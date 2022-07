Biden rejette les allégations d'”apartheid” d’Israël

Le président a pris ses distances avec ses collègues démocrates critiques à l’égard de l’État juif

Le président américain Joe Biden a contesté les accusations selon lesquelles Israël serait un “aparté” nation, l’appelant plutôt une “la démocratie” et un “ami” tout en vantant des milliards de soutien militaire supplémentaire.

S’adressant à N12 News d’Israël juste avant de se lancer dans un voyage au Moyen-Orient mercredi, Biden a été interrogé sur “Voix dans le Parti démocrate” qui considèrent Israël comme un État d’apartheid et demandent instamment la fin de l’aide inconditionnelle des États-Unis.

«Il y en a quelques-uns. Je pense qu’ils ont tort. Je pense qu’ils font une erreur. Israël est une démocratie. Israël est notre allié. Israël est un ami, et je pense que je ne m’excuse pas », a-t-il répondu en ajoutant que son administration avait consacré quelque 5 milliards de dollars au système israélien de défense antimissile Iron Dome.

Plus d’exclusif @POTUS interview avec @N12News: les voix au sein du Parti démocrate qualifiant Israël d’État d’apartheid sont “peu nombreuses, et elles ont tort” pic.twitter.com/CkX3XRkRSL – Yonit Lévi (@LeviYonit) 13 juillet 2022

Bien que certains démocrates, tels que les législateurs progressistes Alexandria Ocasio-Cortez (New York) et Rashida Tlaib (Michigan), aient critiqué à plusieurs reprises la politique israélienne envers les Palestiniens comme un exemple d’apartheid, Biden a insisté sur le fait qu’il y a “aucune possibilité” des démocrates ou des républicains jamais “quittant Israël”.

En mai, Tlaib, un Palestino-américain, a rédigé une déclaration accusant le gouvernement israélien de “nettoyage ethnique” contre les Arabes, tandis que d’autres membres de la « brigade » de gauche argumenté ce « les États d’apartheid ne sont pas des démocraties » vers la même époque, faisant apparemment référence à Israël.

À peine deux mois auparavant, l’organe des droits de l’homme de l’ONU avait publié un rapport concluant que le système israélien « assure la suprématie d’un groupe sur et au détriment de l’autre » notamment en Cisjordanie occupée, arguant qu’elle répond à la définition légale de l’apartheid. Le rapport poursuit en déclarant que les Palestiniens ont été forcés de “vivre derrière des murs, des points de contrôle et sous un régime militaire permanent”, faisant écho aux conclusions précédentes de groupes de défense des droits tels qu’Amnesty International et B’Tselem.

LIRE LA SUITE: La crise au Yémen plane sur la visite saoudienne de Biden

Peu de temps après son entretien avec N12, Biden a décollé pour son premier voyage présidentiel au Moyen-Orient, faisant sa première escale en Israël. Le commandant en chef a commencé la visite par des réunions de haut niveau avec des responsables israéliens, qui seront suivies d’un voyage en Cisjordanie pour s’asseoir avec les dirigeants palestiniens, la sécurité devant être au centre des pourparlers. Il se rendra ensuite à Jeddah, en Arabie saoudite, pour un sommet régional, où il rencontrera des dirigeants des Émirats arabes unis, du Koweït, d’Oman, de Bahreïn, du Qatar, d’Égypte, de Jordanie et d’Irak.

Lors d’une cérémonie d’arrivée à Tel Aviv, en Israël, mercredi, Biden a déclaré que les liens entre Américains et Israéliens étaient “profondément”, disant que la relation bilatérale est “plus profond et plus fort” qu’il ne l’a jamais été.