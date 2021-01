Les dernières mesures prises par l’administration Joe Biden pour rejoindre les pactes et les organisations mondiaux seront probablement les bienvenues pour la communauté de Davos.

Pourtant, les États-Unis sont loin d’être «sortis du bois» sur leurs propres défis nationaux et leur bataille contre la pandémie de coronavirus, a déclaré à CNBC le président du Forum économique mondial, Borge Brende.

« Déjà, il y a de nouveaux signaux de l’administration américaine du côté du climat, rentrer dans l’Accord de Paris, mais aussi regarder comment les États-Unis peuvent être transformés en une économie à faible émission de carbone sont des étapes majeures et majeures », a déclaré Borge à Hadley Gamble de CNBC. le dimanche. Ces derniers, ainsi que la décision de l’administration d’arrêter le retrait du pays de l’Organisation mondiale de la santé, sont « bien accueillis », a-t-il dit.

« Mais nous sommes toujours dans une situation où il y a des confrontations géopolitiques », a déclaré l’ancien ministre norvégien, s’exprimant avant le sommet de l’Agenda de Davos du WEF cette semaine, qui se tient virtuellement. « Il y a un monde fracturé, nous verrons comment la relation américano-chinoise va évoluer dans les années à venir. »

Certains analystes politiques ont qualifié les relations américano-chinoises de défi géopolitique et de point d’interrogation les plus importants pour l’administration Biden. Mais au niveau national, les conditions restent également tendues sur de nombreux fronts et il reste à voir si Biden, qui a lancé sa campagne sur l’unité et la guérison nationale, peut combler les fossés profonds qui n’ont fait qu’empirer au cours des quatre dernières années.

« La réalité est que nous sommes toujours confrontés à des États-Unis très polarisés, je ne pense pas que les États-Unis soient sortis du bois quand il s’agit de la pandémie. Les chiffres sont vraiment, vraiment mauvais », a déclaré Brende. « Il va donc y avoir aussi 100 jours très difficiles avant le président Biden, mais je pense qu’il a une équipe très expérimentée avec lui avec son cabinet. »

Les États-Unis ont actuellement le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus et le plus grand nombre de décès signalés de la pandémie de tous les pays du monde. Plus de 419 000 personnes sont aujourd’hui décédées de la maladie aux États-Unis, et le nombre de cas est toujours record, maintenant bien plus de 25 millions depuis que le virus a été identifié pour la première fois dans le pays. La campagne de vaccination est en cours dans le pays de 330 millions d’habitants, mais jusqu’à présent à un rythme plus lent que prévu initialement.

Dans la semaine qui a suivi son investiture, Biden a signé une série de commandes pour accélérer la distribution des vaccins, augmenter les tests et imposer le port du masque sur des bases fédérales. Le président fait maintenant face à de nouvelles variantes du virus à propagation rapide, ainsi qu’à des parties de la population qui s’opposent aux restrictions des coronavirus et se méfient de la vaccination.

« Je pense qu’il y a maintenant des lumières au bout du tunnel en général, pas du moins à cause de la vaccination et du déploiement », a déclaré Brende. « Mais cela prend du temps, il faut juste espérer que les nouvelles variantes ne sont pas immunisées (contre les vaccins). »