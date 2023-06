Biden rencontrera des dirigeants de Live Nation, SeatGeek et Airbnb pour mettre fin aux frais indésirables

Le président américain Joe Biden accueille jeudi à la Maison Blanche des dirigeants de Live Nation, Airbnb et d’autres entreprises pour souligner les efforts de son administration pour mettre fin aux soi-disant frais de pacotille qui surprennent les consommateurs.

Biden a donné la priorité à l’effort de lutte contre les frais surprises ou non divulgués dans son discours sur l’état de l’Union et a appelé à une législation, une réglementation et une action du secteur privé pour y mettre fin. Biden, lors de l’événement de jeudi, devait annoncer les actions des entreprises qui ont éliminé ou prévoient d’éliminer ces frais surprises.

La campagne de défense des consommateurs fait partie du discours du président démocrate aux électeurs avant sa candidature à la réélection de 2024, selon laquelle le gouvernement peut aider à améliorer leur vie de manière importante et modeste.

À la Maison Blanche, Live Nation, qui est basée à Beverly Hills, en Californie, annonce qu’elle fournira aux clients des prix forfaitaires initiaux pour ses sites appartenant d’ici septembre et que Ticketmaster donnera aux consommateurs la possibilité de voir tout prix à l’avance pour d’autres lieux sur la plateforme de billets de divertissement en direct. SeatGeek, basé à New York, dévoilera également des fonctionnalités pour faciliter la recherche de billets avec le coût réel affiché.

Airbnb, basé à San Francisco, a déployé son outil de tarification tout compris en décembre, après que Biden a appelé pour la première fois les entreprises à cesser de cacher les frais.

« Le président Biden s’est efforcé de réduire les coûts pour les familles qui travaillent dur en faisant baisser l’inflation, en plafonnant les prix de l’insuline pour les personnes âgées et en éliminant les frais de pacotille cachés », a déclaré le directeur du Conseil économique national, Lael Brainard, dans un communiqué. « De plus en plus d’entreprises répondent à l’appel du président afin que les Américains sachent ce qu’ils paient à l’avance et puissent ainsi économiser de l’argent. »