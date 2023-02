Biden rencontre le président du Brésil — RT World News

Les deux dirigeants restent divisés sur le conflit en Ukraine, la Maison Blanche se demandant si des pourparlers de paix sont “appropriés”

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rencontré son homologue américain Joe Biden, leur première discussion en face à face depuis la victoire électorale de Lula l’année dernière. Alors que le dirigeant brésilien a proposé une voie pour mettre fin aux combats en Ukraine, l’administration Biden a pratiquement rejeté l’idée.

Réunis à la Maison Blanche vendredi, les deux dirigeants ont mis l’accent sur le changement climatique et la “défense de la démocratie” après que le Brésil ait fait face à une vague de troubles chaotiques à la suite de son élection présidentielle l’année dernière.

“Les démocraties fortes de nos deux nations ont été mises à l’épreuve ces derniers temps – très testées – et nos institutions ont été mises en danger”, Biden a déclaré au début des pourparlers, faisant référence au propre épisode de troubles des États-Unis après leur course présidentielle de 2020. “Mais tant aux États-Unis qu’au Brésil, la démocratie a prévalu.”

Lula a remercié Biden d’avoir montré “solidarité” après sa victoire électorale au milieu des manifestations et des émeutes, comparant l’attaque contre le Congrès national du Brésil par des manifestants plus tôt cette année à la “Invasion du Capitole” aux États-Unis le 6 janvier 2021.















Le dirigeant brésilien a également décrit plusieurs domaines dans lesquels le Brésil et les États-Unis pourraient travailler ensemble, notamment la préservation des institutions démocratiques, la lutte contre le changement climatique et la lutte contre les inégalités raciales.

Après la fin de la réunion, Lula a déclaré aux journalistes qu’il aimerait faire des efforts pour mettre fin au conflit en Ukraine, appelant à réunir un “un groupe de pays qui ne sont pas directement ou indirectement impliqués dans la guerre… afin que nous puissions avoir la possibilité de construire la paix.”

“Autrement dit, je suis convaincu que nous devons trouver une issue pour mettre fin à cette guerre”, a-t-il poursuivi en ajoutant “J’ai trouvé que Biden partageait la même préoccupation.”

Cependant, alors que les deux dirigeants n’ont pas évoqué publiquement le conflit qui fait rage en Europe de l’Est vendredi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a semblé jeter de l’eau froide sur la proposition de Lula.

Interrogé sur l’idée lors d’un point de presse, Kirby a déclaré la fin des combats « ne semble pas être en vue », faisant valoir que les États-Unis devraient “restez à la tâche de soutenir l’Ukraine afin qu’elle puisse réussir sur le champ de bataille.”

“C’est vraiment au président [Vladimir] Zelensky pour déterminer si et quand les négociations sont appropriées et certainement dans quelles circonstances », il a dit. “Comme le président Biden l’a dit d’innombrables fois, ‘Rien sur l’Ukraine sans l’Ukraine.'”

Depuis son entrée en fonction, Lula a refusé de suivre l’exemple des États-Unis dans la fourniture d’armes et d’autre matériel militaire à Kiev, et a précédemment exprimé son scepticisme dans la campagne de sanctions occidentales visant l’économie russe. Lors d’une interview avec le magazine Time l’année dernière, alors qu’il était encore en tête de la course présidentielle au Brésil, Lula a déclaré que l’Ukraine et la Russie étaient responsables du conflit, un point de vue très en contradiction avec Washington et ses alliés.