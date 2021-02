Biden remporte une victoire législative alors que la Chambre adopte le plan de secours Covid de 1,9 billion de dollars

Les articles les plus coûteux du projet de loi comprennent des paiements directs de 1400 $ aux particuliers, une prestation de chômage fédérale de 400 $ par semaine jusqu’au 29 août et une aide pour les personnes qui ont des difficultés à payer leur loyer et leurs prêts hypothécaires pendant la pandémie.

L’action se déplace maintenant au Sénat, où le vice-président démocrate Kamala Harris devra peut-être voter par égalité dans une chambre où les républicains contrôlent 50 sièges et les démocrates et leurs alliés contrôlent les 50 autres.

Les démocrates devront déterminer comment gérer une proposition d’augmentation du salaire minimum, qui devra peut-être être retirée du projet de loi en raison des règles complexes qui régissent le Sénat.

Le projet de loi adopté par la Chambre augmenterait le salaire minimum horaire national pour la première fois depuis 2009, passant de 7,25 $ à 15 $. L’augmentation est une priorité absolue pour les démocrates progressistes.

Cependant, l’expert en règles du Sénat a déclaré jeudi que la hausse des salaires ne permettait pas de bénéficier d’un traitement spécial qui permet au reste du projet de loi d’être adopté à la majorité simple, plutôt que les 60 voix nécessaires pour faire avancer la plupart des lois dans la chambre de 100 sièges. .

Mme Pelosi a prédit que le projet de loi de secours serait adopté par le Congrès avec ou sans l’augmentation, et a déclaré que les démocrates n’abandonneraient pas la question.

Il n’est pas clair si la hausse du salaire minimum aurait survécu au Sénat même si elle avait été maintenue dans le projet de loi. Au moins deux démocrates du Sénat s’y opposent, ainsi que la plupart des républicains.

Certains sénateurs proposent une augmentation plus faible, de l’ordre de 10 à 12 dollars de l’heure, tandis que les démocrates envisagent une pénalité pour les grandes entreprises qui ne paient pas volontairement un salaire de 15 dollars, selon un assistant démocrate.

Les efforts visant à élaborer un projet de loi bipartisan d’aide aux coronavirus ont échoué très tôt, peu de temps après que M. Biden ait prêté serment en tant que président le 20 janvier, à la suite d’une série de projets de loi bipartites promulgués en 2020.