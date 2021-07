Biden rencontre des familles et des premiers intervenants dans l’effondrement de la tour Surfside

Le président américain Joe Biden et la Première Dame Jill Biden embarquent à bord d’Air Force One avant leur départ de Joint Base Andrews dans le Maryland, le 1er juillet 2021, alors qu’ils se rendent à Surfside, en Floride, pour rendre visite aux familles des victimes des tours Champlain de 12 étages L’effondrement d’un immeuble à condos sud.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden sont arrivés jeudi à Surfside, en Floride, pour rendre visite aux familles et aux premiers intervenants près du site de l’effondrement mortel d’une tour de condominiums.

Le président et la première dame offriront du réconfort aux familles qui ont désespérément besoin de nouvelles de leurs proches, huit jours après l’effondrement soudain de la tour de condominiums Champlain Towers South de 12 étages tôt jeudi matin.

Ils remercieront également les centaines de premiers intervenants et secouristes présents sur le site, a déclaré la principale adjointe de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, en route pour Miami jeudi matin.

En plus des réunions en personne, Jean-Pierre a déclaré que Biden voulait s’assurer que les responsables étatiques et locaux disposent de toutes les ressources fédérales dont ils ont besoin.

Tôt ce matin, l’Agence fédérale de gestion des urgences a déployé 60 personnes et 400 personnes supplémentaires dans cinq équipes de recherche et de sauvetage à la demande des autorités locales, a déclaré Jean-Pierre.

Ces équipes seraient sur place aujourd’hui, a-t-elle déclaré, avec deux équipes de secours urbains supplémentaires en attente pour se déployer rapidement si nécessaire.

La FEMA a également accordé 20 millions de dollars à la Division of Emergency Management de l’État pour des mesures d’urgence, a déclaré Jean-Pierre aux journalistes, et le gouvernement fédéral est prêt à soutenir les coûts non budgétisés locaux et étatiques associés à la catastrophe.