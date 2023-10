Biden rencontre un haut diplomate chinois alors que ses rivaux cherchent à gérer les tensions

Lors de réunions, les décideurs américains ont énuméré la liste des frustrations de l’administration Biden à l’égard de Pékin, allant du rôle de la Chine dans le commerce mondial du fentanyl à ses revendications sur la mer de Chine méridionale. Mais ils ont également appelé le plus haut diplomate chinois à utiliser l’influence de son pays sur le comportement russe en Ukraine et maintenant son influence potentielle sur l’Iran dans le conflit Israël-Gaza.

Vendredi, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a terminé ses deux jours à Washington par une visite d’une heure avec le président Biden à la Maison Blanche, dans le cadre d’un effort continu visant à dégeler les relations entre les deux superpuissances après un an de colère et de méfiance des deux côtés.

Les deux parties ont émergé sans avoir réalisé de percées, ont déclaré des responsables américains, et les aperçus des interactions qu’ils ont rendus publics semblaient glacials. Mais la visite de Wang était en elle-même un marqueur positif pour une relation que les responsables américains affirment devoir gérer avec précaution pour aborder les irritants entre les deux pays. Le voyage de Wang était la visite de plus haut niveau à Washington depuis que Nancy Pelosi (Démocrate de Californie), alors présidente de la Chambre des représentants, avait déclenché la colère chinoise avec une visite à Taïwan en août 2022 et depuis qu’un ballon espion chinois a survolé les États-Unis au début de cette année. année.

“Les États-Unis et la Chine sont dans une concurrence intense, et nous pensons que la meilleure façon de gérer cette concurrence est de recourir à une diplomatie tout aussi intense”, a déclaré vendredi le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, aux journalistes. « Le président Biden a déclaré à plusieurs reprises qu’il espérait voir [Chinese] Le président Xi [Jinping] dans le futur proche.”

Wang et le secrétaire d’État Antony Blinken ont jeté les bases d’une éventuelle visite de Xi à San Francisco le mois prochain, où les dirigeants du groupe de coopération économique Asie-Pacifique se réuniront pour plusieurs jours de pourparlers. Si Xi y participe, comme prévu, ce serait sa première visite aux États-Unis depuis 2017, et l’une des rares interactions directes entre les deux dirigeants depuis l’arrivée au pouvoir de Biden. Les deux hommes ne se sont pas parlé depuis leur rencontre en marge d’un rassemblement à Bali, en Indonésie, en novembre.

Vendredi matin, les parties se sont à nouveau réunies au Département d’État, permettant aux journalistes de prendre brièvement des photos – sans parler – dans lesquelles les délégations américaine et chinoise semblaient avoir reçu des notes de service fermes, résolues et sombres.

Un jour plus tôt, à côté de Blinken, Wang a déclaré que « dans les relations sino-américaines, il y aura de temps en temps des voix discordantes. Lorsque cela se produit, la Chine traite la situation avec calme, car nous estimons que ce qui est bien et ce qui ne l’est pas n’est pas déterminé par celui qui a le bras le plus fort ou la voix la plus forte.»