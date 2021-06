Biden rencontre les survivants du massacre de la race de Tulsa à l’occasion du 100e anniversaire

WASHINGTON – Cent ans après qu’une foule blanche a incendié « Black Wall Street » au sol, tuant et blessant environ des centaines d’Afro-Américains et en forçant des milliers d’Afro-Américains à quitter leurs maisons, le président Joe Biden se rendra mardi à Tulsa, Oklahoma, pour commémorer l’un des les massacres raciaux les plus sanglants de l’histoire des États-Unis.

Biden prononcera une allocution à l’occasion du centenaire et parlera aux survivants de l’attaque, qui ont maintenant entre 101 et 107 ans. Il n’en reste que trois.

La Maison Blanche a annoncé une série de politiques destinées à promouvoir l’équité raciale avant le voyage. Cela comprend un nouvel effort interinstitutions destiné à lutter contre la discrimination en matière de logement, ainsi que de nouvelles directives qui augmenteront les contrats fédéraux avec les petites entreprises appartenant à des minorités de 100 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Dans une proclamation publiée lundi, Biden a appelé les Américains à «commémorer les énormes pertes en vies humaines et en sécurité survenues au cours de ces 2 jours en 1921, à célébrer le courage et la résilience de ceux qui ont survécu et ont cherché à reconstruire leur vie à nouveau, et à s’engager ensemble pour éradiquer le racisme systémique et aider à reconstruire les communautés et les vies qui en ont été détruites. «

Traçant une histoire de persévérance noire et de violentes réactions racistes, Biden promettra aux derniers survivants du massacre que la nation n’oubliera jamais l’événement.

« Nous honorons l’héritage de la communauté de Greenwood et de Black Wall Street en réaffirmant notre engagement à faire progresser la justice raciale dans l’ensemble de notre gouvernement et en travaillant à extirper le racisme systémique de nos lois, de nos politiques et de nos cœurs », indique le communiqué lit.

Priorités présidentielles

Pendant un siècle, le massacre de la race Tulsa du 31 mai 1921 a été largement ignoré par les présidents américains en poste, sans jamais provoquer de voyage spécifiquement pour honorer les personnes tuées dans le quartier noir autrefois prospère de Greenwood.

Immédiatement après le massacre, le président Warren G. Harding s’est dit « choqué » et a espéré qu’un « tel spectacle ne serait plus jamais vu dans ce pays », un appel que le gouvernement fédéral n’a guère fait pour garantir. Les incidents ultérieurs de violence raciste se sont poursuivis pendant des décennies après les massacres massifs de Tulsa.

L’ancien président Donald Trump s’est rendu à Tulsa en juin dernier pour son premier rassemblement électoral au milieu de la pandémie de coronavirus. Il a été critiqué pour l’avoir initialement programmé le 19 juin, fête célébrant l’émancipation des esclaves aux États-Unis. Mais Trump n’a pas fait référence au massacre dans ses remarques qui ont plutôt fait la une des journaux pour avoir déclaré qu’il voulait ralentir les tests de dépistage du virus COVID-19.

« Il est très, très significatif que le président des États-Unis vienne ici », a déclaré Scott Ellsworth, professeur à l’Université du Michigan et auteur de « Death in a Promised Land: The Tulsa Race Riot of 1921 », un document complet histoire du massacre. «Tous ceux à qui j’ai parlé dans la communauté l’ont soutenu.»

Un commandant en chef reconnaissant « le pire incident de violence raciale de l’histoire américaine », selon Ellsworth, est important pour l’attention que la visite de Biden mettra sur les efforts centenaires et plus larges pour lutter contre les échecs passés de la nation en matière d’égalité raciale.

« Les citoyens noirs de Tulsa ont été abandonnés par le gouvernement de leur ville, par le gouvernement de leur état, mais ils ont également été abandonnés par le gouvernement fédéral dans ce massacre », a déclaré Ellsworth.

« Il n’y a jamais eu aucune sorte d’enquête fédérale malgré le fait que plus de 1 000 maisons et entreprises noires ont été incendiées et que plus de 10 000 personnes sont devenues des sans-abri. Le gouvernement fédéral n’est jamais intervenu pour essayer de comprendre ce qui s’était passé. »

Le racisme américain fait partie du passé et du présent pour Biden

À environ 100 jours, 89% des Noirs américains ont déclaré qu’ils approuvaient le travail que faisait Biden en tant que président – plus que tout autre groupe racial – selon un sondage du Pew Research Center. Cependant, les réponses en cours de l’administration, notamment en ce qui concerne les inégalités économiques et la justice pénale, seront étroitement surveillées. Le George Floyd Justice in Policing Act, dont beaucoup avaient annoncé qu’il passerait avant l’anniversaire de sa mort le 25 mai, reste au Sénat.

Outre les nouvelles mesures visant l’équité raciale, l’administration a vanté plusieurs de ses propositions dans le paquet infrastructure et emplois de Biden, qui, selon les responsables, offriront des opportunités économiques aux personnes de couleur.

