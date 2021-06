Biden réitère son soutien au plan d’infrastructure bipartite, n’a pas menacé de veto

Le président Joe Biden a déclaré samedi qu’il n’envisageait pas d’opposer son veto à un projet de loi bipartite sur les infrastructures s’il n’était pas assorti d’un plan de réconciliation, revenant sur une déclaration la semaine dernière selon laquelle il refuserait de le signer à moins que les deux projets de loi ne viennent en tandem.

Le commentaire a mis en colère certains législateurs républicains, dont le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, qui a déclaré que le président menaçait d’opposer son veto à l’accord bipartite dans des remarques au Sénat jeudi.

« Cette déclaration a naturellement bouleversé certains républicains, qui ne voient pas les deux plans comme liés », a déclaré le président dans un communiqué.

« Mes commentaires ont également donné l’impression que je lançais une menace de veto sur le plan même que je venais d’accepter, ce qui n’était certainement pas mon intention », a déclaré le président.

Un groupe bipartite de législateurs a conclu jeudi un accord sur une initiative d’infrastructure après des semaines de négociations pour élaborer un paquet qui pourrait passer par le Congrès avec le soutien des républicains et des démocrates. Le cadre comprendra 579 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour améliorer les routes, les ponts et le haut débit du pays.

Le deuxième projet de loi inclurait le financement de problèmes soutenus par les démocrates comme le changement climatique, la garde d’enfants, les soins de santé et l’éducation, des problèmes que les responsables de l’administration ont appelés «infrastructure humaine». Il serait adopté par un processus sénatorial appelé réconciliation, qui ne nécessite pas de votes républicains.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a déclaré jeudi matin que la Chambre n’adopterait aucun des deux projets de loi tant que les deux n’auraient pas été adoptés par le Sénat. Les démocrates ne peuvent pas perdre une seule voix sur un projet de loi de réconciliation dans une chambre également divisée.

Biden a déclaré qu’il demanderait au chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., de programmer le plan d’infrastructure et le projet de loi de réconciliation pour une action au Sénat et s’attend à ce qu’ils aillent tous les deux à la Chambre.

« En fin de compte, je suis convaincu que le Congrès aura les deux sur mon bureau, afin que je puisse signer chaque projet de loi rapidement », a déclaré Biden.

Lisez la déclaration complète du président ici :

Jeudi, j’ai conclu un accord historique avec un groupe bipartite de sénateurs sur un plan de 1,2 billion de dollars pour transformer notre infrastructure physique. Le plan ferait le plus gros investissement dans l’infrastructure de l’histoire, le plus gros investissement dans le rail depuis la création d’Amtrak et le plus gros investissement jamais réalisé dans le transport en commun. Il réparerait les routes et les ponts, ferait des investissements critiques dans notre avenir énergétique propre et aiderait ce pays à rivaliser avec la Chine et d’autres rivaux économiques. Il remplacerait les conduites d’eau en plomb dans nos écoles et nos maisons et connecterait chaque Américain à Internet haut débit. Cela créerait des millions d’emplois bien rémunérés qui ne pourraient pas être externalisés.

Dans les jours qui ont suivi, l’accent principal à Washington n’a pas été sur la portée, l’échelle ou les dispositions du plan, mais plutôt sur la façon dont il se rapporte à d’autres lois devant le Congrès : mon plan américain pour les familles. L’American Families Plan – qui ferait des investissements historiques dans l’éducation, les soins de santé, la garde d’enfants et des réductions d’impôts pour les familles, couplés à d’autres investissements dans les soins pour nos aînés, le logement et l’énergie propre – bénéficie d’un large soutien auprès du peuple américain, mais pas parmi les républicains au Congrès.

J’ai été clair dès le début que j’espérais que le plan d’infrastructure pourrait être un plan sur lequel les démocrates et les républicains travailleraient ensemble, tandis que je chercherais à faire passer mon plan pour les familles et d’autres dispositions par le processus connu sous le nom de réconciliation. Il n’y a eu aucun doute ni aucune ambiguïté quant à mon intention de procéder de cette façon.

Lors d’une conférence de presse après l’annonce de l’accord bipartite, j’ai indiqué que je refuserais de signer le projet de loi sur les infrastructures s’il m’était envoyé sans mon Plan Familles et d’autres priorités, dont l’énergie propre. Cette déclaration a naturellement bouleversé certains républicains, qui ne voient pas les deux plans comme liés ; ils espèrent faire échouer mon Plan Familles et ne veulent pas que leur soutien au plan d’infrastructure soit perçu comme une aide à l’adoption du Plan Familles.

Mes commentaires ont également donné l’impression que je lançais une menace de veto sur le plan même que je venais d’accepter, ce qui n’était certainement pas mon intention. Donc pour être clair : notre accord bipartite n’empêche pas les républicains de tenter de vaincre mon plan de familles ; de même, ils ne devraient pas avoir d’objections à mes efforts dévoués pour faire passer ce Plan Familles et d’autres propositions en tandem. Nous laisserons le peuple américain et le Congrès décider.

L’essentiel est le suivant : j’ai donné ma parole pour soutenir le plan d’infrastructure, et c’est ce que j’ai l’intention de faire. J’ai l’intention de poursuivre avec vigueur l’adoption de ce plan, sur lequel démocrates et républicains se sont mis d’accord jeudi. Ce serait bon pour l’économie, bon pour notre pays, bon pour notre peuple. Je l’appuie entièrement sans réserve ni hésitation.

Certains autres démocrates ont déclaré qu’ils pourraient s’opposer au plan d’infrastructure parce qu’il omet des éléments qu’ils jugent importants : c’est une erreur, à mon avis. Certains républicains disent maintenant qu’ils pourraient s’opposer au plan d’infrastructures parce que j’essaie aussi de faire passer le Plan américain des familles : c’est aussi une erreur, à mon avis. J’ai l’intention de travailler dur pour que les deux soient adoptés, car notre pays a besoin des deux et j’ai mené une campagne gagnante pour le président qui a promis de tenir les deux. Personne ne devrait être surpris que c’est précisément ce que je fais.

Je demanderai au leader Schumer de programmer à la fois le plan d’infrastructure et le projet de loi de réconciliation pour une action au Sénat. Je m’attends à ce que les deux aillent à la Chambre, où je travaillerai avec le Président Pelosi sur la voie à suivre après l’action du Sénat. En fin de compte, je suis convaincu que le Congrès obtiendra les deux à mon bureau, afin que je puisse signer chaque projet de loi rapidement.