie

Le président américain Joe Biden rencontrera la semaine prochaine à New York les dirigeants de cinq pays d’Asie centrale alliés à la Russie. Alors qu’un groupe de réflexion pro-OTAN a décrit le sommet comme une opportunité pour Biden de contrer l’influence russe et chinoise dans la région, la Maison Blanche insiste sur le fait que la réunion est « pas contre aucun pays. »

Biden s’entretiendra avec les dirigeants du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York la semaine prochaine. Les représentants de ces cinq pays rencontrent leurs homologues américains depuis 2015, mais le sommet de New York sera la première fois que leurs dirigeants se réuniront pendant cette période.

S’adressant aux journalistes vendredi, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que le groupe discuterait « une série de questions, allant de la sécurité régionale au commerce et à la connectivité, en passant par le changement climatique et les réformes en cours pour améliorer la gouvernance et l’État de droit. »

« Ce sommet n’est contre aucun pays » Sullivan a ajouté. « C’est pour un programme positif que nous voulons travailler avec ces pays. »

En savoir plus Un coup de poignard dans le « ventre mou » : comment l’Occident a ouvert un nouveau front contre la Russie

Toutefois, le Conseil atlantique, financé par l’OTAN, a présenté le sommet comme un « ouverture » que Biden fasse pression sur les cinq pays pour qu’ils appliquent les sanctions américaines contre la Russie et qu’ils offrent une aide financière aux politiciens et ONG pro-occidentaux de la région.

Le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan sont membres de la Communauté des États indépendants (CEI), un bloc eurasien de nations post-soviétiques. En outre, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan sont membres de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire dirigée par la Russie et à peu près analogue à l’OTAN.

Aucun des cinq n’a condamné l’opération militaire russe en Ukraine, ni imposé de sanctions à Moscou en réponse. Au milieu d’informations selon lesquelles les États-Unis préparaient ce qu’on appelle « sanctions secondaires » sur le Kirghizistan le mois dernier, le président kirghize Sadyr Japarov a déclaré qu’il était placé sous « pression » par Washignton pour se ranger du côté des États-Unis sur l’Ukraine.

Cependant, Japarov a insisté sur le fait que le Kirghizistan « un pays indépendant » et « continuera à entretenir des relations égales avec tous les pays ».

Des avertissements similaires ont été lancés au Kazakhstan, avec des responsables du département du Trésor américain se rendant à Astana en avril pour faire pression sur les autorités locales afin qu’elles appliquent les contrôles américains à l’exportation sur les marchandises à destination de la Russie.