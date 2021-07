Biden rencontre les intervenants Surfside, les familles

Biden: « Le seul ordre que j’ai donné aux fonctionnaires fédéraux n’était pas une bureaucratie, juste une coupure … »

Lors d’un arrêt inopiné, Joe et Jill Biden ont prié devant un mur commémoratif pour les membres de la famille disparus.

Biden, avec la première dame à ses côtés, a rencontré environ 50 premiers intervenants.

WASHINGTON – Une semaine après l’effondrement d’un immeuble en copropriété de 12 étages près de Miami, en Floride, le président Joe Biden a salué la façon dont les États-Unis se sont réunis pour faire face à la catastrophe tout en pleurant les familles dont des proches sont toujours portés disparus.

« Ils vivent un enfer », a déclaré Biden à propos des familles qu’il a rencontrées qui se sont soit échappées du bâtiment, soit dont des proches sont toujours portés disparus. « Jill et moi voulions qu’ils sachent que nous sommes avec eux. Que le pays est avec eux. Notre message aujourd’hui est que nous sommes là pour vous, en tant que nation.

La visite est intervenue alors que les efforts de sauvetage ont été interrompus tôt jeudi en raison de préoccupations concernant la stabilité d’une section de condos encore debout une semaine après l’effondrement du bâtiment à l’extérieur de Miami. Les secours ont repris jeudi soir. Dix-huit personnes sont mortes et des dizaines sont portées disparues à la suite de l’effondrement. Lors de la visite de Biden, il a annoncé plusieurs efforts que le gouvernement fédéral déploie pour aider la communauté de Surfside, en Floride, où se trouve l’immeuble en copropriété effondré.

Biden a annoncé que le gouvernement fédéral couvrait 100% des coûts du comté et de l’État pour les 30 premiers jours de l’opération de recherche et de sauvetage contre l’effondrement du bâtiment. Il a noté que l’Agence fédérale de gestion des urgences fournira également des logements temporaires aux survivants. En outre, il a déclaré avoir ordonné au département d’État d’accélérer les visas pour les membres de la famille d’autres pays qui avaient des êtres chers dans la copropriété.

Biden a noté que les familles sont « réalistes » quant au statut des membres de leur famille.

« Je pense qu’ils sont très réalistes », à propos des efforts de récupération, a déclaré Biden. « Mais je ne pense pas que cela suggère en aucune façon que nous devrions arrêter. Nous devrions continuer, continuer à essayer de récupérer les corps. »

Tout au long de son voyage, il a souligné comment les gouvernements local, étatique et fédéral ont travaillé « en tandem » pour faire face à la catastrophe, en mettant de côté la politique.

« Je pense que mes collègues vous diront que nous avons réduit la bureaucratie », a déclaré Biden lors de ses remarques après avoir rencontré les familles. « Le seul ordre que j’ai donné aux fonctionnaires fédéraux n’était pas bureaucratique, il suffit de couper à travers et d’obtenir tout ce dont ils ont besoin. »

Biden a passé une grande partie de la journée à parler avec le gouverneur républicain Ron DeSantis et le maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Plusieurs membres de la délégation du Congrès de l’État, les républicains Marco Rubio et Rick Scott et la représentante Debbie Wasserman Shultz, étaient également présents.

Lors d’un arrêt inopiné, Biden et la Première Dame ont prié devant un mur commémoratif pour les membres de la famille disparus. La Première Dame a déposé un bouquet de roses blanches. Les deux se sont tenus la main pendant qu’ils priaient, alors que Biden tenait la tête baissée. Le président a fait un signe de croix avant de se détourner et de retourner au cortège.

Dans des remarques avant une table ronde avec des responsables, Levine Cava a déclaré que la collaboration entre les gouvernements local, étatique et fédéral apporte de l’espoir à la communauté.

« Il s’agit d’une catastrophe sans précédent et dévastatrice comme personne n’en a jamais vu », a déclaré Levine Cava. « Cela a choqué le monde, et le fait que nous soyons tous réunis est ce qui nous donne de l’espoir, c’est ce qui nous donne de la force et de l’inspiration. »

DeSantis dans ses remarques a noté qu’il n’y avait « aucune bureaucratie » lorsqu’il travaillait avec le gouvernement fédéral, affirmant que « nous recevons littéralement des demandes acheminées du local à l’État au fédéral en un rien de temps et les approbations se produisent ».

« Il n’y aura pas de bureaucratie », a répondu Biden.

Ce que nous savons:Les corps de deux enfants, âgés de 4 et 10 ans, retrouvés dans les décombres d’un immeuble effondré ; le nombre de morts s’élève à 18

Le briefing de Biden est intervenu après que Levine Cava a annoncé jeudi matin lors d’une conférence de presse que les opérations de recherche et de sauvetage avaient été interrompues en raison de problèmes structurels avec le bâtiment.

Biden, avec la première dame à ses côtés, a rencontré environ 50 premiers intervenants dans une salle de bal du St. Regis après la table ronde.

« Je voulais juste descendre et dire merci », a déclaré Biden aux premiers intervenants. « Ce que vous faites maintenant est tout simplement difficile à gérer, même psychologiquement, à gérer. Et je voulais juste vous dire merci. Merci, merci, merci. »

Il a ensuite serré la main du chef de bataillon à la tête de la riposte, qui a été applaudie.

