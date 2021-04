Les drapeaux nationaux américains et japonais affichés à l’extérieur du Palace Hotel Tokyo le 25 mai 2019 avant la visite d’État de l’ancien président américain Donald Trump. Tomohiro Ohsumi | Getty Images

Le président américain Joe Biden rencontrera vendredi le Premier ministre japonais Yoshihide Suga – et les analystes politiques affirment que l’influence croissante de la Chine sera probablement une priorité. Les deux dirigeants se réuniront à Washington dans ce qui sera le premier sommet en personne du président américain avec un dirigeant étranger depuis son investiture en janvier. La réunion intervient alors que les États-Unis cherchent à défier la Chine sur des questions allant des droits de l’homme aux pratiques commerciales déloyales. « La reconstruction des alliances américaines et la concurrence avec la Chine sont au cœur de la politique étrangère de Biden. La réunion en personne avec Suga indique que le Japon est la cheville ouvrière des deux efforts », a déclaré à CNBC Jonathan Wood, directeur et analyste américain principal du cabinet de conseil Control Risks. un email.

Contrer l’Initiative chinoise de la ceinture et de la route

Biden et Suga devraient discuter du partenariat de sécurité américano-japonais et d’autres domaines potentiels de coopération au cours de leur réunion. Cela pourrait inclure le changement climatique, la pandémie de Covid-19 et la stabilité dans le détroit de Taiwan, ont déclaré des analystes.

… la meilleure façon pour Washington de concurrencer l'influence économique de Pékin dans l'Indo-Pacifique est d'offrir une option de développement plus attrayante aux pays de la région.

L’un des résultats possibles du sommet est un plan d’infrastructure axé sur des projets de haute qualité tels que l’internet haut débit 5G et l’énergie propre, Nikkei Asia a rapporté la semaine dernière. Une telle coopération d’infrastructure entre les États-Unis et le Japon pourrait rivaliser avec la massive initiative chinoise de la ceinture et de la route, selon le rapport. L’Initiative Belt and Road est Le programme ambitieux de la Chine pour construire une infrastructure physique et numérique qui relie des centaines de pays de l’Asie au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. De nombreux critiques considèrent que la politique étrangère du président chinois Xi Jinping est d’étendre l’influence mondiale de son pays. « L’établissement d’une alternative à l’initiative chinoise Belt and Road est important pour le programme général de politique étrangère de Biden dans l’Indo-Pacifique », a déclaré Neil Thomas, un analyste du cabinet de conseil en risques Eurasia Group, à CNBC par courrier électronique.

« C’est parce que le meilleur moyen pour Washington de concurrencer l’influence économique de Pékin dans l’Indo-Pacifique est d’offrir une option de développement plus attrayante aux pays de la région », a-t-il ajouté. Avant même d’être élu président, Biden avait critiqué la Chine pour le financement de projets de combustibles fossiles sales par le biais de l’initiative Belt and Road. Il a évoqué la possibilité de travailler avec des alliés pour proposer des sources alternatives de financement pour des projets énergétiques à faible émission de carbone.

L’équilibre du Japon

Le Japon est un allié important des États-Unis en Asie, où l’influence chinoise s’est accrue ces dernières années. L’administration Biden a donné la priorité au Japon dans ses activités diplomatiques en Asie-Pacifique. Le mois dernier, Biden a rencontré virtuellement les dirigeants de la soi-disant alliance Quad, dont le Japon est membre. Certains analystes ont déclaré que l’alliance stratégique informelle – qui comprend les États-Unis, l’Australie et l’Inde – pourrait être un moyen de contrer l’influence de la Chine. Le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin se sont également rendus à Tokyo pour rencontrer leurs homologues japonais le mois dernier. Mais Le Japon trace une ligne fine entre les États-Unis – son principal partenaire en matière de sécurité, et la Chine – son plus grand partenaire économique. Et le potentiel pour les États-Unis et le Japon de se rapprocher n’est pas perdu pour Pékin. La semaine dernière, le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères de la Chine Wang Yi a dit à son homologue japonais Toshimitsu Motegi dans un appel téléphonique que « le Japon devrait voir le développement de la Chine avec une mentalité plus positive. »