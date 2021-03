Biden rencontrera le président mexicain au milieu des problèmes de migration

WILMINGTON, Del. (AP) – Le président Joe Biden prévoit une réunion virtuelle lundi avec le président mexicain Andrés Manuel López Obrador – une chance pour les deux hommes de parler plus en détail de la migration, de faire face au coronavirus et de coopérer sur les questions économiques et de sécurité nationale.

Le président mexicain a déclaré qu’il avait l’intention au cours de la réunion de proposer à Biden un nouveau programme de travail des immigrants de style Bracero qui pourrait amener 600000 à 800000 immigrants mexicains et d’Amérique centrale par an à travailler légalement aux États-Unis.

Un haut responsable de l’administration Biden a refusé de dire si le président américain soutiendrait ou s’opposerait à la proposition, affirmant seulement que les deux pays étaient d’accord sur la nécessité d’élargir les voies légales de migration. Le responsable a insisté sur l’anonymat pour discuter de conversations privées.

Le programme original Bracero a permis aux Mexicains de travailler temporairement aux États-Unis pour combler les pénuries de main-d’œuvre pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant quelques décennies après la guerre. López Obrador a déclaré que l’économie américaine avait besoin de travailleurs mexicains en raison de «leur force, leur jeunesse».

Le responsable de Biden a déclaré que la réunion permettrait à Biden de commencer à institutionnaliser la relation avec le Mexique, plutôt que de la laisser être déterminée par des tweets – une forme de diplomatie préférée par son prédécesseur, Donald Trump.

Les États-Unis partagent un accord commercial – mis à jour le plus récemment en 2018 et 2019 – avec le Mexique et le Canada, qui sont ses deuxième et troisième partenaires commerciaux après la Chine. L’accord commercial pourrait compliquer les efforts de López Obrador pour éventuellement dissoudre et éliminer les agences indépendantes de régulation, de surveillance et de transparence au Mexique.

La question se pose également de savoir si López Obrador se réjouira des efforts de Biden pour lutter contre le changement climatique et passer à des sources d’énergie plus propres. Le président mexicain soutient une mesure visant à faire en sorte que les réseaux nationaux de ce pays donnent la priorité à l’électricité des centrales gouvernementales, dont beaucoup brûlent du charbon ou du mazout.

L’ère Trump a été définie par la menace de tarifs douaniers, la répression des migrations et son désir de construire un mur à la frontière sud des États-Unis, mais Trump semblait entretenir une relation amicale avec son homologue mexicain.

Le Mexique n’a rien payé pour le mur frontalier chéri de Trump, malgré les affirmations répétées du dirigeant américain selon lesquelles il le ferait. Mais le gouvernement de López Obrador a envoyé des troupes à la frontière sud du Mexique avec le Guatemala pour faire face à une vague sans précédent de demandeurs d’asile à destination des États-Unis.Le Mexique a accueilli environ 70000 personnes demandant l’asile aux États-Unis en attendant des dates devant les tribunaux d’immigration, une politique connue sous le nom de Remain in Mexique et officiellement en tant que protocoles de protection des migrants.

L’administration Biden a immédiatement commencé à détendre Remain au Mexique, le suspendant pour les nouveaux arrivants le premier jour de la prise de fonction du président et peu de temps après avoir annoncé qu’environ 26000 personnes avec des cas toujours actifs pourraient être libérées aux États-Unis pendant que leur cas se déroulait.

Mais Biden, par le biais des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, a maintenu en place des pouvoirs extraordinaires liés à la pandémie pour expulser immédiatement toute personne arrivant à la frontière américaine du Mexique sans avoir la possibilité de demander l’asile.

Les Mexicains et de nombreux Centraméricains sont généralement renvoyés au Mexique en moins de deux heures sous l’autorité du Titre 42 – ainsi nommé d’après un article d’une loi sur la santé publique de 1944. Les collaborateurs de Biden ont signalé qu’ils n’avaient pas l’intention de le lever dans l’immédiat.

Pourtant, Biden a également montré une ouverture aux immigrants qui venaient auparavant illégalement dans le pays. Il soutient un projet de loi pour donner un statut juridique et une voie d’accès à la citoyenneté à tous les 11 millions de personnes estimées dans le pays qui ne l’ont pas. Biden a également rompu avec Trump en soutenant les efforts visant à permettre à des centaines de milliers de personnes qui sont arrivées illégalement aux États-Unis en tant que jeunes enfants de rester dans le pays.

López Obrador a déclaré samedi que les États-Unis vieillissants auront également besoin de travailleurs immigrés temporaires du Mexique pour soutenir la croissance économique.

«Il vaut mieux que nous commencions à mettre de l’ordre sur les flux migratoires», a-t-il dit qu’il envisage de dire à Biden.

Mais les pressions s’intensifient à la frontière sud des États-Unis avec une augmentation du nombre d’enfants qui entrent dans le pays sans visa. Cela a créé un défi pour l’administration Biden. Les agents de la patrouille frontalière appréhendent en moyenne plus de 200 enfants traversant la frontière sans parent par jour, mais la quasi-totalité des 7 100 lits pour enfants d’immigrants gérés par le ministère de la Santé et des Services sociaux sont pleins.

L’administration Biden a également conservé une politique, imposée au début de l’épidémie de COVID-19, d’expulser rapidement les personnes capturées le long de la frontière et a tenté de dissuader les gens de tenter le voyage.

«Ce n’est pas le moment de venir aux États-Unis», a déclaré Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, lors d’un point de presse en février. «Nous avons besoin de temps pour mettre en place un processus d’immigration afin que les gens puissent être traités avec humanité.»

Stevenson a rapporté de Mexico et Spagat de San Diego.