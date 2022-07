Biden rencontre les pays arabes du Golfe pour contrer la menace iranienne

JEDDAH, Arabie saoudite (AP) – Le président Joe Biden exposera samedi sa stratégie pour le Moyen-Orient alors qu’il clôture la dernière étape d’un voyage de quatre jours destiné à renforcer le positionnement américain et à souder la région contre l’Iran.

Dans la ville portuaire de Djeddah, sur la mer Rouge, Biden rencontrera les chefs d’État de six pays arabes du Golfe, ainsi que l’Égypte, la Jordanie et l’Irak pour un sommet régional. Cela survient un jour après qu’il a défendu les mesures visant à normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite, et a cherché à reconstruire la coopération avec le roi et le prince héritier saoudiens après avoir promis une fois de faire du royaume un « paria » pour ses violations des droits de l’homme.

Lorsqu’il s’adressera au Conseil de coopération du Golfe et à ses alliés arabes, a déclaré la Maison Blanche, Biden offrira sa vision la plus complète à ce jour pour la région et comment les États-Unis peuvent coopérer avec elle.

Son premier voyage au Moyen-Orient intervient 11 mois après le retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan, et alors que Biden vise à redéfinir les priorités des États-Unis loin des guerres ruineuses du Moyen-Orient et des conflits en cours qui s’étendent de la Libye à la Syrie.

“C’est une stratégie adaptée à l’objectif de 2022 par opposition aux deux décennies de guerres terrestres majeures que les États-Unis ont menées dans cette région au cours des années 2000”, a déclaré aux journalistes le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, dans un aperçu du discours.

Les prix de l’énergie, élevés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, devaient figurer parmi les priorités. Mais les aides de Biden ont tempéré les attentes selon lesquelles il partirait avec un accord pour que les producteurs régionaux augmentent immédiatement l’offre.

“Je soupçonne que vous ne verrez pas cela avant quelques semaines”, a déclaré Biden aux journalistes vendredi soir.

Lors du sommet, Biden devait entendre un chœur d’inquiétudes concernant la stabilité et la sécurité de la région, ainsi que des inquiétudes concernant la sécurité alimentaire, le changement climatique et la menace persistante du terrorisme.

Dans l’ensemble, il y a peu de choses sur lesquelles les neuf chefs d’État du Moyen-Orient s’accordent en matière de politique étrangère. Par exemple, l’Arabie saoudite, Bahreïn et les Émirats arabes unis tentent d’isoler et de presser l’Iran sur sa portée régionale et ses mandataires. Oman et le Qatar, en revanche, entretiennent de solides relations diplomatiques avec l’Iran et ont servi d’intermédiaires pour les pourparlers entre Washington et Téhéran.

Le Qatar a récemment accueilli des pourparlers entre des responsables américains et iraniens alors qu’ils tentent de relancer l’accord nucléaire iranien. L’Iran partage non seulement un immense gisement de gaz sous-marin avec le Qatar dans le golfe Persique, mais il s’est précipité à l’aide du Qatar lorsque l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte ont rompu leurs relations et imposé un embargo de plusieurs années sur le Qatar qui n’a pris fin que peu de temps avant la prise de Biden. Bureau.

Les actions de Biden ont frustré certains des dirigeants. Alors que les États-Unis ont joué un rôle important en encourageant un cessez-le-feu de plusieurs mois au Yémen, la décision de Biden d’annuler une décision de l’ère Trump qui avait classé les rebelles Houthis du Yémen comme un groupe terroriste a indigné les dirigeants émiratis et saoudiens.

Vendredi, Biden a donné un coup de poing au prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, le chef de facto du royaume, alors qu’il arrivait au palais royal de Djeddah. Mais il a rejeté l’idée qu’il ignorait les violations des droits de l’homme du royaume alors qu’il tentait de réinitialiser une relation diplomatique tendue.

“J’ai dit, très simplement, qu’un président américain se taise sur une question des droits de l’homme est incompatible avec qui nous sommes et qui je suis”, a déclaré Biden. “Je défendrai toujours nos valeurs.”

Les services de renseignement américains pensent que le prince héritier a probablement approuvé le meurtre de Jamal Khashoggi, un écrivain basé aux États-Unis, il y a quatre ans. Biden a déclaré que le prince Mohammed avait affirmé qu’il n’était “pas personnellement responsable” de la mort. “J’ai indiqué que je pensais qu’il l’était”, a répondu le président.

Aucun des pays représentés au sommet n’a suivi les États-Unis pour sanctionner la Russie, une priorité clé de la politique étrangère de l’administration Biden. Au contraire, les Émirats arabes unis sont devenus une sorte de paradis financier pour les milliardaires russes et leurs yachts de plusieurs millions de dollars. L’Egypte reste ouverte aux touristes russes.

Quant aux inquiétudes des États-Unis concernant l’extension de la portée de la Chine, la Chine semble disposée à fournir à l’Arabie saoudite des technologies de missiles et nucléaires que les États-Unis hésitent beaucoup plus à faire. La Chine est également le plus gros acheteur de pétrole saoudien du royaume.

Pour l’Irak, qui a les liens les plus profonds et les plus forts avec l’Iran de tous les pays arabes, sa présence à la réunion reflète les efforts saoudiens – soutenus par les États-Unis – pour rapprocher l’Irak des positions arabes et du soi-disant repli arabe. L’Irak a accueilli environ cinq séries de pourparlers directs entre des responsables saoudiens et iraniens depuis que Biden a pris ses fonctions, bien que les pourparlers aient produit peu de résultats.

Avant le sommet, le Premier ministre irakien Mustafa al-Khadhimi, qui a survécu à une tentative d’assassinat avec des drones armés en novembre, a écrit dans Foreign Policy que l’Irak est confronté à de nombreux problèmes, mais travaille « pour résoudre les problèmes irakiens avec des solutions irakiennes ».

“Lorsque le président américain Joe Biden viendra au Moyen-Orient cette semaine, il arrivera dans une région confrontée à de nombreux défis, du terrorisme à l’insécurité alimentaire et au changement climatique”, a-t-il écrit. “Mais le Moyen-Orient est aussi une région qui est de plus en plus confrontée à ces défis ensemble sous la direction d’un groupe de dirigeants poursuivant un changement positif.”

Mara Rudman, vice-présidente exécutive pour la politique au Center for American Progress, a déclaré que le voyage de Biden était important pour défendre les intérêts américains dans la région.

“Quand nous ne sommes pas là, d’autres vont revendiquer ce terrain, revendiquer ces lignes de communication”, en particulier la Chine et la Russie.

“Vous devez garder les yeux sur plusieurs fronts en même temps”, a-t-elle déclaré. “Cela peut presque donner l’impression de résister à une force de gravité.”

Martin Indyk, membre distingué du Council on Foreign Relations, a déclaré que la coopération accrue entre Israël et les pays arabes, motivée en grande partie par les menaces de l’Iran, est le scénario le plus important au Moyen-Orient à l’heure actuelle.

“Maintenant, il y a une perception beaucoup plus claire à Washington de la manière dont les ambitions de l’Iran de dominer la région menacent nos intérêts et nos alliés et partenaires”, a-t-il déclaré.

Sous Biden, a déclaré Indyk, le rôle des États-Unis dans la région est passé « d’être la puissance dominante dans la région qui était censée s’occuper de toutes les menaces. . . au rôle de soutien des partenaires et alliés dans la région.

Aamer Madhani, Aya Batrawy, Chris Megerian et Zeke Miller, Associated Press