Biden regarde le juge de la Cour suprême Ketanji Brown Jackson prêter serment

Roberts et les sept autres juges étaient présents pour la cérémonie de vendredi, ainsi que son mari Patrick Jackson, le procureur général Merrick Garland et le solliciteur général Elizabeth Prelogar, qui représente le gouvernement des États-Unis dans les affaires devant la Haute Cour.

Le juge de la Cour suprême Ketanji Brown Jackson y a été accueilli vendredi avec une cérémonie d’investiture traditionnelle en présence du président Joe Biden, du vice-président Kamala Harris et de leurs épouses.

Au cours de la cérémonie de vendredi, Jackson, comme tous les autres nouveaux juges depuis 1972, s’est assis dans le fauteuil qui appartenait autrefois au juge en chef John Marshall, dont les trois décennies de service à la Cour suprême ont fait de lui le juge en chef le plus ancien et l’un des plus membres influents de la cour dans l’histoire.

Jackson a été confirmé par le Sénat en avril par un vote de 53-47.

Elle entendra ses premières plaidoiries en tant que juge lorsque le nouveau mandat du tribunal commencera lundi.

L’apparition de Jackson sur le banc suivra un sondage de l’Université de Monmouth publié vendredi, qui a révélé que près de 6 Américains sur 10 ont déclaré que la Cour suprême était “déconnectée”. Le tribunal a suscité la controverse en juin lorsqu’il a annulé le droit constitutionnel fédéral à l’avortement qui était en place depuis sa décision de 1973 dans l’affaire connue sous le nom de Roe v. Wade.

Le même sondage a également révélé que 66% des Américains soutiendraient la limitation des mandats des juges de la Cour suprême.