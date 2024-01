Biden remporte les primaires du New Hampshire, les projets de CNN, avec une campagne écrite réussie

CNN

Le président Joe Biden a remporté la primaire du New Hampshire, apaisant les inquiétudes des démocrates craignant que le manque d’enthousiasme pour sa campagne et l’absence de son nom sur le bulletin de vote ne se traduisent par une défaite embarrassante.

Ces inquiétudes ont conduit les loyalistes de Biden à lancer une campagne écrite non officielle pour le président, encourageant les démocrates de base à se rendre aux urnes pour manifester leur soutien au président sortant. Il ne figurait pas parmi les 21 candidats inscrits sur le bulletin de vote après que le New Hampshire ait défié le calendrier primaire fixé par le Parti démocrate national.

Alors que la campagne Biden accueillera le résultat comme un signe positif d’enthousiasme pour la candidature à la réélection de l’homme de 81 ans, la victoire n’est que cela : symbolique. En raison de conflits internes au parti, Biden ne s’est pas inscrit à la primaire et les résultats ne donneront lieu à aucune nomination de délégués. Le résultat de ces luttes intestines a été une période inhabituellement tendue avant la compétition, alors que l’on craignait que le président, qui avait déjà du mal à enthousiasmer la base démocrate, ne parvienne pas à susciter suffisamment de soutien pour éviter ce qui aurait été un résultat mortifiant.

Alors que ces inquiétudes grandissaient, les substituts de Biden ont commencé à promouvoir une campagne écrite destinée aux démocrates de Granite State et aux indépendants « non déclarés » qui voulaient avoir leur mot à dire lors de la primaire démocrate. Biden lui-même n’a pas fait campagne dans le New Hampshire. Mardi, dans le nord de la Virginie, lui et la vice-présidente Kamala Harris ont organisé un rassemblement en faveur du droit à l’avortement dans le cadre du lancement en douceur de leur campagne pour les élections générales de 2024.

L’absence de Biden lors du scrutin est la conséquence la plus visible de sa décision et de celle du DNC de placer la Caroline du Sud en tête du calendrier des primaires, un clin d’œil à sa diversité et à son rôle dans le rajeunissement de la campagne primaire de l’ancien vice-président en 2020. Cependant, l’État du New Hampshire a décidé de programmer ses primaires avant celles de Caroline du Sud, conformément à ses propres lois, créant une impasse qui a finalement conduit le DNC à qualifier les résultats de « dénués de sens » avant le vote.

La campagne Biden surveillera de près la course entre Trump et Haley. Si Trump remporte une victoire écrasante, les résultats de mardi pourraient équivaloir au début d’une revanche de la dernière élection présidentielle. Haley a cherché à tempérer les attentes de ses partisans, mais une mauvaise performance pourrait sonner le glas de sa campagne.

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.