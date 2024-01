Biden remporte la primaire démocrate du New Hampshire

Ses alliés dans l’État sont finalement intervenus, et l’effort écrit, soutenu par les principaux démocrates de cet État, a généré pour M. Biden le genre d’énergie populaire qui ne s’est pas encore matérialisée dans d’autres États – et dont il n’a pas bénéficié dans primaire du New Hampshire en 2020, lorsqu’il est arrivé à la cinquième place.

“Malgré l’absence du président Biden lors du scrutin, les Granite Staters se sont tout de même rendus nombreux pour montrer leur soutien à l’excellent travail accompli par l’administration Biden-Harris”, Ray Buckley, président du Parti démocrate du New Hampshire – et un ardent critique des changements de calendrier — a déclaré dans un communiqué, saluant le succès de la campagne écrite. “Une fois de plus, la première primaire du New Hampshire est entrée dans l’histoire – et nous en sommes plus fiers que jamais.”

Avant le vote de mardi, une note de la campagne Write-In Biden soulignait la nature complexe de la course et mettait en garde contre le fait de tirer des conclusions radicales des résultats.

“Les campagnes par écrit sont très difficiles, et le total des voix de Joe Biden le 23 janvier sous-estimera son soutien réel parmi les démocrates et les indépendants du New Hampshire”, prévient le mémo.

Certains signes indiquent également que des indépendants de tendance démocrate, qui soutiendraient très probablement M. Biden aux élections générales, ont participé à la primaire républicaine de l’État pour s’opposer à l’ancien président Donald J. Trump.