Biden rencontrera le roi saoudien et le prince MBS après la rupture des droits de l’homme

JERUSALEM (AP) – Que le premier voyage de Joe Biden au Moyen-Orient en tant que président se termine par un succès ou un échec peut dépendre de ce qui se passe lorsque le dirigeant américain verrouille pour la première fois les yeux du prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman.

Le monde regardera la réunion très attendue de vendredi pour voir si le président américain sujet aux gaffes et le prince saoudien notoirement vengeur peuvent commencer à réparer un fossé entre les deux partenaires stratégiques, avec le flux et le reflux de l’approvisionnement mondial en pétrole dans la balance.

Il y a eu de nombreuses spéculations sur la chorégraphie et la substance de la façon dont Biden, qui avait juré en tant que candidat à la présidentielle de traiter les Saoudiens comme un « paria » pour leur bilan en matière de droits de l’homme, interagira avec le prince héritier.

Interrogé jeudi s’il évoquerait le meurtre en 2018 de Jamal Khashoggi, journaliste américain et critique du royaume, avec le prince héritier, Biden n’a pas donné de réponse directe.

L’année dernière, le président démocrate a approuvé la publication d’une conclusion des services de renseignement américains qui a déterminé que le prince héritier, connu sous le nom de MBS, avait probablement approuvé le meurtre de Khashoggi. La publication du rapport a provoqué une nouvelle rupture dans les relations américano-saoudiennes.

« Mes opinions sur Khashoggi ont été absolument, positivement claires. Et je n’ai jamais été silencieux pour parler des droits de l’homme », a déclaré Biden. « La raison pour laquelle je vais en Arabie saoudite, cependant, est beaucoup plus large. C’est pour promouvoir les intérêts américains – promouvoir les intérêts américains d’une manière qui, je pense, nous donne l’occasion de réaffirmer ce dont je pense que nous avons fait l’erreur de nous éloigner : notre influence au Moyen-Orient.

Biden arrive dans la ville portuaire de Djeddah sur la mer Rouge le troisième jour d’un voyage de quatre jours à travers le Moyen-Orient. Il a passé les deux premiers jours à rencontrer des responsables israéliens et s’est rendu vendredi en Cisjordanie pour rencontrer le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et d’autres avant de s’envoler pour l’Arabie saoudite.

Une fois à Djeddah, Biden rencontrera le roi saoudien Salmane, puis tiendra une réunion de travail plus large qui inclura le prince Mohammed et d’autres hauts responsables saoudiens ainsi que les principaux conseillers du président.

Lorsqu’on lui a demandé si Biden serrait la main de MBS, un haut responsable de l’administration s’est opposé et a noté que la Maison Blanche de Biden était “concentrée sur les réunions, pas sur les salutations”.

Les Saoudiens ont fait un pas vers la normalisation des relations avec Israël avant la visite de Biden, annonçant tôt vendredi qu’ils ouvraient leur espace aérien à “tous les transporteurs aériens”, signalant la fin de leur interdiction de longue date des vols israéliens survolant son territoire.

Biden a salué la décision comme “une étape importante vers la construction d’une région du Moyen-Orient plus intégrée et plus stable”, ajoutant que la décision “peut aider à donner un élan à la poursuite de l’intégration d’Israël dans la région, y compris avec l’Arabie saoudite”.

Biden participera également samedi à un rassemblement de dirigeants du Conseil de coopération du Golfe – Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis – avant de retourner à Washington. Les dirigeants des voisins du Moyen-Orient, l’Égypte, l’Irak et la Jordanie sont également présents.

La visite saoudienne est l’une des plus délicates auxquelles Biden ait été confronté sur la scène internationale. Tout type de salutation respectueuse que Biden peut gérer, et que le prince héritier saoudien peut refléter, pourrait aider les deux parties à apaiser les relations.

Mais cela pourrait également ouvrir Biden, déjà pataugeant dans les sondages chez lui, à des critiques plus profondes selon lesquelles il revient sur ses promesses de placer les droits de l’homme au centre de la politique étrangère.

La fiancée de Khashoggi, Hatice Cengiz, a déclaré qu’avec la visite en Arabie saoudite, Biden reculait sur les droits de l’homme.

“C’est un énorme recul en fait”, a déclaré Cengiz à l’Associated Press dans une interview jeudi. “C’est déchirant et décevant. Et Biden perdra son autorité morale en mettant de l’huile et de l’opportunisme sur les principes et les valeurs.

Les critiques de Biden à l’encontre des Saoudiens en tant que candidats sont devenues plus tempérées ces derniers mois alors que la guerre de la Russie contre l’Ukraine a aggravé ce qui était déjà une crise mondiale de l’approvisionnement en pétrole et en gaz. Les prix élevés de l’essence ont poussé l’inflation aux États-Unis à son plus haut niveau en quatre décennies.

L’analyste politique saoudien Turki al Hamad a déclaré qu’il n’était pas optimiste quant aux perspectives du voyage de Biden.

“Biden et son équipe viendront jeter un coup d’œil sur les élections américaines et améliorer la situation des démocrates en concluant un accord sur l’augmentation de la production de pétrole”, a tweeté Hamad, affirmant que “cela n’a pas d’importance pour les dirigeants saoudiens”.

Aaron David Miller, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace et ancien responsable du département d’État américain, a déclaré que Biden avait hâte de se rendre en Arabie saoudite “comme j’attendrais avec impatience une opération de canal”.

Miller a opposé Biden à son prédécesseur, le président Donald Trump, qui s’est rendu en Arabie saoudite lors de son premier voyage à l’étranger. Ce voyage a été souligné par une séance photo mystifiante des dirigeants réunis autour d’un orbe lumineux et Trump se joignant brièvement à une danse cérémonielle de l’épée.

Avec Biden et le prince Mohammed, “il n’y aura pas beaucoup de danses à l’épée, de séances de photos souriantes ou d’étreintes chaleureuses”, a déclaré Miller.

___

Knickmeyer a rapporté de Sacramento, en Californie, et Megerian de Washington.

Aamer Madhani, Ellen Knickmeyer et Chris Megerian, Associated Press