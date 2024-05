Biden remercie Ruto du Kenya d’avoir envoyé des policiers en Haïti et défend le fait d’avoir empêché les forces américaines de participer à la mission

WASHINGTON (AP) — Le président Joe Biden a exprimé jeudi sa profonde gratitude au président kenyan William Ruto pour le déploiement prochain des forces de police kenyanes pour aider à réprimer violence des gangs en Haïti et il a défendu sa décision de retirer les forces américaines de la mission dans ce pays assiégé des Caraïbes.

Les États-Unis ont accepté de contribuer 300 millions de dollars à une force multinationale qui comprendra 1 000 policiers kenyansmais Biden a fait valoir qu’une présence de troupes américaines en Haïti soulèverait « toutes sortes de questions qui peuvent facilement être déformées ».

Le démocrate est arrivé au pouvoir en 2021 en s’engageant à mettre fin à l’implication des États-Unis dans les guerres dites sans fin au lendemain de 20 ans de conflit en Afghanistan et en Irak.

« Haïti se trouve dans une région des Caraïbes très volatile », a déclaré Biden lors d’une conférence de presse avec Ruto, qui était à Washington pour la première visite d’État aux États-Unis d’un dirigeant africain depuis 2008. « Il se passe beaucoup de choses. dans cet hémisphère. Nous sommes donc dans une situation où nous voulons faire tout ce que nous pouvons sans avoir l’impression une fois de plus que l’Amérique prend le pas et décide que c’est ce qu’il faut faire.»

Ruto, qui a été honoré par Biden avec un dîner d’État raffiné dans la soirée sur le terrain de la Maison Blanche, a également prononcé un discours sur la politique climatique et a rencontré l’ancien président Barack Obama.

Ruto fait face à des contestations judiciaires à Nairobi concernant la décision d’engager les forces kenyanes dans un conflit à des milliers de kilomètres de chez lui, alors que son propre pays ne manque pas de défis économiques et sécuritaires. Il a déclaré que le Kenya, en tant que démocratie, a le devoir d’aider.

« Le Kenya estime que la responsabilité de la paix et de la sécurité partout dans le monde, y compris en Haïti, est la responsabilité collective de toutes les nations et de tous les peuples qui croient en la liberté, l’autodétermination, la démocratie et la justice », a déclaré Ruto. « Et c’est la raison pour laquelle le Kenya a assumé cette responsabilité. »

Certains analystes affirment que sa décision pourrait aller à l’encontre de la Haute Cour du Kenya. décision de janvier qui a jugé le déploiement inconstitutionnel en raison du manque d’accords de réciprocité entre le Kenya et Haïti. Un accord a été signé en mars, avant qu’Ariel Henry ne démissionne de son poste de Premier ministre d’Haïti, pour tenter de sauver le plan.

L’avancée du Kenya « donne l’impression que le pays est sans loi et ne croit pas à l’État de droit », a déclaré Macharia Munene, professeur de relations internationales à l’Université internationale des États-Unis-Afrique.

Une mission difficile attend les officiers kenyans.

Haïti souffre de pauvreté, d’instabilité politique et de catastrophes naturelles depuis des décennies. Intervention internationale en Haïti a une histoire compliquée. Une mission de stabilisation en Haïti approuvée par l’ONU et qui a débuté en juin 2004 a été entachée par un scandale d’abus sexuels et le introduction du choléra, qui a tué près de 10 000 personnes. La mission s’est terminée en octobre 2017.

Biden et Ruto ont également appelé les économies du monde entier à prendre des mesures pour réduire l’énorme fardeau de la dette qui écrase le Kenya et d’autres pays en développement.

L’appel à l’action, appelé Vision Nairobi-Washington, intervient alors que Biden lance un appel aux pays africains pour que les États-Unis puissent être un meilleur partenaire que leur rival économique la Chine. Pékin a intensifié ses investissements sur le continent – ​​souvent avec prêts à taux d’intérêt élevés et autres conditions de financement difficiles.

Biden et Ruto souhaitent que les pays créanciers réduisent les obstacles au financement pour les pays en développement qui sont contraints par un lourd fardeau de la dette. Ils ont également appelé les institutions financières internationales à coordonner l’allègement de la dette et le soutien par le biais de banques et d’institutions multilatérales offrant de meilleures conditions de financement.

La Maison Blanche a annoncé 250 millions de dollars de subventions à l’Association internationale de développement, qui fait partie de la Banque mondiale, pour aider les pays pauvres confrontés à des crises.

Par ailleurs, un projet de loi de financement gouvernemental de 1,2 billion de dollars adopté par le Congrès en mars autorise les États-Unis à prêter jusqu’à 21 milliards de dollars à un fonds fiduciaire du Fonds monétaire international qui accorde des prêts à taux zéro pour soutenir les pays à faible revenu.

« Trop de pays sont obligés de faire un choix entre le développement et la dette, entre investir dans leur population et rembourser leurs créanciers », a déclaré Biden.

Un Analyse d’Associated Press Une douzaine de pays les plus endettés envers la Chine – dont le Kenya – ont constaté que la dette engloutit une quantité toujours plus importante de recettes fiscales nécessaires pour maintenir les écoles ouvertes, fournir de l’électricité et payer la nourriture et le carburant.

En coulisses se cache la réticence de la Chine à annuler sa dette et son extrême secret sur le montant d’argent qu’elle a prêté et à quelles conditions, ce qui a empêché d’autres grands prêteurs d’intervenir pour l’aider.

Le ratio dette/PIB du Kenya dépasse les 70 %, avec la majeure partie est due à la Chine. L’agence de notation Fitch estime que cette année, le Kenya consacrera près d’un tiers de ses recettes publiques uniquement au paiement des intérêts.

L’administration Biden a félicité le Kenya pour son intervention en Haïti alors que si peu d’autres pays ont accepté de le faire. Biden a également annoncé son intention de désigner le Kenya comme un allié majeur non-OTAN, une reconnaissance du partenariat de sécurité croissant entre les pays.

Cette désignation, bien que largement symbolique, reflète la façon dont le Kenya est passé d’un partenaire régional qui a longtemps coopéré avec les opérations antiterroristes américaines sur le continent à une influence mondiale majeure – étendant même sa portée dans l’hémisphère occidental. Le Kenya sera le premier pays d’Afrique subsaharienne à recevoir ce statut.

Ruto est arrivé à Washington mercredi et a commencé sa visite par rencontre avec Biden et des dirigeants technologiques de la Silicon Valley et du secteur technologique en pleine croissance du Kenya.

La Maison Blanche a annoncé qu’elle travaillait avec le Congrès pour faire du Kenya le premier pays d’Afrique à bénéficier d’un financement via la loi CHIPS et Scienceune loi de 2022 qui vise à revigorer le secteur des puces informatiques aux États-Unis grâce à un soutien gouvernemental ciblé de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

« Je pense que nous vivons un moment historique pour explorer les opportunités d’investissement entre le Kenya et les États-Unis », a déclaré Ruto.

Malgré des perspectives optimistes, le Kenya a connu une forte baisse des investissements étrangers depuis 2017. Les investissements nets des entreprises étrangères sont passés de 1,35 milliard de dollars en 2017 à 394 millions de dollars en 2022, selon la Banque mondiale.

Les rédacteurs d’Associated Press Evelyne Musambi à Nairobi, au Kenya, ainsi que Josh Boak et Sagar Meghani ont contribué à ce rapport.