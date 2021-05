Biden rejette l’approche de Trump envers la Corée du Nord

Le président américain Joe Biden et le président sud-coréen Moon Jae-in tiennent une conférence de presse conjointe après une journée de réunions à la Maison Blanche, à Washington, aux États-Unis, le 21 mai 2021.

Trump a tenu deux réunions très médiatisées avec Kim, une à Singapour en 2018 et une autre à Hanoï l’année suivante. Les deux événements étaient apparemment axés sur la dénucléarisation.

« Ce que je ne ferais pas, c’est ce qui a été fait dans un passé récent », a déclaré le président. « Je ne lui donnerais pas tout ce qu’il recherche, une reconnaissance internationale comme légitime, et je ne lui donnerais pas ce qui lui a permis d’aller dans le sens de paraître plus sérieux au sujet de ce dont il n’était pas du tout sérieux. »

« S’il y avait un engagement sur lequel nous nous sommes rencontrés, alors je rencontrerais [Kim] », a déclaré Biden. » Et l’engagement doit être qu’il y ait une discussion sur son arsenal nucléaire. «

WASHINGTON – Le président Joe Biden a rejeté vendredi l’approche de son prédécesseur à l’égard de la Corée du Nord et a déclaré que son objectif en tant que président était de parvenir à une « dénucléarisation totale » de la péninsule coréenne.

Pourtant, plutôt que de réduire son stock, Kim a doublé l’arsenal d’armes nucléaires de son pays pendant les quatre années, Trump était président.

Biden et Moon se sont engagés à travailler ensemble pour poursuivre l’effort de dénucléarisation de la Corée du Nord.

Dans le cadre de ce processus, Biden a annoncé vendredi que l’ambassadeur Sung Kim servira d’envoyé spécial américain pour la Corée du Nord.

Sung Kim est diplomate de carrière et ancien ambassadeur en Corée du Sud. Il a récemment été nommé secrétaire d’État adjoint aux Affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique.

Un autre sujet important lors de la réunion de Biden et Moon vendredi était la réponse continue de leurs pays à Covid-19.

La Corée du Sud connaît actuellement une pénurie de vaccins contre les coronavirus. Environ 7% des Sud-Coréens ont reçu au moins une injection du vaccin, selon données de l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies.

En revanche, plus de 48% des Américains ont reçu une seule injection, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Au cours de la conférence de presse, Moon et Biden ont annoncé que les États-Unis fourniraient à 550000 membres des services coréens des vaccins Covid-19.

La conférence de presse de Biden et Moon a suivi un après-midi de réunions et de cérémonies, dont la remise de la médaille d’honneur présidentielle à un vétéran américain de la guerre de Corée.

La visite était la deuxième fois de Biden en tant que président accueillant un dirigeant étranger à la Maison Blanche. Et cela a offert au président l’occasion de montrer que, selon ses propres termes, «l’Amérique est de retour».

Après quatre ans d’approche isolationniste de la politique étrangère de Trump, Moon a salué le nouveau ton.

« Le monde accueille plus que jamais le retour de l’Amérique et garde ses espoirs pour le leadership américain », a déclaré Moon vendredi.

Mais la politique étrangère n’est pas là où Biden a consacré la part du lion de son attention en tant que président.

Les aides du président disent qu’il se concentre principalement sur la mise en œuvre de son programme national: deux propositions massives, pour reconstruire l’infrastructure du pays et pour financer une gamme de services familiaux et sociaux.

Comme l’a montré la semaine dernière, cependant, les événements sur le terrain peuvent rapidement forcer toute Maison Blanche à déplacer son attention à l’étranger.

Plus récemment, la reprise des combats entre Israël et le groupe militant islamique Hamas à Gaza a attiré une grande partie de l’attention du monde au cours des 11 derniers jours.

Biden a déclaré vendredi qu’une solution à deux États entre Israël et l’Autorité palestinienne est « la seule réponse ».

Et malgré la pression de certains démocrates pour adopter une ligne plus dure sur les frappes aériennes d’Israël, Biden a souligné que rien dans son approche de l’allié de longue date des États-Unis n’avait changé.

« Il n’y a pas de changement dans mon engagement envers la sécurité d’Israël. Période. »

Il a également félicité le président égyptien, Abdel Al-Sissi, pour avoir fait ce que Biden a qualifié de « travail louable » en garantissant la coopération du Hamas dans le cadre d’un cessez-le-feu qui a commencé tôt vendredi matin.