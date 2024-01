Biden remporte la primaire du New Hampshire grâce à un effort écrit

WASHINGTON (AP) – Président Joe Biden a remporté mardi la primaire démocrate largement symbolique du New Hampshire, s’imposant dans un effort inhabituel d’inscription après avoir refusé de faire campagne ou de figurer sur le bulletin de vote de l’État.

Biden a facilement battu deux challengers de loin, le représentant du Minnesota Dean Phillips et l’auteur d’auto-assistance Marianne Williamson, qui étaient sur le bulletin de vote avec une foule de noms peu connus. Sa victoire dans une course à laquelle il ne participait pas formellement consolide essentiellement la mainmise du président sur l’investiture démocrate pour un second mandat.

La course au New Hampshire ne comptera probablement pas pour rassembler des délégués pour l’investiture présidentielle après que les démocrates de l’État se sont opposés à une refonte du calendrier primaire défendue par Biden qui a placé la Caroline du Sud en tête de la course démocrate à la Maison Blanche.

Biden a défendu la modification des règles du Parti démocrate pour donner la priorité à la Caroline du Sud le 3 février, arguant que les démocrates noirs, la base de soutien la plus fiable du parti, et les autres électeurs de couleur devaient jouer un rôle plus important et plus précoce dans la primaire. Mais Biden a également remporté les primaires de Caroline du Sud en 2020, relançant sa campagne après une défaite éclatante dans le New Hampshire, dont l’électorat est plus blanc et plus âgé que le reste du pays.

Les démocrates du New Hampshire se sont rebellés contre le nouveau plan et ont organisé mardi une primaire, aux côtés des républicains de l’État. Le Comité national démocrate a déclaré que le concours ne récompenserait pas les délégués qui sélectionneraient finalement le candidat en raison de la violation des règles.

En conséquence, Biden a évité la primaire, mais ses alliés ont organisé des centaines de volontaires – et ont obtenu l’aide d’un super PAC – pour faire passer le message que les démocrates du New Hampshire pouvaient toujours écrire en son nom.

“Je tiens à remercier tous ceux qui ont écrit mon nom ce soir dans le New Hampshire”, a déclaré Biden dans un communiqué. “C’était une démonstration historique d’engagement envers notre processus démocratique.”

Il a ensuite appelé les républicains indépendants et anti-Trump « qui partagent notre engagement envers les valeurs fondamentales de notre nation – notre démocratie, nos libertés personnelles, une économie qui donne à chacun une chance équitable – à nous rejoindre en tant qu’Américains » et à soutenir sa campagne. .

Le concours a été éclipsé par la primaire républicaine, où l’ancien président Donald Trump a suivi sa victoire de la semaine dernière dans l’Iowa avec une autre victoire pour prouver qu’il a pris le contrôle de la nomination de son parti sur son dernier challenger, l’ancien ambassadeur à l’ONU. Nikki Haley.

Le New Hampshire autorise les électeurs non affiliés à participer aux primaires de l’un ou l’autre parti.