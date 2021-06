Biden rencontre les gouverneurs occidentaux au sujet d’une vague de chaleur record et d’une sécheresse

« La menace d’incendies de forêt dans l’ouest cette année est plus grave qu’elle ne l’a jamais été », a déclaré Biden lors de la réunion. « Pour l’instant, nous devons agir et agir vite. »

Les participants comprennent le vice-président Kamala Harris ainsi que des gouverneurs démocrates de l’Oregon, de la Californie, du Nouveau-Mexique, du Nevada, de Washington et du Colorado et des gouverneurs républicains de l’Utah et du Wyoming. Des membres du cabinet et des chefs d’entreprise sont également présents.

La réunion intervient alors qu’une vague de chaleur dévastatrice s’empare du nord-ouest du Pacifique, laissant des milliers de personnes sans électricité, et la plupart des États-Unis sont aux prises avec la pire sécheresse des deux dernières décennies. Les conditions ont déjà déclenché des incendies de forêt en Californie, au Nevada et à Washington au début de la saison.

Le président Joe Biden a organisé mercredi une réunion virtuelle avec les gouverneurs occidentaux pour discuter de la sécheresse et des vagues de chaleur aux États-Unis qui s’aggravent avec le changement climatique et de la façon dont le pays peut mieux se préparer à ce qui pourrait être une saison record des incendies de forêt.

La Californie, qui est aux prises avec des niveaux de réservoir épuisés et un manteau neigeux, aura sa plus grande force de lutte contre les incendies de l’histoire travaillant sur le terrain pendant la haute saison des incendies. L’État a appelé les résidents à limiter la consommation d’électricité afin d’éviter les pannes d’électricité en prévision d’incendies après avoir connu sa pire saison jamais enregistrée l’année dernière.

Les actions interviennent alors que le changement climatique alimente des catastrophes météorologiques plus fréquentes et plus graves et les scientifiques appellent à une action immédiate pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre afin d’éviter les effets les plus dévastateurs du réchauffement climatique.

Pourtant, le récent accord bipartite sur les infrastructures de Biden a omis de prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique, augmenter les dépenses pour faire face à l’aggravation des catastrophes et faire passer le pays à une économie d’énergie propre. Les législateurs démocrates doivent désormais adopter ces mesures par le biais d’un projet de loi de réconciliation distinct.