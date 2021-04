L’administration Biden appelle à la gestion des politiques américaines à l’égard de l’Indo-Pacifique, où la Chine sous Xi Jinping exerce une puissance économique et militaire croissante, le principal défi pour les États-Unis. Cela a aidé à guider la décision de Biden, annoncée cette semaine, de retirer les troupes américaines d’Afghanistan et de libérer l’administration pour qu’elle se concentre davantage sur l’Asie de l’Est.

Pour Biden et Suga, «notre approche de la Chine et notre coordination et coopération partagées sur ce front feront partie de la discussion», a déclaré jeudi l’attachée de presse Jen Psaki. Les deux discuteront d’autres questions de sécurité régionale, y compris le programme nucléaire de la Corée du Nord.

Suga, le fils d’un fermier qui a accédé à la plus haute fonction politique du Japon après un premier passage en tant que travailleur dans une usine de carton, a succédé au patron Shinzo Abe en septembre dernier, après avoir longtemps été son secrétaire en chef du cabinet.

Suga a exprimé son désir de rencontrer Biden tôt malgré les verrouillages mondiaux du COVID-19. Il cherche à présenter les engagements en matière de sécurité avec les États-Unis, le seul allié du Japon.

En route pour Washington, Suga a déclaré aux journalistes qu’il avait l’intention de construire «une relation de confiance» avec Biden.

L’administration Biden, vieille de plusieurs mois, compte pour sa part sur Suga pour continuer à renforcer l’alliance des deux pays.

Les deux gouvernements se sont efforcés de renforcer les chaînes d’approvisionnement technologiques indépendantes de la Chine pendant une pénurie de semi-conducteurs qui inquiète les entreprises du monde entier. Le Japon devrait annoncer un investissement dans les réseaux cellulaires 5G, renforçant les alternatives au réseau chinois, dans le cadre de cette coopération dans la chaîne d’approvisionnement.

Les deux pays devraient s’engager davantage dans les prochains jours à réduire les émissions de combustibles fossiles qui détruisent le climat, conformément au sommet sur le climat de Biden avec 40 dirigeants mondiaux la semaine prochaine.

L’administration Biden pourrait également avoir des demandes plus dures du Japon, notamment en faisant pression sur Suga pour une rare déclaration publique de soutien d’un dirigeant japonais à Taiwan. La Chine, qui revendique l’île auto-gouvernée de Taiwan comme son territoire, a testé la résolution américaine et taïwanaise des semaines après le début de l’administration Biden en envoyant des avions de combat et des bombardiers près de Taiwan.

Le Japon a longtemps pris des mesures prudentes qui pourraient aggraver les relations avec la Chine, bien que Suga ait été plus franc. Son administration a poussé sa zone de confort dans une déclaration soulignant «la paix et la stabilité» dans le détroit de Taiwan. Cela s’est produit lors d’une visite le mois dernier du secrétaire d’État Tony Blinken et du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qui était à l’époque la réunion en personne au plus haut niveau de l’administration Biden.

Les dirigeants mondiaux s’inquiètent de Taïwan comme déclencheur d’un conflit entre la Chine et les États-Unis.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a averti son homologue japonais dans un appel avant la visite de Suga pour veiller à ce que les relations sino-japonaises «ne soient pas impliquées dans la prétendue confrontation entre les grands pays», selon un relevé du gouvernement chinois.

Le soutien du Japon à la présence américaine dans le Pacifique se développe alors que les nations promeuvent une vision «indo-pacifique libre et ouverte» des démocraties pour contrer la Chine.

Mais l’économie japonaise est étroitement liée à celle de la Chine. Cela signifie que même «avec les problèmes de sécurité à la hausse, le Japon devrait adopter une approche à deux volets pour équilibrer la concurrence et la coopération», a déclaré Akio Takahara, professeur et expert en Chine à l’Université de Tokyo.

Le Japon considère l’activité militaire croissante de la Chine ainsi que ses vastes revendications territoriales comme une menace pour la sécurité. Le Japon est lui-même enfermé dans un différend avec la Chine au sujet de la revendication de Pékin sur les îles Senkaku contrôlées par le Japon, appelées Diaoyu en Chine, dans la mer de Chine orientale.

Ailleurs, Tokyo a vu avec inquiétude la Chine construire des installations militaires sur un territoire contesté qu’elle revendique dans la mer de Chine méridionale.

Les navires américains mènent régulièrement des opérations dites de liberté de navigation, naviguant dans des eaux internationales que la Chine revendique comme siennes.

Le président Barack Obama était perçu comme cajolant la Chine, dans l’espoir d’encourager les réformes. Après avoir initialement fait l’éloge de Xi, Trump a ensuite affronté la Chine de front et en solo, avec des tarifs et des insultes, tout en établissant une relation de copain de golf avec le prédécesseur de Suga, Abe. Biden a adopté une approche différente, tendant la main aux alliés pour essayer de former des fronts unis.

Suga et Biden «visent à montrer au monde que les démocraties peuvent fournir au monde un exemple», a déclaré Kenju Murakami, consul général adjoint du Japon à New York.

La Chine a également pris note du soutien de l’administration Biden à la relance d’une coalition lâche de quatre pays avec le Japon, l’Inde et l’Australie, connue sous le nom de Quadrilateral Security Dialogue, ou Quad. Vendredi, Biden et Suga devraient annoncer des mesures dans le cadre du Quad pour aider l’Inde à produire des vaccins COVID-19.

Formé initialement pour coordonner les efforts de secours après le tsunami de 2004 dans l’océan Indien, le Quad s’était évanoui pendant un certain temps en partie par crainte que son existence ne provoque la Chine, en suggérant que les quatre pays se liguaient contre elle, a noté Tanvi Madan, un expert de la Chine. L’Inde et ses relations dans l’Indo-Pacifique à la Brookings Institution.

Mais « ces derniers temps, toutes les choses que nous craignions que la Chine fasse si elles étaient provoquées, elles le font déjà de toute façon », a déclaré Madan.

Knickmeyer a rapporté d’Oklahoma City et de Yamaguchi de Tokyo.