Les propositions comprennent une initiative de 10 milliards de dollars visant les efforts de revitalisation communautaire, des projets de modernisation des systèmes de transport en commun pour remédier à la dislocation des communautés minoritaires, des incitatifs pour mettre fin au zonage d’exclusion et un nouveau crédit d’impôt pour développer des logements bas et abordables.

Au début de sa présidence, Biden a identifié la justice raciale comme l’une des quatre crises de sa présidence. Depuis son arrivée au pouvoir, la Maison Blanche a cherché à faire de l’équité raciale une pierre angulaire de son élaboration de politiques.

Le plan de relance du coronavirus de 1,9 billion de dollars, par exemple, comprenait un financement de 5 milliards de dollars pour les agriculteurs noirs. L’administration a également modifié les politiques de la Small Business Administration qui accordaient la priorité aux prêts par le biais du programme de protection des chèques de paie aux entreprises de moins de 20 employés dans le cadre d’un effort visant à cibler les entreprises minoritaires.

Lors de son premier jour au pouvoir, Biden a également signé un décret destiné à faire progresser la justice raciale et l’équité au sein de la main-d’œuvre fédérale.

La Maison Blanche a été critiquée par certains défenseurs de la justice raciale pour ne pas aller assez loin dans la promotion d’une réforme de la police et d’autres mesures progressistes, bien que les militants aient admis que les responsables de Biden sont plus réactifs que les administrations passées sur la question.

Des vies perdues, ainsi que des décennies de richesse noire

Le massacre a effacé des décennies de richesse noire accumulée à Tulsa et paralysé la création de richesse à l’avenir. Diverses estimations déterminent que le montant de la richesse perdue dépasse 200 millions de dollars en valeur ajustée pour 2021.

« En termes de pauvreté, de chômage, de mortalité infantile, toutes ces statistiques, la ville est toujours hantée par ce massacre. Et la tragédie a créé un creux économique dont les Noirs américains doivent encore sortir », a déclaré Ellsworth.

L’éducateur noir Booker T. Washington a inventé le nom de «Black Wall Street» pour Greenwood en reconnaissance de la prospérité des classes moyennes, supérieures et professionnelles noires avec des entreprises appartenant à des Noirs parsemant les rues.

Le quartier a germé après OW Gurley, un riche propriétaire foncier noir, en 1906, a acheté 40 acres de propriété à Tulsa et l’a nommé d’après la ville du Mississippi Greenwood. Il a ouvert une pension pour les Afro-Américains, s’est assuré que les terres n’étaient vendues qu’aux Noirs et a accordé des prêts pour de nouvelles entreprises commerciales.

Le massacre a éclaté au cours du week-end du Memorial Day de 1921 lorsqu’un cireur de chaussures noir, Dick Rowland, 19 ans, a été faussement accusé d’avoir tenté de violer Sarah Page, 17 ans, qui était blanche. Craignant que Rowland ne soit lynché, environ 75 hommes noirs armés ont convergé vers le palais de justice pour le garder. Ils ont été confrontés à environ 1 500 Blancs.

Bien que les hommes noirs se soient retirés à Greenwood, la foule blanche les a suivis, pillant et incendiant les maisons et les commerces, et tirant sur les résidents noirs au hasard. Environ 300 personnes sont mortes et l’attaque a détruit des millions de richesses personnelles, y compris des économies conservées dans les maisons par des résidents qui se méfiaient des banques appartenant à des Blancs. Des milliers de Noirs se sont retrouvés sans abri.

‘J’ai vécu le massacre tous les jours’

Les trois survivants vivants ont témoigné ce mois-ci devant un sous-comité judiciaire de la Chambre. Parmi eux, Viola Fletcher, 107 ans, a déclaré aux législateurs: «Je n’oublierai jamais la violence de la foule blanche lorsque nous avons quitté notre maison».

«Je vois encore des hommes noirs se faire tirer dessus, des corps noirs gisant dans la rue. Je sens encore de la fumée et je vois du feu. Je vois encore des entreprises noires incendiées. J’entends toujours des avions voler au-dessus de ma tête. J’entends les cris. J’ai vécu le massacre tous les jours. «

Les démocrates de la Chambre ont promis d’introduire une législation qui permettrait aux victimes de rechercher des dommages-intérêts pour la mort et la destruction survenues les 31 mai et 1er juin 1921. Une législation similaire a été proposée mais jamais approuvée en 2007.

Fletcher a déclaré aux membres du sous-comité qu’ils avaient «le pouvoir de nous conduire sur une meilleure voie».

«Ouvrez-nous les portes de la salle d’audience», dit-elle.

Bien que l’ancien président Barack Obama n’ait pas commémoré le massacre de Tulsa, il a reconnu Olivia Hooker, l’une des survivantes, en 2015 dans le cadre de son discours d’ouverture à l’Académie de la Garde côtière. Hooker, la première femme afro-américaine à servir dans les garde-côtes, est décédée en 2018 à 103 ans.

Contribuant: Carmen Forman et Chris Casteel de l’Oklahoman.

Rejoignez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison. Suivez Matthew Brown en ligne @mrbrownsir.