Biden rejoint le gouverneur pour enquêter sur les dégâts des inondations dans le Kentucky

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden et la première dame devraient rejoindre le gouverneur Andy Beshear et son épouse, Britainy, alors qu’ils rencontrent les familles et constatent les dégâts causés par les tempêtes qui ont créé les pires inondations de l’histoire du Kentucky.

Au moins 37 personnes sont mortes depuis le déluge du mois dernier, qui a laissé tomber 8 à 10 1/2 pouces de pluie en seulement 48 heures. Le National Weather Service a déclaré dimanche que les inondations restaient une menace, avertissant de davantage d’orages jusqu’à jeudi.

La visite de lundi sera la deuxième de Biden dans l’État. Il s’était déjà rendu en décembre après que des tornades aient traversé le Kentucky, tuant 77 personnes et laissant une traînée de destruction.

“J’aimerais pouvoir vous dire pourquoi nous continuons à être frappés ici dans le Kentucky”, a récemment déclaré Beshear. “J’aimerais pouvoir vous dire pourquoi les zones où les gens n’ont peut-être pas grand-chose continuent d’être touchées et de tout perdre. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je sais ce que nous faisons en réponse. Et la réponse est tout ce que nous pouvons. Ce sont nos gens. Assurons-nous de les aider.

Biden a étendu l’aide fédérale en cas de catastrophe au Kentucky, garantissant que le gouvernement fédéral couvrira l’intégralité du coût de l’enlèvement des débris et d’autres mesures d’urgence.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l’Agence fédérale de gestion des urgences avait fourni plus de 3,1 millions de dollars en fonds de secours et que des centaines de secouristes avaient été déployés pour aider.

L’inondation est survenue un mois seulement après la visite de Beshear à Mayfield pour célébrer l’achèvement des premières maisons entièrement construites depuis qu’une tornade a presque anéanti la ville. Trois familles ont reçu les clés de leurs nouvelles maisons ce jour-là, et le gouverneur, dans ses remarques, a rappelé une visite qu’il avait effectuée immédiatement après.

“J’ai promis ce jour-là que même si nous avions été renversés, nous ne l’étions pas”, a déclaré Beshear. « Que nous nous relèverions et que nous avancerions. Et six mois jour pour jour, nous ne sommes pas seulement debout, nous ne nous tenons pas debout, nous avançons.

Aujourd’hui, d’autres catastrophes mettent l’État à l’épreuve. Beshear s’est rendu dans l’est du Kentucky autant de fois que le temps le permettait depuis le début des inondations. Il a eu des conférences de presse quotidiennes d’une heure pour fournir des détails, y compris une gamme complète d’assistance aux victimes. Tout comme après les tornades, Beshear a ouvert des fonds de secours destinés directement aux habitants des régions assiégées.

Démocrate, Beshear a battu de justesse un républicain sortant en 2019, et il brigue un second mandat en 2023.

Les sondages l’ont toujours montré avec de fortes cotes d’approbation de la part des Kentuckiens. Mais plusieurs républicains de premier plan sont entrés dans la course au gouverneur, martelant à tour de rôle le gouverneur pour sa réponse agressive à la pandémie et essayant de le lier à Biden et à la hausse de l’inflation.

Beshear commente fréquemment les conséquences de la flambée de l’inflation qui pèse sur les budgets des Kentuckiens. Il évite de blâmer Biden, pointant plutôt l’invasion russe de l’Ukraine et les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement comme contributeurs à la hausse des coûts de consommation.

Schreiner a rapporté de Frankfort, Kentucky.

Chris Megerian et Bruce Schreiner, Associated Press