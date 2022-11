Biden règle pour limiter les fuites de méthane, le torchage des forages sur les terres publiques

Flammes d’une fosse de torchage près d’un puits dans le champ pétrolifère de Bakken. Le principal composant du gaz naturel est le méthane, qui est inodore lorsqu’il sort directement du puits de gaz. En plus du méthane, le gaz naturel contient généralement d’autres hydrocarbures tels que l’éthane, le propane, le butane et les pentanes. Orjan F. Ellingvag | Actualités Corbis | Getty Images

Le ministère de l’Intérieur a proposé des règles pour réduire les fuites de méthane provenant des forages pétroliers et gaziers sur les terres publiques, dans le cadre de la dernière initiative de l’administration Biden visant à lutter de manière agressive contre les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent le climat. Les règles du Bureau of Land Management de l’Intérieur imposerait des limites mensuelles strictes de temps et de volume sur le torchage, le processus de combustion du gaz naturel excédentaire dans un puits, et exiger un paiement pour le torchage qui dépasse ces limites. Les émissions mondiales de méthane sont le deuxième contributeur au changement climatique après le dioxyde de carbone et proviennent principalement de l’extraction de pétrole et de gaz, des décharges, des eaux usées et de l’élevage. Le méthane est un composant clé du gaz naturel et est 84 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, mais ne dure pas aussi longtemps dans l’atmosphère avant de se décomposer. Les scientifiques ont fait valoir que la limitation du méthane est nécessaire pour éviter les pires conséquences du réchauffement climatique. La proposition obligerait également les producteurs de pétrole et de gaz à élaborer des plans de minimisation des déchets démontrant la capacité de l’infrastructure pipelinière disponible pour la production de gaz prévue. Le BLM pourrait retarder l’action ou finalement refuser un permis de forage pour éviter un torchage excessif du gaz, une activité qui, selon lui, a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. “Cette proposition de règle alignera nos réglementations sur les avancées technologiques que l’industrie a réalisées au cours des décennies qui ont suivi la mise en place des règles du BLM, tout en offrant un juste retour aux contribuables”, a déclaré lundi la secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland dans un communiqué.

Une jauge de pipeline de puits de pétrole cassée près de Depew, Oklahoma J Pat Carter/Getty Images

Les responsables ont déclaré que la proposition générerait 39,8 millions de dollars par an en redevances pour les États-Unis et empêcherait le gaspillage de milliards de pieds cubes de gaz par la ventilation, le torchage et les fuites. Le BLM a un mandat statutaire et une autorité légale pour empêcher le gaspillage des ressources publiques et tribales. “Ce projet de règle est une solution de bon sens et respectueuse de l’environnement, car nous nous attaquons aux dommages causés par le gaspillage du gaz naturel”, a déclaré la directrice du BLM, Tracy Stone-Manning. “Cela donne la priorité au contribuable américain et garantit que les producteurs paient des redevances appropriées.” La règle proposée par le BLM intervient après que l’Agence de protection de l’environnement a déclaré qu’elle étendrait sa règle sur le méthane de 2021 pour obliger les foreurs à identifier et à colmater les fuites sur chaque site de puits à travers le pays. L’EPA a déclaré que sa règle mise à jour réduirait les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier de 87% par rapport aux niveaux de 2005 et rapprocherait les États-Unis de leur engagement à réduire les émissions globales de méthane de 30% d’ici 2030. En plus de la règle de l’EPA, la loi sur la réduction de l’inflation adoptée par le Congrès plus tôt cette année imposerait une taxe aux producteurs d’énergie qui dépassent un certain niveau d’émissions de méthane. Mallori Miller, vice-présidente des relations gouvernementales de l’Independent Petroleum Association of America, a fait valoir que la réglementation fédérale sur le méthane devrait être gérée par l’EPA.