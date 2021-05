Biden rencontre 6 sénateurs clés du GOP sur les infrastructures

Le président Joe Biden (C) et le Vice-président Kamala Harris (L) rencontrent le sénateur républicain de Virginie-Occidentale Shelley Moore Capito (R) et le sénateur républicain Mike Crapo de l’Idaho (frontL) pour discuter d’un projet de loi d’infrastructure dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, le 13 mai 2021.

WASHINGTON – Le président Joe Biden a rencontré jeudi un groupe de sénateurs républicains de haut niveau pour discuter des perspectives d’un projet de loi bipartisan sur les infrastructures, dont Biden a fait l’une de ses principales priorités nationales au cours de sa première année au pouvoir.

Les sénateurs qui assistent à la réunion du Bureau ovale sont tous membres de rang des comités ayant compétence en matière d’infrastructure: les sénateurs Shelley Moore Capito de Virginie occidentale, John Barrasso du Wyoming, Roy Blunt du Missouri, Mike Crapo de l’Idaho, Pat Toomey de Pennsylvanie et Roger Wicker Sénateur principal du Mississippi.

« Nous verrons si nous pouvons trouver un compromis sur l’infrastructure », a déclaré Biden en haut de la réunion. « Et je sais qu’ils sont sincères à ce sujet, et moi aussi. Donc, ce que nous allons essayer de faire est de déterminer ce que … ce qui constitue une infrastructure … combien nous voulons la financer au-dessus du niveau de base, la ligne de base signifie ce que nous avons dépensé l’année dernière, puis expliquez comment procéder à partir de là. «

« C’est un véritable effort, et je pense que nous y arrivons », a-t-il ajouté.

Il y a des raisons d’être prudemment optimiste sur le fait que Biden peut parvenir à un accord avec les républicains sur certaines propositions d’infrastructure, en particulier s’il accepte de diviser l’énorme paquet de 1,8 billion de dollars du plan américain pour l’emploi en deux ou plusieurs factures distinctes.

Mais il reste des désaccords majeurs sur les éléments de base d’un projet de loi d’infrastructure, jusqu’à et y compris ce que «infrastructure» devrait signifier.

La proposition de Biden prévoit des centaines de milliards de dollars de financement pour des projets d’infrastructure traditionnels, tels que des routes et des réparations de ponts.

Mais il comprend également des milliards de plus en dépenses pour étendre le réseau électrique, renforcer les soins aux Américains âgés et handicapés, investir dans des logements abordables et étendre l’accès à large bande.

«Aujourd’hui, les républicains apprendront si [Biden] est sérieux pour parvenir à un accord sur les infrastructures », a tweeté Wicker jeudi matin.« Notre conférence a une offre de bonne foi sur la table. Nous sommes prêts à travailler avec le président et nos collègues démocrates. «

Les républicains se sont emparés de la définition expansive de Biden de «l’infrastructure» pour s’opposer à une grande partie de sa proposition. En avril, les sénateurs républicains ont publié le cadre d’un projet de loi sur les infrastructures de contre-offre qui coûterait environ un quart de ce que propose Biden.

Les démocrates et les républicains sont également restés très éloignés sur la manière de payer les investissements d’infrastructure indispensables.

Les démocrates ont jusqu’à présent rejeté une proposition républicaine de financer le plan par le biais de frais d’utilisation, les responsables de la Maison Blanche affirmant que cela équivalait à une hausse des taxes sur les Américains de la classe moyenne qui conduisent.

Au lieu de cela, les démocrates proposent d’augmenter le taux d’imposition des sociétés et d’éliminer les échappatoires qui signifieraient effectivement que les entreprises et les Américains les plus riches paient pour le plan.

Les républicains disent que toute modification des faibles taux d’imposition adoptée dans leur projet de loi de réduction d’impôt de 2017 est un non-démarreur.

Biden a fixé une date limite non officielle au Memorial Day pour parvenir à un accord avec les républicains.

Si Biden ne parvient pas à un compromis bipartite sur le plan, lui et les démocrates du Congrès ont déclaré qu’ils utiliseraient la réconciliation budgétaire pour adopter un paquet d’infrastructure sur un vote purement en ligne, qui ne nécessite que 51 votes au Sénat.

Ceci est une histoire en développement, veuillez revenir pour les mises à jour.