Biden remporte la primaire du NH après que les démocrates l’aient inscrit sur le bulletin de vote : NPR

Saul Loeb/AFP via Getty Images

MANCHESTER, NH — Le président Biden a remporté mardi la primaire démocrate du New Hampshire, une course inhabituelle qu’il a sautée après que son parti a modifié ses règles en faveur de la tenue de la première course à l’investiture de l’année en Caroline du Sud.

En conséquence, Biden ne figurait pas sur le bulletin de vote imprimé. Mais Biden a quand même gagné, selon un appel à la course de l’Associated Press.

La victoire intervient après qu’une campagne populaire a exhorté les démocrates à écrire en son nom et qu’un super PAC a collecté environ 1,5 million de dollars pour soutenir cet effort.

Le résultat est plus symbolique qu’autre chose. Le Comité national démocrate a rompu avec la tradition cette année et a choisi la Caroline du Sud pour organiser sa première primaire de l’année, le 3 février. Le New Hampshire a une loi qui l’oblige à passer en premieril a donc quand même procédé au vote.

En raison de ce différend, les délégués du New Hampshire ne siégeront pas à la Convention nationale démocrate en août et les résultats ne compteront pas pour la nomination officielle de Biden.

Le snafu a donné l’occasion au représentant Dean Phillips, démocrate du Minnesota, de lancer un défi de longue haleine contre le président sortant.

Mais la pression de Phillips a incité l’establishment démocrate du New Hampshire à organiser une campagne écrite pour tenter de garantir que Biden ne soit pas gêné par les résultats des primaires.

La campagne Biden-Harris, pour sa part, s’est éloignée de l’État et de l’effort de rédaction écrite.

Dans un communiqué, la campagne Biden-Harris n’a pas mentionné la victoire écrite, préférant se concentrer sur une probable revanche des élections générales contre Donald Trump.



