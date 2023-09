Biden rejoint les grévistes de l’automobile dans une démarche « historique »

Joe Biden, qui se décrit comme le président le plus « pro-syndical », rejoindra les grévistes sur la ligne de piquetage dans le Michigan.

Le président américain Joe Biden se joindra aux grévistes qui ont manifesté sur le piquet de grève des « trois grands » constructeurs automobiles de Détroit.

L’ancien président américain Donald Trump se rendra également dans le Michigan pour faire preuve de solidarité avec les travailleurs.

Le voyage de Biden est considéré comme une première pour un président en exercice et a été bien accueilli par le travailleur, certains le qualifiant d' »énorme ».

Le président américain Joe Biden a entamé mardi un voyage sans précédent pour rejoindre les grévistes de l’automobile sur la ligne de piquetage dans le Michigan, un jour avant que son rival Donald Trump ne fasse sa propre candidature pour le vote des cols bleus dans cet État électoral en conflit.

Dans ce qui est considéré comme une première pour un président américain en exercice, le démocrate montrera ses références pro-syndicales en se tenant aux côtés des employés qui ont quitté les « trois grands » constructeurs automobiles de Détroit.

Le républicain Trump se rendra ensuite dans le Michigan mercredi, transformant la grève en un premier affrontement amer entre les deux principaux candidats pour une élection qui aura lieu dans plus d’un an.

Pour Biden, 80 ans, confronté à des inquiétudes concernant ses sondages, son âge et l’économie, ce voyage est une occasion en or de séduire les travailleurs et les syndicalistes.

« C’est énorme », a déclaré mardi Patrick Smaller, 56 ans, travailleur de l’automobile, à propos de la visite de Biden alors qu’il se tenait sur la ligne de piquetage devant une immense usine Ford dans le comté de Wayne, dans le Michigan.

« Il croit en ce que nous défendons. »

Alors que les voitures et les camions klaxonnaient en soutien, une autre travailleuse, Tiara Conner, a déclaré que la visite de Biden était « formidable ».

Elle a déclaré qu’elle n’était « pas surprise » que Trump soit également en visite, ajoutant: « J’espère juste qu’il (Trump) est également ici pour les bonnes raisons et qu’il est solidaire avec nous ».

Historique

L’actuel et l’ancien président ciblent tous deux le vote des cols bleus dans le Michigan, un État clé que Trump a remporté en 2016, puis que Biden a renversé en 2020.

Mais leurs messages sont très différents alors qu’ils envisagent une revanche l’année prochaine.

Biden a constamment vanté ses références prosyndicales, et le soutien du syndicat United Auto Workers (UAW) l’a aidé à obtenir la présidence il y a trois ans.

« Je soutiens toujours l’UAW », a déclaré lundi Biden, affirmant qu’il serait « solidaire » alors que le syndicat cherche à obtenir une « part équitable » des bénéfices de Ford, General Motors et Stellantis.

La Maison Blanche a déclaré que le voyage de Biden sur la ligne de piquetage serait « historique » et n’était « absolument pas » influencé par le voyage prévu de Trump le lendemain.

« Cela soulignera que le président est le président le plus pro-syndical de l’histoire », a déclaré lundi la secrétaire de presse Karine Jean-Pierre lors d’un point de presse.

Trump ne ciblera pas les travailleurs syndiqués lorsqu’il s’exprimera devant une usine de fabrication de pièces automobiles de l’autre côté de Détroit d’où Biden s’exprime.

L’ancien magnat de l’immobilier, qui évite un débat républicain pour se rendre dans le Michigan, courtise depuis longtemps les électeurs de la classe ouvrière mais entretient des relations difficiles avec les syndicats.

« Prenez vos emplois »

Au lieu de cela, Trump s’est concentré sur l’attaque de Biden pour financer un changement historique dans l’industrie automobile vers des véhicules électriques plus respectueux de l’environnement.

« N’oubliez pas qu’il veut vous enlever vos emplois et les donner à la Chine », a écrit Trump sur son réseau social Truth Social, dans un message principalement écrit en majuscules.

Trump a également accusé Biden de copier ses plans et de « faire semblant » d’être un piquet.

Cependant, Biden affirme que sa promotion des véhicules électriques fait partie d’un plan visant à ramener des emplois dans le secteur manufacturier aux États-Unis et à placer le pays à la tête d’une course mondiale au développement de technologies vertes.

Cependant, son voyage dans le Michigan comporte un risque politique, car il doit trouver un juste équilibre entre soutenir les travailleurs et tenter de mettre fin à une grève qui coûte des milliards de dollars à l’économie.

Jean-Pierre, de la Maison Blanche, a éludé une série de questions quant à savoir si Biden prenait parti dans le conflit, affirmant que le président souhaitait un accord « gagnant-gagnant ».

« Ce que nous disons, c’est que nous n’allons pas aborder ce sujet en ce qui concerne négociation », a-t-elle ajouté.