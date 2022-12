Biden rejoint Toast pour sa course présidentielle de 2024 lors d’un dîner d’État

Avec une autre course, en 2008, suivie de huit ans en tant que deuxième dame, le Dr Biden est devenue une militante raffinée. Confrontée à un autre cycle, elle a dit à ses proches qu’elle se sentait à la hauteur de la tâche. Son aile Est fonctionne comme si une deuxième course était assurée, selon plusieurs personnes proches de la situation. Mais elle a également été claire sur le fait que la décision appartient à son mari.

M. Biden a dit – à maintes reprises – qu’il avait l’intention de se présenter à nouveau et, plus récemment, a fixé un délai pour une annonce : au début de l’année prochaine. Les deux Bidens étaient enclins à annoncer une course si l’ancien président Donald J. Trump déclarait sa candidature, ont déclaré des personnes proches d’eux.

Une combinaison de résultats des élections de mi-mandat meilleurs que prévu et de récents sondages parmi les électeurs démocrates a laissé les responsables de l’administration et les alliés de la Maison Blanche se sentir optimistes à l’idée que M. Biden poursuivra un autre mandat. Un sondage USA Today-Ipsos publié fin novembre a montré qu’une grande partie des électeurs démocrates disent maintenant que M. Biden pourrait gagner en 2024 s’il décidait de se présenter.

“Je pense que la Maison Blanche et le président Biden ont été clairs à 100% sur le fait qu’il se présente aux élections”, a déclaré Eleni Kounalakis, lieutenant-gouverneur de Californie, dans une récente interview.

L’âge de M. Biden reste une préoccupation pour les électeurs et les démocrates éminents, tout comme la possibilité que la rémanence de mi-mandat soit éphémère. David Axelrod, ancien stratège en chef du président Barack Obama, a déclaré au New York Times la semaine dernière que les résultats étaient “un peu vertigineux” pour M. Biden, mais que les perspectives d’un second mandat pourraient être compliquées par l’âge du président. . M. Biden aurait 86 ans à la fin d’un second mandat s’il se présentait et gagnait en 2024.

“S’il avait 60 ans et non 80, il n’y aurait absolument aucun doute”, a déclaré M. Axelrod.

Pourtant, au sein des deux ailes de la Maison Blanche, les discussions sur « la réélection » sont monnaie courante, et les principaux collaborateurs du président discutent de ce à quoi ressemblerait une course. Ces responsables comprennent le cercle de longue date de conseillers de confiance de M. Klain et de M. Biden, notamment Anita Dunn, Mike Donilon, Steven J. Ricchetti et Jennifer O’Malley Dillon.

Les enfants du président et de la première dame, Hunter et Ashley, et plusieurs de ses petits-enfants, dont Naomi Biden, devraient également participer à des discussions pendant les vacances.