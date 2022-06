Biden rencontrera le mois prochain le président mexicain

Le président Joe Biden prévoit de rencontrer le 12 juillet à la Maison Blanche le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui a sauté le récent Sommet des Amériques pour protester contre le refus des États-Unis d’inviter Cuba, le Nicaragua et le Venezuela à l’événement.

La Maison Blanche a déclaré mardi que Biden et Obrador discuteraient de questions telles que la sécurité alimentaire, l’immigration, le climat et la sécurité et les intérêts économiques partagés.

Les relations entre les États-Unis et le Mexique ont été tendues par le sommet de juin censé porter sur l’unité entre les nations de l’hémisphère occidental. Obrador a déclaré que la légitimité du rassemblement dépendait de la présence de tous les pays d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et des Caraïbes.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, avait précédemment défendu l’exclusion de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela en déclarant : “Nous ne pensons pas que les dictateurs devraient être invités”.

L’annonce d’une réunion bilatérale intervient également alors que la migration le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique est un défi persistant pour l’administration Biden. Lundi, 50 migrants introduits clandestinement aux États-Unis sont morts après avoir été abandonnés dans un semi-remorque à San Antonio, au Texas, sans climatisation dans la chaleur étouffante.

