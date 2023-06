Biden rencontrera des experts en intelligence artificielle à San Francisco

Le président américain Joe Biden pointe du doigt la foule après avoir pris la parole lors du dîner annuel de la capitale de la League of Conservation Voters, à The Anthem à Washington, DC, le 14 juin 2023.

Le président Joe Biden rencontrera mardi des experts en intelligence artificielle à San Francisco alors que le gouvernement américain continue de chercher la meilleure façon de réglementer la technologie, selon un responsable de la Maison Blanche.

La visite intervient alors que de nombreux habitants de Washington cherchent à en savoir plus sur les risques et les avantages de l’IA pour la société afin de ne pas répéter les erreurs concernant le manque de réglementation précoce sur les médias sociaux et d’autres technologies Internet.

Biden devrait rencontrer huit experts impliqués dans la recherche sur l’IA ou la défense de ses impacts potentiels. Ils comprennent:

Centre de technologie humaine Co-fondateur et directeur exécutif Tristan Harris, ancien éthicien du design chez Google qui est également connu pour critiquer les plateformes technologiques comme dans le documentaire « The Social Dilemma ».

qui est également connu pour critiquer les plateformes technologiques comme dans le documentaire « The Social Dilemma ». Médias de bon sens Le fondateur et PDG Jim Steyer, qui plaide pour des politiques permettant une expérience Internet plus sûre pour les familles.

Ligue de justice algorithmique La fondatrice Joy Buolamwin, dont l’organisation sensibilise à l’impact potentiel et aux biais que l’IA pourrait approfondir dans la société.

Académie Khan Fondateur et PDG Sal Khan, qui dirige l’éducation en ligne à but non lucratif.

La question a suscité de nombreuses discussions au sein de l’administration Biden, les directeurs de la Maison Blanche se réunissant pour discuter de l’IA deux à trois fois par semaine, selon un responsable de la Maison Blanche.

En mai, le vice-président Kamala Harris a accueilli des dirigeants de l’espace IA, dont le PDG d’OpenAI, Sam Altman, et le PDG de Google, Sundar Pichai. Peu de temps après, Altman a témoigné devant le Congrès alors que les législateurs réfléchissaient à la manière d’établir des règles de conduite pour la technologie afin d’atténuer les préjugés et de faire face aux conséquences sur la main-d’œuvre, entre autres.

Biden devrait également collecter des fonds pour sa campagne de réélection de 2024 lors de sa visite dans l’Ouest, selon The Associated Press.