Biden a également rencontré les membres de la famille de ceux qui vivaient dans le condo pendant les deux heures suivantes. Cette réunion était fermée à la presse. Lors de sa rencontre avec les familles dont les proches sont décédés ou sont toujours portés disparus, Biden a fait de brèves remarques, suivi d’autres responsables locaux et étatiques, dont DeSantis et Levine Cava, selon le rapport de la piscine. Biden est resté à la réunion jusqu’à ce que tout le monde ait eu la chance de lui parler.

DeSantis et Biden mettent la politique de côté

Avec sa paume posée sur les mains de DeSantis, Biden a salué le bipartisme des gouvernements fédéral, étatiques et locaux tout au long de la tragédie.

« Tu sais ce qu’il y a de bien à ce sujet ? » dit Biden. « Cela permet à la nation de savoir que nous pouvons coopérer. C’est vraiment important.

DeSantis, un fervent partisan de l’ancien président Donald Trump, a remercié Biden d’avoir reconnu « la gravité de cette tragédie dès le premier jour ».

« Vous avez été d’un grand soutien », a déclaré DeSantis au président.

Levine Cava, le maire démocrate, a également souligné la présence de DeSantis après l’effondrement, affirmant que « vous avez personnellement été incroyable ».

« Vous avez été une voix stable, apaisante, rassurante mais puissante à chaque étape du processus et ce fut un plaisir de faire équipe avec vous », a déclaré Levine Cava à DeSantis.

Biden lors de ses remarques a également promis plus d’aide fédérale, affirmant qu’il pensait que le gouvernement fédéral avait le pouvoir de couvrir 100% des coûts du comté et de l’État pendant les 30 premiers jours de l’opération de recherche et de sauvetage contre l’effondrement du bâtiment.

Visite de Biden :5 choses à surveiller pendant que le président rencontre les familles des victimes

« Aller au fond des choses »

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lundi que le président pensait que l’effondrement devait faire l’objet d’une enquête.

« Nous voulons certainement jouer tout rôle constructif que nous pouvons jouer avec les ressources fédérales pour aller au fond des choses et empêcher que cela ne se produise à l’avenir », a-t-elle déclaré.

L’Institut national des normes et de la technologie a envoyé une équipe de scientifiques et d’ingénieurs pour recueillir des informations qui seront utilisées pour déterminer si une enquête complète sera menée, a déclaré Psaki mardi.

« considérablement pire » :La détérioration du béton du condo condamné à Miami s’accélérait en avril, selon une lettre du condo

Plus de 50 fonctionnaires fédéraux sont sur le terrain, y compris des experts en sciences du bâtiment, des ingénieurs en structure et des experts en géotechnique, selon Psaki.

L’Institut national des normes et de la technologie a annoncé mercredi soir qu’une enquête approfondie serait ouverte sur l’effondrement partiel du bâtiment Champlain Towers South, a déclaré jeudi à la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Lorsqu’on lui a demandé si la Maison Blanche pouvait prendre des mesures pour remédier à l’effondrement en attendant les résultats de l’enquête, Jean-Pierre a déclaré que les résultats de l’enquête « nous guideront et nous donneront une idée de ce qui pourrait être ensuite peut faire pour empêcher que cela se produise. »

Les tragédies personnelles de Biden

Tout au long de la campagne électorale et au cours de sa présidence, Biden a souvent partagé ses tragédies personnelles avec l’Amérique, qui se trouve dans une pandémie qui a fait plus de 600 000 morts. En 1972, Neilia Hunter Biden, l’épouse de Biden, et sa fille de 1 an, Naomi, ont été tuées dans un accident de voiture. Beau, le fils aîné de Biden, est décédé d’un cancer du cerveau en 2015.

Biden a souvent utilisé son histoire pour sympathiser avec ceux qui ont perdu des amis et des membres de leur famille tout au long de la pandémie. En avril, le président s’est rendu à Atlanta quelques jours seulement après qu’une fusillade ait fait huit morts, dont six femmes d’origine asiatique. Alors que Biden à l’époque a profité du moment pour condamner le racisme contre les Américains d’origine asiatique, qui est en augmentation au milieu de la pandémie de Covid-19, il a également donné des conseils aux familles en deuil.

« Le jour viendra où leur mémoire vous fera sourire avant de vous mettre une larme à l’œil, aussi incroyable que cela puisse être maintenant », a-t-il déclaré à Atlanta en avril. « Cela prendra un certain temps, mais je vous promets que cela viendra, et quand cela arrivera, c’est le jour où vous savez que vous allez y arriver. »

Barbara A. Perry, directrice des études présidentielles au Miller Center de l’Université de Virginie, a déclaré que les présidents visitant le site d’une tragédie se sentent souvent comme un « membre de notre famille » qui « vient à nous pour nous aider à pleurer et pour nous donner confort. »

Perry a noté que la propre biographie de Biden a montré aux Américains qu' »il y a de l’empathie en lui à cause de ce qu’il a souffert ».

L’administration Biden a envoyé des ressources à l’État à la suite de l’effondrement meurtrier.

La semaine dernière, Biden a déclaré une urgence fédérale en Floride qui a autorisé l’aide fédérale pour compléter les efforts de redressement des États et locaux.

